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«Так теперь каждые выходные»: новосибирцы в жару оккупируют пляжи — фото и видео толп (и список самых популярных мест)

Про социальную дистанцию горожане забывают

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Горожане в выходные стараются отдыхать у воды

Горожане в выходные стараются отдыхать у воды

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Толпы новосибирцев по выходным в жару оккупируют пляжи

В Новосибирск после зноя пришла прохлада. В городе дожди и грозы, но на минувших выходных жара выгнала горожан к водоемам. Пляжи были забиты под завязку.

Показываем, где и как сейчас любят отдыхать новосибирцы и на какие пляжи лучше не ходить, ведь следующие выходные тоже обещают быть жаркими.

Например, на пляже «Звезда» негде было яблоку упасть.

Озеро в Каменке стало также очень популярно.

— Каждые выходные толпы народу, — рассказал читатель НГС.

Пляж в Академгородке — сейчас одно из самых популярных мест отдыха.

Новосибирцы любят как открытые водоемы, так и бассейны.

И даже вчерашняя пасмурная погода и дожди не остановили горожан!

В начале июля на границе с Бердском произошла авария на канализации. Из-за этого власти закрыли два пляжа, а новосибирцев попросили временно не купаться в Обском море. Однако многих это не остановило — люди купались и ловили рыбу.

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