Известный румынский художник получил российское гражданство в Новосибирске
Себастьян живет больше
Художнику из Румынии Себастьяну Ликану
— Накануне художник принял присягу на верность Российской Федерации, поклялся соблюдать Конституцию Российской Федерации, уважать ее культуру, историю и традиции, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Получение паспорта Себастьян Ликан прокомментировал в своих социальных сетях.
— Мало кто может понять мою радость. Ждал этот день
Себастьян Ликан занимается иконописью на стекле. Мы писали ранее, что Себастьян — румынский художник, по совместительству священник Русской православной церкви, который рисует «наивные» иконы на стекле. Как писали на сайте Министерства культуры Кузбасса, Себастьян Ликан родился в 1971 году в Пятра Шоймулуй-Нямц. Он имеет филологическое и теологическое образование. В
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