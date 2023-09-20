Умер создатель «Дяди Степы» Герман Мазурин

Как художник-иллюстратор Герман Мазурин оформил более 300 книг, среди которых «Каштанка», «Приключения Тома Сойера», а также «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита».



Герман Мазурин стал Заслуженным художником РСФСР в 1988 году, а в 2018 году — Почетным членом Российской академии художеств.

