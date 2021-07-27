Жара или дожди? Синоптики составили прогноз погоды на неделю для новосибирцев

В Новосибирск возвращается жара до +29 градусов и южный ветер
В Новосибирске дожди вновь сменятся теплой и ясной погодой. Синоптики дали обнадеживающий прогноз на эту неделю — облака скоро рассеются.
— Вчера над городом прошел холодный фронт, причем в более мягком сценарии, чем мы предполагали. Ветер был более спокойный, чем ожидали — шквалы были до
28 июля в Новосибирске ночью будет
29 июля ночью температура составит
30 июля в ночное время будет
Выходные вновь будут жаркими.
— Жаркая погода нас ждет. Днем будет
В Новосибирск после зноя пришла прохлада. В городе дожди и грозы, но на минувших выходных жара выгнала горожан к водоемам. Пляжи были забиты под завязку.
Жаркий июль уже подходит к концу. Какой будет погода в августе? Ждут ли нас проливные дожди или зной? Мы изучили прогнозы сервисов погоды.