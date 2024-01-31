Засветилась в «Слове пацана» и клипе Крида: как тренер по фитнесу уехала в Москву с 15 тысячами рублей и стала актрисой

«Стабильность — это не мое»

— Ты ведь получила образование спортивного тренера и несколько лет проработала по профессии. Почему решила так круто всё поменять?



— Я закончила УралГУФК в 2021 году по специальности «Легкая атлетика» и довольно долго действительно работала в спортивной сфере — еще до получения диплома занималась с детками, с пенсионерами на улице и в зале. Вела танцы, силовые тренировки. И даже после переезда в Москву я с легкостью нашла работу в фитнес-центре, но стабильность, похоже, это не мое. Помимо тренировок, начали «грузить» какими-то отчетами, звонками. А место, где ты на работе находишься большую часть времени, — ресепшен — больше похоже на какую-то конуру (смеется). Поэтому, когда этот фитнес-клуб закрылся, я, наверное, единственная из всех, кто порадовался этому. Это было 14 июня 2023 года, день свободы.