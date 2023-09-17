Умер Николай Добронравов — автор песен «Как молоды мы были» и «Трус не играет в хоккей»

Умер поэт и актер Николай Добронравов. Ою этом в ночь на 17 февраля рассказал Николай Басков.
Добронравов — автор таких песен, как «Трус не играет в хоккей», Как молоды мы были», «Беловежская пуща» и многих других. Он написал несколько сотен стихов, среди них и текст композиции «До свиданья, Москва, до свиданья». Именно ей закрыли московскую Олимпиаду в 1980 году.
Николай Николаевич скончался вследствие долгой болезни. Ему было 94 года. У поэта осталась вдова — композитор Александра Пахмутова, супруги прожили в браке 66 лет.