Умер создатель «Дяди Степы» Герман Мазурин

20 августа из жизни ушел художник-иллюстратор Герман Мазурин, который придумал «Дядю Степу». Мужчина скончался из-за травм: как сообщает SHOT, два месяца назад он занимался домашними делами и неудачно упал у себя дома с высоты собственного роста. После чего его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Художника в течение двух месяцев пытались спасти медики в больнице имени Пирогова, но накануне от полученных травм Герман Мазурин скончался.
Герман Мазурин родился в Пензе в 1932 году. Окончил художественную школу и поступил в Пензенское художественное училище, куда его приняли без экзаменов. Получая высшее образование в Московском государственном художественном институте имени
«Дядя Степа — милиционер» стал одним из первых литературных персонажей Германа Мазурина. Рисунки необычайно высокого сотрудника правопорядка понравились Сергею Михалкову, и через несколько месяцев, в 1955 году, книгу с иллюстрациями Мазурина и стихами Михалкова опубликовали.
Другая легендарная книга, иллюстрации к которой нарисовал Герман Мазурин — «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина. Рисунки к книге стали дипломной работой Мазурина, которые пережили 34 переиздания.
Как художник-иллюстратор Герман Мазурин оформил более 300 книг, среди которых «Каштанка», «Приключения Тома Сойера», а также «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита».
Герман Мазурин стал Заслуженным художником РСФСР в 1988 году, а в 2018 году — Почетным членом Российской академии художеств.