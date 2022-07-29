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Известный румынский художник получил российское гражданство в Новосибирске

Себастьян живет больше 20 лет в России

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Церемония вручения паспорта прошла <nobr class="_">29 июля</nobr>

Церемония вручения паспорта прошла 29 июля

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Художнику из Румынии Себастьяну Ликану 29 июля вручили российский паспорт. Себастьян живет в России уже больше 20 лет.

— Накануне художник принял присягу на верность Российской Федерации, поклялся соблюдать Конституцию Российской Федерации, уважать ее культуру, историю и традиции, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Получение паспорта Себастьян Ликан прокомментировал в своих социальных сетях.

— Мало кто может понять мою радость. Ждал этот день 22 года, — поделился художник.

Себастьян Ликан занимается иконописью на стекле. Мы писали ранее, что Себастьян — румынский художник, по совместительству священник Русской православной церкви, который рисует «наивные» иконы на стекле. Как писали на сайте Министерства культуры Кузбасса, Себастьян Ликан родился в 1971 году в Пятра Шоймулуй-Нямц. Он имеет филологическое и теологическое образование. В 2000-х Себастьян переезжает в Новосибирск. Как рассказали в Министерстве культуры, работы Себастьяна Ликана находятся в музеях и частных коллекциях видных деятелей культуры и политики России, Украины, Румынии, Болгарии, Италии, Германии, Франции, Испании, Америки и Канады.

В марте у новосибирца аннулировали паспорт через 20 лет после получения и заключили в СИЗО до экстрадиции.

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