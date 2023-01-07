Фестиваль колокольных звонов прошел на Михайловской набережной в Новосибирске — 10 звучащих фото и одно видео

На Михайловской набережной в Новосибирске сегодня прошел фестиваль колокольных звонов — таким образом в Новогодней столице отметили Рождество. 10 звонарей из разных храмов со всей России показали свое искусство новосибирцам и дали всем желающим попробовать себя в этой необычной роли. Праздничные трезвоны послушал и наш фотожурналист Александр Ощепков.