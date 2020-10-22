Новосибирск накрыл удушающий запах: экологи фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха в Академгородке

Новосибирцы почувствовали едкий запах в воздухе около четырех часов дня. Он ощущается в разных районах города, в том числе в центре. Сервис CityAir также фиксирует повышенное загрязнение воздуха сразу в нескольких точках Новосибирска.

Читатели НГС также пожаловались в редакцию на едкий запах, особенно в Первомайском и Ленинском районах.

По данным экологов, хуже всего ситуация в Академгородке в районе улицы Инженерной — загрязнение оценивается в 8 баллов из 10. В районе улиц Арбузова и Красноуфимской — 7 баллов. В целом по городу и в центре уровень загрязнения оценивается на 6 баллов с прогнозом к ухудшению.