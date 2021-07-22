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Грозы или зной? Каким будет август-2021 в Новосибирске — изучаем прогнозы

Сервисы обещают очень теплый август

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Август должен побаловать новосибирцев хорошей погодой

Август должен побаловать новосибирцев хорошей погодой

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В Новосибирске в августе ждут теплую и сухую погоду

Конец июля в Новосибирской области обещает быть очень жарким, но совсем скоро начнется последний месяц лета. Какой будет погода в августе? Ждут ли нас проливные дожди или зной?

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам в августе теплую и сухую погоду. В среднем температура днем составит +22...+23 градуса, ночью — не ниже +15 градусов. При этом похолодает только ближе к концу месяца. Тогда начнутся дожди, и температура днем опустится в среднем до +18 градусов, а ночью до +13 градусов. В августе сервис обещает всего десять дождливых дней, и ни одной грозы.

В течение месяца будет много ясных дней

В течение месяца будет много ясных дней

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Сайт Gismeteo.ru сейчас показывает данные только до 18 августа. По данным сервиса, в Новосибирске облачная погода будет часто чередоваться с дождливой. В городе ожидаются и грозы, а ясных дней будет всего четыре. Днем воздух прогреется в среднем до +24...+25 градусов. При этом к середине месяца будет более прохладно — около +20...+22 градусов. Ночью температура будет не ниже +14 градусов.

По данным сервиса, в Новосибирске облачная погода будет часто чередоваться с дождливой

По данным сервиса, в Новосибирске облачная погода будет часто чередоваться с дождливой

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Meteovesti.ru так же, как и предыдущий сервис, обещает дождливый и облачный август, но при этом жаркий. По его прогнозам, температура днем 4 августа может достигать +29 градусов. Но при этом сервис обещает в первой половине месяца всего два ясных дня. В среднем температура днем будет +24...+25 градусов, а ночью может опускаться до +12 градусов.

Сервис обещает 4 августа настоящую жару

Сервис обещает 4 августа настоящую жару

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С 11 августа сервис обещает похолодание. В среднем температура днем будет +15...+17 градусов, а ночью может опускаться до +5 градусов.

С 11 августа, по данным сервиса, город ждет похолодание

С 11 августа, по данным сервиса, город ждет похолодание

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В пятницу, 23 июля, в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода. Температура поднимется до +30 градусов и выше, об этом предупреждает Гидрометцентр НСО.

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августгрозыпогода
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