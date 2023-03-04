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Сотня сибиряков собрались в центре Новосибирска — рассказываем, чего они требуют

У общественников остался всего месяц, чтобы изменить решение властей

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Жители области недовольны выбором территорий для полигонов — они предупреждают, что от этого пострадает их качество жизни и экология всего региона

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4 марта около сотни человек собрались в сквере возле театра «Глобус» на пикете. Жители пригородов Новосибирска потребовали у региональных властей найти другие территории для размещения мусорных полигонов.

Сегодня региональное правительство рассматривает для полигонов участки в Верх-Туле и Плотниково. Жители области недовольны выбором территорий: они отмечают, что полигоны будут расположены слишком близко к жилью и серьезно навредят экологии.

Как рассказал журналисту НГС один из организаторов пикета, председатель экологического движения «Будущее в наших руках» Виталий Гуненко, активисты ожидали, что их представителей включат в комиссию, которая занимается выбором территорий для полигонов. Но в конце февраля их кандидатуры отклонили.

— Мы писали открытое письмо с предложением альтернативных участков, чтобы и людям не мешало, не воздействовало на экологию, то есть подальше от рек, чтобы было привлекательно бизнесу, чтобы земля была в государственной собственности. Такие места были найдены и предложены: один — в Коченевском районе, второй — в Тогучинском, — рассказал Виталий Гуненко.

Он рассказал, что среди общественников есть экономисты, которые сделали необходимые расчеты. По словам активиста, варианты, которые жители пригородов хотят предложить в качестве альтернативы, выгоднее и для бизнеса, и для населения.

Виталий Гуненко сообщил, что по итогам пикета общественники направят обращение к губернатору. Он подчеркнул, что у них остался всего месяц, чтобы повлиять на ситуацию: 6 апреля по плану должен завершиться второй этап подготовки концессионного соглашения, после этого возможно подписание документов с концессионером.

В декабре депутаты поддержали строительство полигонов на шести площадках, в том числе в Верх-Туле и Плотниково. За несколько дней до этого на конфликт обратил внимание глава Следственного комитета России, потребовав проверить проекты.

Жителей области поддержали ученые. В феврале глава Росприроднадзора назвал Новосибирскую область одним из самых замусоренных регионов.

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