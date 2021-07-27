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Жара или дожди? Синоптики составили прогноз погоды на неделю для новосибирцев

Холодный фронт уходит в соседние регионы

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Июль в этом году выдался теплым

Июль в этом году выдался теплым

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В Новосибирск возвращается жара до +29 градусов и южный ветер

В Новосибирске дожди вновь сменятся теплой и ясной погодой. Синоптики дали обнадеживающий прогноз на эту неделю — облака скоро рассеются.

— Вчера над городом прошел холодный фронт, причем в более мягком сценарии, чем мы предполагали. Ветер был более спокойный, чем ожидали — шквалы были до 16 м/с при грозах и достаточно умеренные дожди. Сейчас над регионом более прохладная масса, распространился антициклон, растет давление, прекращаются осадки. Фронты уходят в Кемеровскую область и Красноярский край и вместе с ними и осадки. Также ветер уже стих, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Облачность такая осадков не дает. В Новосибирске в ближайшие трое суток преимущественно без осадков, ветер западный с переходом на юго-восточный 3–8 м/с все три дня. Днем 30 июля местами порывы до 13 м/с.

28 июля в Новосибирске ночью будет +11...+13 градусов, днем потеплеет до +22...+24 градусов.

29 июля ночью температура составит +11...+13 градусов, дневной воздух прогреется до +24...+26 градусов.

30 июля в ночное время будет +11...+13 градусов, днем ожидается +23...+25 градусов.

Выходные вновь будут жаркими.

— Жаркая погода нас ждет. Днем будет +26...+29 градусов, ночью около +13 градусов. Без осадков, ветер будет южный, слабый, — добавила специалист.

В Новосибирск после зноя пришла прохлада. В городе дожди и грозы, но на минувших выходных жара выгнала горожан к водоемам. Пляжи были забиты под завязку.

Жаркий июль уже подходит к концу. Какой будет погода в августе? Ждут ли нас проливные дожди или зной? Мы изучили прогнозы сервисов погоды.

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