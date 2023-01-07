Фестиваль колокольных звонов прошел на Михайловской набережной в Новосибирске — 10 звучащих фото и одно видео

На Михайловской набережной в Новосибирске сегодня прошел фестиваль колокольных звонов — таким образом в Новогодней столице отметили Рождество. 10 звонарей из разных храмов со всей России показали свое искусство новосибирцам и дали всем желающим попробовать себя в этой необычной роли. Праздничные трезвоны послушал и наш фотожурналист Александр Ощепков.
В ледяные колокола, в отличие от металлических, никто не звонил: жалко такую красоту.
Обычно звонари бьют в колокола, чтобы созвать прихожан в храм или украсить службу.
Выучиться на звонаря можно за 2 месяца, берут и мужчин, и женщин.
Если посмотрев на эти фото, вы все еще не услышали колокольный звон, мы приготовили для вас бонус — видео!
В ночь на 7 января православные собрались в храмах, чтобы отметить Рождество. Мы собрали атмосферные фото со всей России в один репортаж.