Засветилась в «Слове пацана» и клипе Крида: как тренер по фитнесу уехала в Москву с 15 тысячами рублей и стала актрисой

25-летняя выпускница УралГУФК Виктория Горбунова в прошлом году снялась в ставшем уже культовым сериале «Слово пацана» (18+) и фильме «Бременские музыканты» (6+), который вышел в прокат 1 января. А свой день рождения она отпраздновала на съемочной площадке клипа Егора Крида. И пусть пока у Виктории только роли в массовке и групповке (это чуть круче), зато есть колоссальное удовольствие от работы и возможность пообщаться с кумирами. О закулисных моментах работы начинающей актрисы из Челябинска — в материале наши коллег из 74.RU.
«Стабильность — это не мое»
— Ты ведь получила образование спортивного тренера и несколько лет проработала по профессии. Почему решила так круто всё поменять?
— Я закончила УралГУФК в 2021 году по специальности «Легкая атлетика» и довольно долго действительно работала в спортивной сфере — еще до получения диплома занималась с детками, с пенсионерами на улице и в зале. Вела танцы, силовые тренировки. И даже после переезда в Москву я с легкостью нашла работу в фитнес-центре, но стабильность, похоже, это не мое. Помимо тренировок, начали «грузить» какими-то отчетами, звонками. А место, где ты на работе находишься большую часть времени, — ресепшен — больше похоже на какую-то конуру (смеется). Поэтому, когда этот фитнес-клуб закрылся, я, наверное, единственная из всех, кто порадовался этому. Это было 14 июня 2023 года, день свободы.
— Но ты тогда уже начала сниматься в разных проектах. Расскажи, с чего начинала.
— Да, у меня первые съемки были в программе «Мировое соглашение», это такое ток-шоу про разные проблемы. Я туда пришла в феврале, и когда сказала, что заканчивала актерские курсы в студии Олега Митяева в Челябинске, мне даже ставку сделали не как у всех — две тысячи рублей, а платили по три тысячи [за день съемок]. Курсы я действительно проходила, это было еще в школе, и мне уже тогда это было очень интересно. Поэтому в Москве я читала сайты и телеграм-каналы с анонсами разных кастингов, советами, как куда попасть. Знакомая с ТНТ позвала меня на съемки рекламной вставки, и после всё как-то закрутилось: съемки, съемки, съемки.
— Расскажи, как проходили съемки «Слова пацана» (18+)?
— Я была на двух съемочных днях. Это вторая и восьмая серии. Помните, где Настя [актриса Анастасия Красовская], точнее, Ирина Сергеевна с Пальто сидели в ДК, где там они песни пели и кино смотрели. Я перед ними спиной прошла и села рядом. Я перед ними долго извинялась, потому что сильно оттоптала им ноги. Потом нас там снимали, как мы смотрим кино, снимали наши реакции. В сериал попал кадр, как я такая вся недовольная сижу. Сейчас думаю: ну зачем они именно этот кадр взяли? (Смеется.) А в восьмой серии мы бегали по поезду, смотрели, как Адидас по вокзалу, по поезду ходит. Я тогда еще мало знала актеров. Адидаса играл Ваня Янковский — очень крутой актер.
С колодками на плечах и грязной головой
— Какой у тебя проект пока самый любимый?
— Наверное, это десять классных съемочных дней «Бременских музыкантов» (6+). Сразу же после увольнения из фитнес-клуба я оказалась в классном коллективе. Информацию о съемках мы нашли в телеграм-канале, написали организатору, и нас позвали. Почему мне там понравилось? Второй режиссер — Катя Молочная — просто душка. Она, конечно, иногда кричала, но это часть процесса. Актеры, которые играли в фильме, — это и Сергей Бурунов, и Мария Аронова. Я раньше могла их наблюдать только с экрана, а здесь я с ними могу общаться, находиться в их биополе.
Где-то была массовка, где-то групповка. Групповка — это поменьше людей. Нас было человек 20 разбойников, и мы за всё время уже так сплотились, начали общаться, мне это очень сильно в сердце попало. Когда всё закончилось, я у подруги дома сидела и ревела, наверное, дня два. Потому что это было похоже на сказку, которая закончилась. Так бывает вообще?
Был один забавный момент. Съемки начались 20 июня, и у нас как раз отключили горячую воду. Мы раздумывали, идти вообще на съемку или нет в такой ситуации, а нам гример Ирина говорит: «Это классно, голову не мойте, вы же разбойники». Это потрясающе.
А еще первые несколько дней мы снимались с колодками на плечах. Потом плечи болели, потому что очень тяжело было стоять, ходить с ними. Плюс сами съемки проходили очень медленно, особенно наша проходка до площади. Мы проходим только два-три шага, и снова дубль, что-то не так. Они нас так, видимо, хотели закалить.
— Увидела у тебя фотографию с Егором Кридом. Ты написала, что это были съемки клипа. Расскажи, как попала в этот проект и как всё прошло?
— У меня в тот день был день рождения, который я не хотела отмечать. Думала, что буду сидеть дома или бассейн — сауна — массаж — домой. А потом решили с подругой увидеться и записались на эту съемку. Я еще подумала, что бригадир съемки ошиблась, потому что в анонсе было написано «Крид». Потому что если это Егор Крид, то это будет шок. Я отмечу ДР на съемке с ним. Но это оказалось так. Что могу сказать? По знаку зодиака он Рак, а это сложный характер. Требовательный, чтобы было всё по высшему разряду, как он сам себе представляет. Я потом к нему подошла, рассказала, что у меня ДР. Спросила, о чём он мечтает. Он понарассказывал, сфотографировался и ушел. К каждому артисту нужно найти подход. Потому что просто сфоткаться с очередной фанаткой им уже неинтересно.
Роль у меня была, конечно, супермизерная. Когда главная героиня в бар заходит, звонит ему, и мы тоже в этот момент в кадре были с другими ребятами.
— Скажи, пожалуйста, а сколько получает актер таких массовых смен? Это больше, чем заработок в фитнес-клубе?
— В первое время мы и за 500, и за 1000 рублей ходили. А вообще в среднем получается, что 2–3 тысячи в день можно зарабатывать. Когда я работала инструктором в Челябинске, то получала по 500 рублей с тренировки, и она могла быть всего одна за целый день.
— Ты сейчас хочешь все-таки получить актерское образование?
— Да. Я весь январь не работаю, учу басни, стихи, монологи. 22 января у нас начались прослушивания, я хочу попробовать пройти в две школы. В школу Казбека [Меретукова] и Германа Сидакова. Родители спрашивают о вышке, но я пока хочу в актерскую школу.
Недавно мы рассказали про другую актрису из Челябинска, которая сыграла подругу Кащея в «Слове пацана»(18+). Ксения Абдрафигина с детства мечтала стать врачом, но, повзрослев, решила пойти в другую сферу. Ксения переехала в Москву, получила профессию и снялась в «Универе» (16+), а потом исполнила роль в нашумевшем сериале.