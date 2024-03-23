Деньги направят в фонд помощи пострадавшим: концерт памяти погибших в Crocus City Hall пройдет в Новосибирске

Мероприятие пройдет, несмотря на официальный день траура по погибшим Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Новосибирске проведут концерт памяти погибших в теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщается в группе XI Транссибирского Арт-Фестиваля в социальной сети «Вконтакте».



Мероприятие пройдет в будущее воскресенье, 24 марта, в Государственном концертом зале имени Каца.



— Часть вырученных средств будет направлена в фонд помощи пострадавшим, — говорится в сообщении.



Ожидается исполнение программы «Отчалившая Русь», перед зрителями выступят бас Ильдар Абжразаков и Мзия Бухтуридзе, которая будет играть на фортепиано.



Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия.

