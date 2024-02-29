Почти довела себя до анорексии: как сложилась судьба Юлии Савичевой после «Фабрики звезд — 2»

Юлия родилась 14 февраля 1987 года, и уже в 4 года впервые вышла на сцену. Когда девочке было 7 лет, Савичевы переехали в Москву. Вскоре Юля снялась в клипе Линды на песню «Сделай так» и поучаствовала в записи альбома «Ворона».



В 16 лет попала в шоу «Фабрика звезд — 2» и вошла в пятерку финалистов. За песню «Высоко» получила «Золотой граммофон». Весной 2005 года Савичева выпустила первый альбом.

