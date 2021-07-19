Температура будет повышаться всю неделю: до скольки градусов прогреется воздух в Новосибирске

Синоптики ждут ежедневного повышения температуры воздуха в Новосибирске
В Новосибирск пришла жаркая, сухая погода. Синоптики сообщили, что температура будет повышаться всю неделю.
— Нас ожидает жаркая погода. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный и юго-восточный —
20 июля в Новосибирске ночью будет
21 июля ночью температура составит
22 июля в ночное время будет
— По области еще могут в течение суток быть дожди, в утренние часы — туманы, порывы ветра до
При этом минувшие выходные в Новосибирске выдались достаточно прохладными, ветреными и дождливыми. На неделе температура воздуха упала ниже климатической нормы.