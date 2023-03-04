Сотня сибиряков собрались в центре Новосибирска — рассказываем, чего они требуют

— Мы писали открытое письмо с предложением альтернативных участков, чтобы и людям не мешало, не воздействовало на экологию, то есть подальше от рек, чтобы было привлекательно бизнесу, чтобы земля была в государственной собственности. Такие места были найдены и предложены: один — в Коченевском районе, второй — в Тогучинском, — рассказал Виталий Гуненко.



Он рассказал, что среди общественников есть экономисты, которые сделали необходимые расчеты. По словам активиста, варианты, которые жители пригородов хотят предложить в качестве альтернативы, выгоднее и для бизнеса, и для населения.

