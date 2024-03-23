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Культура Теракт в Crocus City Hall Деньги направят в фонд помощи пострадавшим: концерт памяти погибших в Crocus City Hall пройдет в Новосибирске

Деньги направят в фонд помощи пострадавшим: концерт памяти погибших в Crocus City Hall пройдет в Новосибирске

Мероприятие пройдет в рамках Трассибирского Арт-Фестиваля

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Мероприятие пройдет, несмотря на официальный день траура по погибшим

В Новосибирске проведут концерт памяти погибших в теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщается в группе XI Транссибирского Арт-Фестиваля в социальной сети «Вконтакте».

Мероприятие пройдет в будущее воскресенье, 24 марта, в Государственном концертом зале имени Каца.

— Часть вырученных средств будет направлена в фонд помощи пострадавшим, — говорится в сообщении.

Ожидается исполнение программы «Отчалившая Русь», перед зрителями выступят бас Ильдар Абжразаков и Мзия Бухтуридзе, которая будет играть на фортепиано.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия.

Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям в концертном зале Crocus CIty Hall 22 марта. По данным СК, в результате теракта погибли больше 80 человек. Всё, что известно о происшествии, мы собираем в режиме онлайн.

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Новосибирск Транссибирский арт-фестиваль Crocus City Hall Вадим Репин
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