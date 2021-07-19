Температура будет повышаться всю неделю: до скольки градусов прогреется воздух в Новосибирске

В Новосибирск пришла жаркая, сухая погода. Синоптики сообщили, что температура будет повышаться всю неделю.

— Нас ожидает жаркая погода. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный и юго-восточный — 2–7 м/с . Над Новосибирском будет однородная теплая воздушная масса без ветра, осадков, малооблачно. Температурный фон будет повышаться до конца недели, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.