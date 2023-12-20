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«Слово пацана»

«С вами он выглядит как чушпан». Фанаты «Слова пацана» затравили реальную жену сериального Марата

Рузиль Минекаев с супругой воспитывают сына

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Рузиль Минекаев получил народную любовь, а его жена — хейт

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Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) еще даже не успел выйти целиком, а уже стал невероятно популярен, особенно у молодежи. Актеров, исполнивших главные роли, многие полюбили, и народная любовь начинает потихоньку переходить границы дозволенного.

Актер из Татарстана Рузиль Минекаев за считаные недели стал обладателем более 1 млн подписчиков в социальных сетях, но при этом столкнулся и с обратной стороной медали славы. Его жену, актрису Азизу Бекманову, начали травить одержимые Маратиком фанатки. Так, под фотографиями женщины, которая меньше года назад стала матерью, с завидной регулярностью появляются негативные комментарии, касающиеся ее внешности и отношений с Рузилем. Об этом — в материале наших коллег из 116.RU.

Многие пишут, что Азиза выглядит гораздо старше своего мужа

Многие пишут, что Азиза выглядит гораздо старше своего мужа

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— Они выглядят как мама с сыночком, — комментируют общие фото мужа и жены маленькие девочки.

— Да, она лет на 10 его старше выглядит. Прям как девушка-мент и Пальто из сериала. Только эта даже постарше. А может, он слишком молодо, ему лет 19–20 дашь. Ну да ладно, — поддерживают другие.

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— Я реально ожидала в реальной жизни с ним трогательную девушку, а тут как старшая сестра, — разочарованы фанатки.

На все колкие комментарии в свой адрес Азиза отшучивается, особенно дерзкие сообщения оставляет без внимания. И хотя у нее уже тоже потихоньку формируется своя фан-база, как жены экранного Маратика, на все попытки защитить ее от нападок подростки грубо отвечают: «Это всем очевидно, со мной согласны и другие люди».

Фанаты Минекаева критикуют Азизу за стрижку и стиль в одежде

Фанаты Минекаева критикуют Азизу за стрижку и стиль в одежде

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— Дайте знать, когда он разведется, — пишут жене актера девочки, которым на вид лет 14.

— С вами он выглядит как чушпан. Интересно почему? — как бы между прочим интересуются у Азизы.

Жену Минекаева критикуют за слишком короткую стрижку, «старое» лицо и неудачный стиль в одежде. При этом в тех же комментариях самого Рузиля лишь нахваливают.

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— Блин, жена, конечно, у него не очень, особенно с такой стрижкой. Ребеночка родили, конечно, уже больше привязаны друг к другу, но, думаю, на волне популярности разведутся, и найдет себе потом новую, красивую, — пишут хейтеры.

— Я так понимаю, она молодая мама? Тогда ей простительно так плохо выглядеть, — заключили в комментариях.

Пара состоит в отношениях с подросткового возраста и сейчас воспитывает общего сына

Пара состоит в отношениях с подросткового возраста и сейчас воспитывает общего сына

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И конечно, отдельного внимания заслуживают сообщения о том, что Рузиль гораздо лучше выглядит в паре с Анной Пересильд, а не с собственной женой. На такие выпады Азиза никак не реагирует.

— Он должен быть с Аней, а не с тобой! — пишут супруге актера.

— Просто ожидание и реальность, какая красивая пара Маратик и Айгуль, и как тут всё тускло, — ёрничают комментаторы.

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— Как же смешно наблюдать за детьми, которые пишут тут про Айгуль. Люди не понимают, что сериал — это далеко не реальность. Просто терпения вам, Азиза! — всё же многие поддерживают жену актера.

Азиза старается ответить на колкости шуткой или и вовсе игнорирует комментарии

Азиза старается ответить на колкости шуткой или и вовсе игнорирует комментарии

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Про 14-летнюю Анну Пересильд, исполнительницу роли школьницы Айгуль, которая влюбилась в Марата и ради него присоединилась к уличной группировке «Универсам», мы уже подробно рассказывали в нашем материале.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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