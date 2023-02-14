Одним из самых замусоренных регионов считает Новосибирскую область глава Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова в интервью «Известиям» рассказала сложностях в сфера переработки и утилизации отходов, проблемах мусорной реформы и назвала самые проблемные регионы, среди них Новосибирская область.
— Наша постоянная болевая точка — Краснодарский край. Также тяжелая ситуация с мусором в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане, Новосибирске, — сказала глава Роспотребнадзора.
По словам Родионовой, в России лишь
— На сегодня объектов для размещения, утилизации, сортировки и обработки таких объемов у нас недостаточно. Необходимо создавать новые, современные объекты инфраструктуры. А главное — прекратить эксплуатацию несанкционированных свалок и полигонов, которые исчерпали мощность, — заявила Родионова.
Глава Росприроднадзора отметила, что не полностью удовлетворена первыми результатами мусорной реформы, при этом «был проделан огромный путь».
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