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Фестиваль колокольных звонов прошел на Михайловской набережной в Новосибирске — 10 звучащих фото и одно видео

Звонари из 10 храмов показали свое мастерство горожанам

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На один день на набережной появились переносные звонницы

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На Михайловской набережной в Новосибирске сегодня прошел фестиваль колокольных звонов — таким образом в Новогодней столице отметили Рождество. 10 звонарей из разных храмов со всей России показали свое искусство новосибирцам и дали всем желающим попробовать себя в этой необычной роли. Праздничные трезвоны послушал и наш фотожурналист Александр Ощепков.

Разом все колокола звучать не заставишь — и часто звонарю приходит на помощь подмастерье — «подзвонок»

Разом все колокола звучать не заставишь — и часто звонарю приходит на помощь подмастерье — «подзвонок»

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Без ледяных фигур на набережной тоже не обошлось

Без ледяных фигур на набережной тоже не обошлось

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В ледяные колокола, в отличие от металлических, никто не звонил: жалко такую красоту.

Все желающие могли попробовать себя в роли звонаря

Все желающие могли попробовать себя в роли звонаря

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Обычно звонари бьют в колокола, чтобы созвать прихожан в храм или украсить службу.

Под такое необычное музыкальное сопровождение новосибирцы и гости города встали в хоровод

Под такое необычное музыкальное сопровождение новосибирцы и гости города встали в хоровод

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...в очень большой хоровод!

...в очень большой хоровод!

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Послушать трезвоны собрались около 500 человек

Послушать трезвоны собрались около 500 человек

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Выучиться на звонаря можно за 2 месяца, берут и мужчин, и женщин.

Говорят, от такой красоты можно и оглохнуть

Говорят, от такой красоты можно и оглохнуть

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В этом году на Михайловской набережной выступили звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и еще 7 городов, включая и новогоднюю столицу — Новосибирск

В этом году на Михайловской набережной выступили звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и еще 7 городов, включая и новогоднюю столицу — Новосибирск

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Просто дергать за веревочки — мало, нужно еще знать, за какие

Просто дергать за веревочки — мало, нужно еще знать, за какие

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Если посмотрев на эти фото, вы все еще не услышали колокольный звон, мы приготовили для вас бонус — видео!

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Александр Ощепков

В ночь на 7 января православные собрались в храмах, чтобы отметить Рождество. Мы собрали атмосферные фото со всей России в один репортаж.

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Михайловская набережнаяРождествоЗвонарьКолокольный звон
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