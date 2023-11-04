«Диплом в чемодан — и отчалил»: врач-педиатр бросил медицину ради канала про двух такс — ролики собирают миллионы просмотров

Дмитрий Галасюк после учебы в Новосибирске на врача решил резко изменить свою жизнь. Он положил диплом в чемодан и отправился за границу. И не просто так, а с определенной целью: снимать двух такс в инди-кино. Что только не пережили собаки: пиратские приключения, неприятности в школе, работу барменом, борьбу за кровать, тренировки в спортзале — это только часть сюжетов, которые придумал Дмитрий. И аудитории они приходятся по душе: у канала 2 миллиона подписчиков и более 700 миллионов просмотров. Корреспондент НГС узнала, чем так нравятся истории про собак зрителям, тяжело ли снимать такс и не жалеет ли сибиряк о том, что бросил медицину.
Мы сняли небольшой ролик, чтобы показать, чем сейчас занимается Дмитрий.
Не педиатр, а сценарист
На получении высшего образования настояли родители Дмитрия, а вот специальность он выбирал сам — пошел учиться на педиатра. Еще на 4 курсе был уверен, что станет после ординатуры хорошим неврологом. Но тут случилась пандемия. Студентов отправили помогать в поликлиники принимать пациентов.
— Посмотрел на организацию, укомплектацию, как принимаются решения, и понял, что мне будет тяжело с этим мириться, я буду постоянно конфликтовать с руководством, — пожимает плечами Дмитрий. — Нагрузка неадекватная у нас везде в медицине. Персонала слишком мало, а пациентов огромное количество. Выделять в лучшем случае по 15 минут на пациента — это неадекватно, это конвейер. И ты отработал сначала в поликлинике, а потом должен идти на участок. Затягивается обход и до 20:00, и до 22:00 — пока всех не обойдешь, домой не пойдешь.
Еще во время учебы на каникулах Дмитрий стал подрабатывать написанием сценариев и съемкой небольших роликов и фильмов. Тогда и начал сотрудничать с Ириной и Ильей, владельцами такс и создателями ютуб-канала DoxieDin — «Такса Дин и малыш Джей». И когда встал вопрос, а что же делать дальше после выпуска, решение принял быстро.
— Я просто забрал диплом, положил в чемодан и молча отчалил, — отметил Дмитрий. — Мы решили перезимовать в теплом месте. Поехали в Черногорию, потом ненадолго приезжали в Россию и опять уехали туда же.
Таксы-звезды с миллионами поклонников
Дмитрий с владельцами канала снимают короткометражные инди-фильмы. В главной роли — таксы Дин и Джей. У канала уже 2 миллиона подписчиков, а самый популярный ролик посмотрели более 81 миллиона раз. Всего за время существования канал получил уже более 700 миллионов просмотров.
— Наливаем кофе, садимся за стол и придумываем конфликт или находим интересную локацию для съемки фильма. Делаем блоковую систему с ключевыми точками развития сюжета. И позже, так как нет диалогов, делаем раскадровку. Приступаем к съемкам, — перечисляет этапы работы Дмитрий. — Мы первым делом пытаемся отснять собак, пока у них есть желание. Как говорится, таксу против воли не заставишь, поэтому у нас есть обычно час или два, пока они еще не наелись корма и не утомились, отснять все их планы.
Съемки могут занимать от 5 до 8 дней. Дину уже 13 лет, и его снимают все реже и реже, выводя на первый план 3-летнего Джея.
Дин и Джей обожают сниматься и получают поощрение за свои трюки.
— Дин всегда в образе звезды: он важный, всегда держит голову и по нему видно, что он очень серьезный, никогда не улыбается. И он очень вредный, такой среднестатистический дед-ворчун. Джей наоборот очень пугливый: боится моря, купаться, громких звуков, когда надевают новую одежду. Но при этом он безумно любвеобильный, обожает людей. Подбегает, падает на спину и требует, чтобы ему чесали живот. А Дин вообще не любит, чтобы его трогали, — объясняет Дмитрий.
Как только съемочная группа достает свет — таксы сразу выбегают и встают в ожидании команд.
Сколько можно заработать на таксах
Доход от канала получается разным. В месяц может быть от 4 до 15–20 тысяч долларов. Столько же приносят съемки фото для стоков.
— Если честно, у нас не очень хорошо получается зарабатывать. Мы умеем делать, но не продавать, — смеется Дмитрий.
На «Ютубе» сегодня есть два способа заработка, объясняет он. Первый — нативная реклама, которую зритель видит посреди ролика. Автор ролика в этом случае получает 60% от рекламных доходов, но стоимость показов разная и зависит от страны. Около 10% аудиторию канала про такс Дина и Джея сегодня — жители США, они приносят около 50% всего дохода с рекламы. США, Канада, Великобритания, Япония и Германия — самые дорогие страны по стоимости рекламы, а в России и Индии она самая дешевая.
— Поэтому если вы русскоязычный блогер, то доход будет очень низкий, — предупреждает мужчина. — Второй вариант — зарабатывать рекламными контрактами. Но у нас их нет, потому что сегментация аудитории очень большая. И у нас не 200 миллионов подписчиков, чтобы рекламировать все в подряд.
Внушительная статья расходов — уход за главными актерами. Дин и Джей аллергики, поэтому им нужно специальное питание и наблюдение у врачей. Но больше всего средств владельцы канала тратят на оборудование. В частности, камеры стоят по 10 тысяч долларов, 100–300 евро стоит обычно реквизит для одного ролика. Много уходит на аренду жилья и питание. Если в 2020 году хорошую однокомнатную квартиру в Черногории можно было снять за 300 евро, сегодня она же обойдется в 800–1000 евро. Питание обходится в 300–400 евро на человека в месяц.
Взяли интернет-«Оскар»
Канал о Дине и Джее взял награду интернет-премии Webby Awards, которую называют интернет-«Оскаром». Для агитации был записан специальный ролик, который принес свои плоды — победу в номинации Social Animals — 2023.
— Это самая престижная интернет-премия в мире. Победили в номинации за то, что делаем уникальный, неповторимый контент. Мы записали агитационную рэп-песню, «исполнял» ее Дин. Текст был написан и озвучен при помощи нейросетей. И я очень люблю эту работу, потому что она действительно смешная, — улыбается Дмитрий. — Среди побед у нас есть и несколько приличных фестивалей.
Сейчас блогеры меняют стратегию ведения «ютуб»-канала. Если раньше их целью было сделать один большой канал, который будут смотреть по всему миру, то теперь концепция изменилась: они решили создать локальные каналы на разных языках, чтобы сегментировать аудиторию.
— Что касается второго направления, то это съемка игрового кино без собак, фестивального кино, сериалов и даже, возможно, полнометражных картин, — поделился планами Дмитрий. — Считаю, что наше творчество помогает людям: нам часто пишут в комментариях, как в часы одиночества помогает то, что мы делаем. И мы хотим рассказывать миру о том, как нужно относиться к животным, как заботиться о них и что это такой же член семьи, как и ребенок.
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