Грозы или зной? Каким будет август-2021 в Новосибирске — изучаем прогнозы

В Новосибирске в августе ждут теплую и сухую погоду
Конец июля в Новосибирской области обещает быть очень жарким, но совсем скоро начнется последний месяц лета. Какой будет погода в августе? Ждут ли нас проливные дожди или зной?
«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам в августе теплую и сухую погоду. В среднем температура днем составит
Сайт Gismeteo.ru сейчас показывает данные только до 18 августа. По данным сервиса, в Новосибирске облачная погода будет часто чередоваться с дождливой. В городе ожидаются и грозы, а ясных дней будет всего четыре. Днем воздух прогреется в среднем до
Meteovesti.ru так же, как и предыдущий сервис, обещает дождливый и облачный август, но при этом жаркий. По его прогнозам, температура днем 4 августа может достигать +29 градусов. Но при этом сервис обещает в первой половине месяца всего два ясных дня. В среднем температура днем будет
С 11 августа сервис обещает похолодание. В среднем температура днем будет
В пятницу, 23 июля, в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода. Температура поднимется до +30 градусов и выше, об этом предупреждает Гидрометцентр НСО.