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Истории

«Батюшка, можно попробую»: как выпускница консерватории открыла школу звонарей и собирает старинные колокола

История Ларисы Благовещенской, которая стала главной по колоколам в Сибири

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Жительница Новосибирска Лариса Благовещенская освоила редкую профессию и основала в городе Школу звонарей

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Лариса Благовещенская — известный на всю страну музыковед-кампанолог. Много лет назад она основала Школу звонарей и стала главной в Сибири по колокольному звону. Ее ученики возрождают утраченное искусство и передают традиции, а она пытается сохранить Музей колоколов, который собирала по крупицам. Журналисты НГС побывали в гостях у представительницы редчайшей профессии и узнали о премудростях утраченного музыкального искусства.

С детства — с музыкой

У входа в квартиру Ларисы Благовещенской висит записка, в которой сказано: «Стучите. Звонок не работает». Мы последовали инструкции, и почти сразу открылась дверь. Лариса Дмитриевна провожает нас за обеденный стол, сервированный светлой скатертью, мини-кружками на блюдцах и различными вазочками. «Проходите, садитесь. Ну-с, о чем будем беседовать?» — с улыбкой интересуется она.

Будущий звонарь родилась в 1943 году в Свердловске, но вскоре вместе с родителями переехала в Новосибирск и уже давно считает себя сибирячкой.

Лариса Благовещенская родилась на Урале, но давно чувствует себя коренной сибирячкой

Лариса Благовещенская родилась на Урале, но давно чувствует себя коренной сибирячкой

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С малых лет женщина занималась музыкой, но, правда, иногда из-под палки. Домашние упражнения на пианино нередко выполняла только по убедительной просьбе мамы — не по собственной инициативе. Зато на концерты всегда бежала охотно.

— Мне очень нравилось заниматься музыкой в первом-втором классе, а потом я какое-то время ловчила: если мама скажет, что я сегодня не занималась, то сяду за упражнения; а если мама не вспомнит, то и я — нет, — вспоминает Лариса Благовещенская. — Настоящий интерес к музыке у меня проснулся в пятом классе, когда дирижер Арнольд Кац сделал концерты. Представьте, в нашей Богом забытой Первомайке давали абонемент в симфонический. Ходила с замиранием: вывесили афишу или нет? Раз в месяц бегала — меня нельзя было ни на замок закрыть, ничего. Я на концерт пойду!

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В этом видео Лариса Дмитриевна объясняет, как связан колокольный звон с наукой и рассказывает про своих учеников

Видео: NGS.RU

«Господь привел»

После школы Лариса Благовещенская отучилась в музыкальном училище, а затем в Новосибирской консерватории. Там и увлеклась колоколами. Связать с ними свою жизнь решила после того, как прочитала в газете статью о путешествии журналиста в Ростов Великий: «Как будто что-то щелкнуло». Позже, через несколько лет, Благовещенская перечитала текст, чтобы понять, чем же он ее так впечатлил. На свое удивление она обнаружила: в нем не было ни слова о колоколах. «Значит, Господь (к этому) привел», — объяснил сибирячке батюшка.

Колоколами Благовещенская увлекалась во время учебы в Новосибирской консерватории

Колоколами Благовещенская увлекалась во время учебы в Новосибирской консерватории

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Вот только в учебных заведениях не было и нет никакой специализации по колоколам. Большинство педагогов-музыкантов в них не разбирались, поэтому информацию о редком ремесле приходилось получать на ощупь:

— В консерватории у меня была замечательная руководительница. Однажды она спросила, что я буду делать к конференции по русской музыке. Я ответила: «Колокольный звон!». Для нее это было шоком, но, тем не менее, она никогда не говорила: «Нет», — вспоминает свою преподавательницу Лариса Дмитриевна.

В итоге увлеченная колоколами студентка отправилась в московский архив, там удалось найти редкие материалы, например, рукопись звонаря Константина Сарджева.

В 1990-м году Благовещенская защитила кандидатскую диссертацию «Колокольня с подбором колоколов и колокольный звон в России», но практиковаться было негде, а хотелось. Впервые ей удалось позвонить в колокола в рождественскую ночь в новосибирском храме.

— Я говорю: «Батюшка, можно попробую (позвонить в колокола)?» Раз уж, как музыкант, я знаю, какие там примерно попевки, то подумала, что просто веревками хоть что-то соображу, — вспоминает Лариса Благовещенская свой первый колокольный звон.

В 1990-х Лариса Благовещенская защитила кандидатскую диссертацию о колоколах

В 1990-х Лариса Благовещенская защитила кандидатскую диссертацию о колоколах

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Когда Лариса Дмитриевна была звонарем, с ней часто происходили забавные случаи, например, однажды попросила мальчика дать сигнал, когда закончить звон, а он забыл.

— И вот, уже сама понимаю, что пора заканчивать, а его всё нет. Я закончила без его сигнала и, в конце концов, пошла в храм. В итоге выясняю у мальчика: «Ты где был?» А он мне: «Меня за хлебом послали», — смеется Лариса Дмитриевна.

Повелительница колоколов

По просьбе игумена Владимира, или тогда еще отца Николая, Благовещенская основала в Новосибирске Школу звонарей при Свято-Макарьевском Православном Богословском Институте, которая за время своего существования выпустила больше 200 учеников. Создавать школу она сначала не хотела: опасалась, что у нее якобы не хватает знаний и опыта. Но потом согласилась, мол, батюшка просит — значит, надо.

Со временем школа стала Сибирским центром колокольного искусства. Сейчас Лариса Благовещенская — его постоянный консультант. А руководит им ее ученик Алексей Талашкин, вместе с Ларисой Дмитриевной они собирают экспонаты для Музея колокольного звона. В нем представлены большие колокола, маленькие колокольчики и «необычные» предметы — якорь, двуручная пила, бронзовая ступка и обрезок рельса, в которые тоже можно звонить. Благовещенская опасается, что ветхую постройку, в которой находится их музей, рано или поздно могут снести. Вместе с учеником она пытается сохранить музей.

— В колокольном звоне может родиться благодать. Это случается там, где звонарское сердце переполнено радостью и любовью, — делится мыслями Алексей Талашкин во время экскурсии для НГС.

Сейчас Лариса Благовещенская — постоянный действующий консультант Сибирского центра колокольного искусства

Сейчас Лариса Благовещенская — постоянный действующий консультант Сибирского центра колокольного искусства

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Звук колоколов рождается из души, уверена руководитель Сибирского центра колокольного искусства

Звук колоколов рождается из души, уверена руководитель Сибирского центра колокольного искусства

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На благо себе и людям

Лариса Благовещенская говорит, что любит работать людям во благо, в соответствии со своей «говорящей» фамилией. Она настаивает на том, что колокольный звон — это искусство и даже наука, которая требует знаний и умений.

Лариса Дмитриевна и Алексей стараются сохранить Музей колокольного звона и его экспонаты

Лариса Дмитриевна и Алексей стараются сохранить Музей колокольного звона и его экспонаты

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Лариса Дмитриевна сыграла большую роль в становлении колокольного звона в Сибири. Несмотря на сложности, она восстанавливает это музыкальное искусство по крупицам и учит когда-то утраченному мастерству. Благодаря ей сохраняются традиции, а колокольный звон, как говорят ее ученики, греет душу.

Звонари — редкая профессия, но их труд практически не оплачивается

Звонари — редкая профессия, но их труд практически не оплачивается

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Зимой этого года, 7 января, в Новосибирске проходил фестиваль колокольных звонов — так в городе отмечали Рождество. 10 звонарей из разных храмов со всей России показали свое искусство новосибирцам и дали всем желающим попробовать себя в этой необычной роли. Праздничные трезвоны слушал фотокорреспондент НГС.

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