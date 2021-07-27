«Так теперь каждые выходные»: новосибирцы в жару оккупируют пляжи — фото и видео толп (и список самых популярных мест)

Толпы новосибирцев по выходным в жару оккупируют пляжи
В Новосибирск после зноя пришла прохлада. В городе дожди и грозы, но на минувших выходных жара выгнала горожан к водоемам. Пляжи были забиты под завязку.
Показываем, где и как сейчас любят отдыхать новосибирцы и на какие пляжи лучше не ходить, ведь следующие выходные тоже обещают быть жаркими.
Например, на пляже «Звезда» негде было яблоку упасть.
Озеро в Каменке стало также очень популярно.
— Каждые выходные толпы народу, — рассказал читатель НГС.
Пляж в Академгородке — сейчас одно из самых популярных мест отдыха.
Новосибирцы любят как открытые водоемы, так и бассейны.
И даже вчерашняя пасмурная погода и дожди не остановили горожан!
В начале июля на границе с Бердском произошла авария на канализации. Из-за этого власти закрыли два пляжа, а новосибирцев попросили временно не купаться в Обском море. Однако многих это не остановило — люди купались и ловили рыбу.