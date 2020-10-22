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Новосибирск накрыл удушающий запах: экологи фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха в Академгородке

Специалисты предупреждают, что ситуация может ухудшиться

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В городе пасмурно и дождливо, но это не спасает от вони

В городе пасмурно и дождливо, но это не спасает от вони

В Новосибирске появился неприятный запах

Новосибирцы почувствовали едкий запах в воздухе около четырех часов дня. Он ощущается в разных районах города, в том числе в центре. Сервис CityAir также фиксирует повышенное загрязнение воздуха сразу в нескольких точках Новосибирска.

Читатели НГС также пожаловались в редакцию на едкий запах, особенно в Первомайском и Ленинском районах.

По данным экологов, хуже всего ситуация в Академгородке в районе улицы Инженерной — загрязнение оценивается в 8 баллов из 10. В районе улиц Арбузова и Красноуфимской — 7 баллов. В целом по городу и в центре уровень загрязнения оценивается на 6 баллов с прогнозом к ухудшению.

Хуже всего ситуация в Академгородке в районе улицы Инженерной

Хуже всего ситуация в Академгородке в районе улицы Инженерной

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что сейчас в городе нет крупных пожаров, которые могли бы привести к такому запаху. Синоптики также не фиксируют подобных вспышек и природных явлений, которые могли бы сказаться на погоде.

В прошлом году в сентябре жители домов по улице Народной в Калининском районе заявили, что начали страдать от обострения астмы и аллергического ринита. Жильцы домов связывают своё плохое самочувствие с появившейся около месяца назад невыносимой вонью в районе.

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воньзапахсмог
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