«С вами он выглядит как чушпан». Фанаты «Слова пацана» затравили реальную жену сериального Марата

— Я реально ожидала в реальной жизни с ним трогательную девушку, а тут как старшая сестра, — разочарованы фанатки.

На все колкие комментарии в свой адрес Азиза отшучивается, особенно дерзкие сообщения оставляет без внимания. И хотя у нее уже тоже потихоньку формируется своя фан-база, как жены экранного Маратика, на все попытки защитить ее от нападок подростки грубо отвечают: «Это всем очевидно, со мной согласны и другие люди».