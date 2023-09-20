Ослабевшая Пахмутова и скорбящие знаменитости. Как в Москве похоронили поэта и актера Николая Добронравова

20 сентября в Москве состоялось прощание с поэтом и актером Николаем Добронравовым. Он скончался несколькими днями ранее после долгой болезни в возрасте 94 лет.
Почтить память Добронравова в Московскую филармонию пришли многие знаменитые актеры, политики и медийные личности. Корреспонденты MSK1.RU также побывали на церемонии прощания. Рассказываем, как она прошла.
Николай Добронравов — советский и российский поэт и актер, автор таких песен, как «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща» и многих других. Он написал несколько сотен стихов, среди них и текст композиции «До свиданья, Москва, до свиданья». Именно ею закрыли московскую Олимпиаду в 1980 году.
Зюганов, Пенкин и Зверев — какие знаменитости пришли на прощание
Церемония была назначена на 13:00, но уже после 11 часов желающие проститься с поэтом начали собираться возле здания Московской филармонии. Родные Николая Добронравова и его поклонники принесли цветы, венки и портреты.
К началу церемонии приехал и глава КПРФ Геннадий Зюганов с букетом красных роз.
У входа в филармонию также можно было встретить оперных певцов Василия Ладюка и Алексея Татаринцева, музыкального менеджера Юрия Аксюту и Сергея Пенкина.
— Невероятные шедевры. Его песни... Я даже не знаю, как сказать. Это то, что останется в веках для будущих поколений, — так Юрий Аксюта вспоминает творчество Добронравова.
Попрощаться с поэтом также пришли Сергей Зверев (как обычно, в запоминающемся образе), Стас Садальский, актеры Владимир Торсуев и Владимир Машков.
Корреспонденты MSK1.RU поговорили с певцом Юлианом, который тесно дружил с супружеской парой, о том, каким был Николай Добронравов и как Александра Пахмутова переживает потерю.
— Огромный кусок жизни был прожит вместе, — сказал певец. — Конечно, это единое целое. Она [Александра Пахмутова] в очень тяжелом состоянии, она постоянно плачет, до нее никто не может дозвониться. Ей даже вечером, когда умер Николай Николаевич, не говорили об этом. Хотели до утра дождаться, скорую помощь вызвать. Ей сообщили уже утром.
Церемония прощания
Посетителей в зал впустили не сразу, церемония началась только ближе к двум часам дня. Попрощаться с Добронравовым в зале филармонии пришли около 100 человек. Гроб и близкие поэта находились на сцене, на большом экране показывали архивные кадры с участием Добронравова, играла музыка.
— Журналистов и поклонников, которые пришли попрощаться, примерно поровну, — рассказал корреспондент MSK1.RU. — Съемка в зале запрещена, за этим следят работники филармонии. Люди в основном сидят тихо, кто-то перешептывается.
На церемонии зачитывали телеграммы с соболезнованиями от Владимира Путина, Александра Лукашенко, Сергея Шойгу, Дмитрия Медведева и других. Выйдя на сцену, Лев Лещенко поблагодарил всех собравшихся. Он назвал Добронравова великим человеком, который учил всех радоваться жизни.
— Его стихи были удивительные, событийные, они как летопись, — сказал Лещенко.
Оперный певец Василий Ладюк назвал стихи Добронравова важной частью российской культуры.
— Вместе с Александрой Николаевной они создали невероятные шедевры песен. Я даже не знаю, как это назвать, ведь это то, что останется в веках для следующих поколений. Это всё очень ценно, — сказал он.
В зале находилась и Александра Пахмутова, она и другие родственники поэта простились с Добронравовым на сцене.
Катафалк подъехал к зданию филармонии около 15:00. Александру Пахмутову под руки вывели к микроавтобусу для родных покойного, который направился на Новодевичье кладбище.
Похороны
Николая Добронравова похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Его могила — в дальнем конце аллеи, у колумбария.
Рядом находятся могилы академиков Владимира Фортова, Николая Лаверова, Александра Прохорова, генерала Владимира Архипова, космонавта Георгия Берегового, летчика Виталия Попкова.
На могилу после захоронения возложили сотни роз, ими буквально устлана земля. Александра Пахмутова пообщалась с родными, охранники просили журналистов не снимать ее. «Хожу совсем еле-еле», — расслышал корреспондент MSK1.RU ее слова.
У могилы множество венков: от правительства Москвы, Минкульта, школы-студии МХАТ, семьи Кобзон, Игоря Моисеева и других.
Напомним, что поэт и актер Николай Добронравов после долгой болезни скончался в середине сентября. У поэта осталась вдова — композитор Александра Пахмутова, супруги прожили в браке 67 лет. Мы рассказывали их историю любви.