На стройке парка рядом с будущим ЛДС в Новосибирске возникло «торнадо»

Сегодня днем, 28 июля, в Новосибирске на стройке парка «Арена» возле будущего ЛДС возникло небольшое «торнадо». Его сняла на видео вице-мэр Анна Терешкова в парке, который благоустраивают у ЛДС.
— Природа Новосибирска бывает и такой! Сегодня на стройплощадке — парк АРЕНА! — написала Анна Терешкова пост в «Инстаграме», сопроводив его роликом с вихрем.
В новосибирском Гидрометцентре корреспонденту НГС рассказали, что явление не имеет отношения к метеорологии.
— Просто улицы расположены так, что создается эффект трубы. Воздух движется быстрее, чем обычно, поэтому пыль завихряется такими конфигурациями, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Также Марина Виноградова добавила, что сегодня в Новосибирске не зафиксировали ветра сильнее
В России формируется 100–300 торнадо в год. У 10–50 из них скорость ветра превышает
Накануне, 27 июля, синоптики составили прогноз погоды в городе до конца недели. Дождей не ожидается, а выходные будут теплыми.