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Температура будет повышаться всю неделю: до скольки градусов прогреется воздух в Новосибирске

В ближайшее время могут еще быть дожди и туманы

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Ветер в Новосибирске будет несильный и южный

Ветер в Новосибирске будет несильный и южный

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Синоптики ждут ежедневного повышения температуры воздуха в Новосибирске

В Новосибирск пришла жаркая, сухая погода. Синоптики сообщили, что температура будет повышаться всю неделю.

— Нас ожидает жаркая погода. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный и юго-восточный — 2–7 м/с. Над Новосибирском будет однородная теплая воздушная масса без ветра, осадков, малооблачно. Температурный фон будет повышаться до конца недели, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

20 июля в Новосибирске ночью будет +11...+13 градусов, днем потеплеет до +23...+25 градусов.

21 июля ночью температура составит +12...+14 градусов, дневной воздух прогреется до +26...+28 градусов.

22 июля в ночное время будет +14...+16 градусов, днем ожидается +27...+29 градусов.

— По области еще могут в течение суток быть дожди, в утренние часы — туманы, порывы ветра до 13–14 м/с. Температура также будет повышаться. Ночные до +16 градусов, дневные до +29 градусов, — добавила специалист. — Конец месяца в регионе будет жаркий.

При этом минувшие выходные в Новосибирске выдались достаточно прохладными, ветреными и дождливыми. На неделе температура воздуха упала ниже климатической нормы.

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