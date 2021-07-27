Жара или дожди? Синоптики составили прогноз погоды на неделю для новосибирцев

В Новосибирске дожди вновь сменятся теплой и ясной погодой. Синоптики дали обнадеживающий прогноз на эту неделю — облака скоро рассеются.



— Вчера над городом прошел холодный фронт, причем в более мягком сценарии, чем мы предполагали. Ветер был более спокойный, чем ожидали — шквалы были до 16 м/с при грозах и достаточно умеренные дожди. Сейчас над регионом более прохладная масса, распространился антициклон, растет давление, прекращаются осадки. Фронты уходят в Кемеровскую область и Красноярский край и вместе с ними и осадки. Также ветер уже стих, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Облачность такая осадков не дает. В Новосибирске в ближайшие трое суток преимущественно без осадков, ветер западный с переходом на юго-восточный 3–8 м/с все три дня. Днем 30 июля местами порывы до 13 м/с.