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Аномальная жара выше +30 градусов идет на Новосибирск

Из-за такой погоды может увеличиться количество чрезвычайных ситуаций

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Жара продлится пять дней

Жара продлится пять дней

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В пятницу, 23 июля, в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода. Температура поднимется до +30 градусов и выше, об этом предупреждает Гидрометцентр НСО. Такая погода продержится до 27 июля.

— Прогнозируются возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Также жара может привести к сложностям в работе транспорта и гибели людей на воде.

Ранее НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске, который составили популярные сервисы. Ожидалось, что температура воздуха с каждым днем будет всё выше.

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