Солистка группы «Мельница» прочитает «Тотальный диктант» в Новосибирске

— Будет три аудитории, и одна из них — 118а, где проводился первый «Тотальный Диктант» в 2004 году, мы пригласили Сергея Куликова, который диктовал тогда, и членов «Глумклуба», которые когда-то придумали акцию, — рассказала Людмила Буднева. — Очень надеемся, что придут и те, кто писал тогда. В другой аудитории будет читать Хелависа, солистка группы «Мельница».