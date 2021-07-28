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На стройке парка рядом с будущим ЛДС в Новосибирске возникло «торнадо»

Природу этого явления объяснили синоптики

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Вихрь сняла на видео вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

Вихрь сняла на видео вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

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Сегодня днем, 28 июля, в Новосибирске на стройке парка «Арена» возле будущего ЛДС возникло небольшое «торнадо». Его сняла на видео вице-мэр Анна Терешкова в парке, который благоустраивают у ЛДС.

— Природа Новосибирска бывает и такой! Сегодня на стройплощадке — парк АРЕНА! — написала Анна Терешкова пост в «Инстаграме», сопроводив его роликом с вихрем.

В новосибирском Гидрометцентре корреспонденту НГС рассказали, что явление не имеет отношения к метеорологии.

— Просто улицы расположены так, что создается эффект трубы. Воздух движется быстрее, чем обычно, поэтому пыль завихряется такими конфигурациями, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Также Марина Виноградова добавила, что сегодня в Новосибирске не зафиксировали ветра сильнее 8 м/с.

В России формируется 100–300 торнадо в год. У 10–50 из них скорость ветра превышает 50 м/с, у 1–370 м/с. Такие данные приводит в своей статье кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

Накануне, 27 июля, синоптики составили прогноз погоды в городе до конца недели. Дождей не ожидается, а выходные будут теплыми.

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новый ЛДСпаркторнадо
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