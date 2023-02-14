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Одним из самых замусоренных регионов считает Новосибирскую область глава Росприроднадзора

Сейчас в России лишь 7 % отходов перерабатывается. При этом к 2030 году поставлены амбициозные задачи

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В 2022 году мусорная реформа в Новосибирске переживала кризис: забастовки рабочих, закрытие полигонов, и целые районы, заваленные мусором

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Глава Росприроднадзора Светлана Родионова в интервью «Известиям» рассказала сложностях в сфера переработки и утилизации отходов, проблемах мусорной реформы и назвала самые проблемные регионы, среди них Новосибирская область.

— Наша постоянная болевая точка — Краснодарский край. Также тяжелая ситуация с мусором в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане, Новосибирске, — сказала глава Роспотребнадзора.

По словам Родионовой, в России лишь 7 % отходов перерабатываются, остальное — просто отправляется на полигоны, но большинство из них переполнены.

— На сегодня объектов для размещения, утилизации, сортировки и обработки таких объемов у нас недостаточно. Необходимо создавать новые, современные объекты инфраструктуры. А главное — прекратить эксплуатацию несанкционированных свалок и полигонов, которые исчерпали мощность, — заявила Родионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что не полностью удовлетворена первыми результатами мусорной реформы, при этом «был проделан огромный путь».

Читайте хронику неудавшейся мусорной реформы в Новосибирской области, ее итоги для НГС подвела координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер.

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