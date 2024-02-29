Почти довела себя до анорексии: как сложилась судьба Юлии Савичевой после «Фабрики звезд — 2»

Певица Юлия Савичева уже 20 лет на большой сцене, и с каждым годом её популярность только растёт. Недавно, например, артистка спела в дуэте с Григорием Лепсом.
Юлия родилась 14 февраля 1987 года, и уже в 4 года впервые вышла на сцену. Когда девочке было 7 лет, Савичевы переехали в Москву. Вскоре Юля снялась в клипе Линды на песню «Сделай так» и поучаствовала в записи альбома «Ворона».
В 16 лет попала в шоу «Фабрика звезд — 2» и вошла в пятерку финалистов. За песню «Высоко» получила «Золотой граммофон». Весной 2005 года Савичева выпустила первый альбом.
Как сложилась судьба певицы после «Фабрики звезд — 2» — смотрите в коротком видео чуть выше.
В 2014 году вышла замуж за композитора Александра Аршинова. У них родилась дочь Анна. Муж пишет Юлии песни, ранее это делал продюсер Максим Фадеев.