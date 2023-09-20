Ослабевшая Пахмутова и скорбящие знаменитости. Как в Москве похоронили поэта и актера Николая Добронравова

Николай Добронравов — советский и российский поэт и актер, автор таких песен, как «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща» и многих других. Он написал несколько сотен стихов, среди них и текст композиции «До свиданья, Москва, до свиданья». Именно ею закрыли московскую Олимпиаду в 1980 году.

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Церемония была назначена на 13:00, но уже после 11 часов желающие проститься с поэтом начали собираться возле здания Московской филармонии. Родные Николая Добронравова и его поклонники принесли цветы, венки и портреты.