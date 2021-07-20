Аномальная жара выше +30 градусов идет на Новосибирск

В пятницу, 23 июля, в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода. Температура поднимется до +30 градусов и выше, об этом предупреждает Гидрометцентр НСО. Такая погода продержится до 27 июля.
— Прогнозируются возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Также жара может привести к сложностям в работе транспорта и гибели людей на воде.
Ранее НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске, который составили популярные сервисы. Ожидалось, что температура воздуха с каждым днем будет всё выше.