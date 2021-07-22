Грозы или зной? Каким будет август-2021 в Новосибирске — изучаем прогнозы

Конец июля в Новосибирской области обещает быть очень жарким, но совсем скоро начнется последний месяц лета. Какой будет погода в августе? Ждут ли нас проливные дожди или зной?



«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам в августе теплую и сухую погоду. В среднем температура днем составит +22...+23 градуса, ночью — не ниже +15 градусов. При этом похолодает только ближе к концу месяца. Тогда начнутся дожди, и температура днем опустится в среднем до +18 градусов, а ночью до +13 градусов. В августе сервис обещает всего десять дождливых дней, и ни одной грозы.