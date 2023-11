Вышла последняя песня The Beatles с голосом Леннона: ее опубликовали спустя 45 лет

В 14.00 по лондонскому времени состоялась мировая премьера последняя песня The Beatles, над которой работали все участники группы. Композиция Now and Then была написана Джоном Ленноном - в 1978 году он записал демо песни, аккомпанируя себе на фортепьяно. После его смерти в 1980 году кассеты с этой записью долго хранились у вдовы музыканта Йоко Оно, а в первой половине 90-х она передала их Полу Маккартни. Помимо Now and Then на кассетах были композиции Free as a Bird и Real Love - они вышли в 1995 году. Тогда же Джордж Харрисон записал для Now and Then партию ритм-гитары, но полностью доработали композицию только сейчас - через 22 года после его смерти.