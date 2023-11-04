«Диплом в чемодан — и отчалил»: врач-педиатр бросил медицину ради канала про двух такс — ролики собирают миллионы просмотров

Дмитрий с владельцами канала снимают короткометражные инди-фильмы. В главной роли — таксы Дин и Джей. У канала уже 2 миллиона подписчиков, а самый популярный ролик посмотрели более 81 миллиона раз. Всего за время существования канал получил уже более 700 миллионов просмотров.



— Наливаем кофе, садимся за стол и придумываем конфликт или находим интересную локацию для съемки фильма. Делаем блоковую систему с ключевыми точками развития сюжета. И позже, так как нет диалогов, делаем раскадровку. Приступаем к съемкам, — перечисляет этапы работы Дмитрий. — Мы первым делом пытаемся отснять собак, пока у них есть желание. Как говорится, таксу против воли не заставишь, поэтому у нас есть обычно час или два, пока они еще не наелись корма и не утомились, отснять все их планы.