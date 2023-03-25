Солистка группы «Мельница» прочитает «Тотальный диктант» в Новосибирске

«Тотальный диктант» в Новосибирске состоится 8 апреля в 15:00. Как сообщила НГС старший преподаватель Гуманитарного института НГУ Людмила Буднева, в этом году в городе ожидается около 80 площадок, где пройдет ежегодно-культурно-просветительская акция. На одной из них диктант будет читать солистка группы «Мельница» Хелависа.
По словам специалиста, солистка группы прочитает «Тотальный диктант» в одной из аудиторий НГУ. Ожидается, что в 2023 году в вузе диктант будут писать 500 человек.
— Будет три аудитории, и одна из них — 118а, где проводился первый «Тотальный Диктант» в 2004 году, мы пригласили Сергея Куликова, который диктовал тогда, и членов «Глумклуба», которые когда-то придумали акцию, — рассказала Людмила Буднева. — Очень надеемся, что придут и те, кто писал тогда. В другой аудитории будет читать Хелависа, солистка группы «Мельница».
Между тем Людмила Буднева уточнила, что ежегодно-культурно-просветительская акция пройдет в двух форматах — очно и онлайн.
— Онлайн-формат появился в связи с пандемией, было принято от него не отказываться. Чтобы дать всем желающим написать, проверить свои знания, — уточнила специалист. — Хотя, по моему мнению, ощущения от онлайна совсем не те, нет чувства сопричастности к общему делу.
«Тотальный диктант» — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. В первый раз мероприятие провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба «Тотального диктанта». Столицей «Тотального диктанта» в 2023 году стал Нижний Тагил.
В этом году автором «Тотального диктанта» стал писатель из Владивостока Василий Авченко. Он создал текст, посвященный исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, а также теме экологии. Старший преподаватель Гуманитарного института НГУ уточнила, что текст для диктанта будет известен лишь в день проведения мероприятия.
Как сообщили в пресс-службе «Тотального диктанта», бесплатные подготовительные курсы перед акцией будут проходить очно 17, 24, 31 марта и 7 апреля в Новосибирской областной научной библиотеке в 18:00. Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на сайте «Тотального диктанта».
В прошлом году «Тотальный диктант» в Новосибирске прочитала писательница Гузель Яхина. После организаторы рассказали, какие ошибки в словах горожане допускали чаще всего.