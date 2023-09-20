«Батюшка, можно попробую»: как выпускница консерватории открыла школу звонарей и собирает старинные колокола

С детства — с музыкой

У входа в квартиру Ларисы Благовещенской висит записка, в которой сказано: «Стучите. Звонок не работает». Мы последовали инструкции, и почти сразу открылась дверь. Лариса Дмитриевна провожает нас за обеденный стол, сервированный светлой скатертью, мини-кружками на блюдцах и различными вазочками. «Проходите, садитесь. Ну-с, о чем будем беседовать?» — с улыбкой интересуется она.

Будущий звонарь родилась в 1943 году в Свердловске, но вскоре вместе с родителями переехала в Новосибирск и уже давно считает себя сибирячкой.