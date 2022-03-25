У новосибирца аннулировали паспорт через 20 лет после получения и заключили в СИЗО до экстрадиции

Предприниматель Виктор Штанько и члены его семьи приняли российское гражданство в начале
Когда государство отвернулось
Уроженцу Киргизии Виктору Штанько Россия стала родной страной. Он здесь живет с середины девяностых, когда в 2002 году получил российский паспорт. Предприимчивый мужчина попробовал себя в различных сферах: занимался строительством, торговлей стройматериалами, металлом, оборудованием и машинами. Его фирмы сотрудничали с партнерами из Киргизии, поставляя товар из России и наоборот.
На сегодня компании Виктора Штанько ликвидированы, сам он — на пенсии. 28 января 2022 года Виктор Штанько, обратившись в банк, узнал, что его российский паспорт недействителен. Пока мужчина разбирался с причинами этого, его задержали сотрудники полиции.
В отделении мужчине пояснили, что 19 января в ГУ МВД Новосибирской области рассмотрели запрос от силовиков Киргизии в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденном в 2017 году. Заявителем в нем значится бизнес-партнер Штанько, рассказавший о том, что его обманули почти на 2 миллиона долларов.
Из заключения главка полиции НСО (есть в распоряжении НГС) следует, что в консульском отделе архива внешней политики сведения о Викторе Штанько отсутствуют в списках лиц, оформивших российское гражданство в июле 1994 года. На основании проверки паспорт пенсионера признали недействительными, его изъяли и аннулировали. Отдельного внимания в документе заслуживает следующий тезис: «В действиях сотрудников отдела паспортно-визовой службы ОВД Заельцовского района отсутствуют нарушения при выдаче Штанько паспорта, так как на момент его документирования имелись сведения о приобретении им гражданства РФ в установленном порядке».
По данным «Контур.Фокуса», с 2001 по 2016 годы Виктор Штанько был директором ООО «Компания СКМ» (торговля строительными материалами и черными металлами). С
В СИЗО
11 марта в Заельцовском районном суде постановили заключить Виктора Штанько в изолятор временного содержания на месяц, пока решается вопрос о его экстрадиции в Киргизию. Согласно Минской конвенции, граждане России не подлежат выдаче по запросу иностранного государства. Но после того как паспорт пенсионера аннулировали, он перестал иметь этот статус.
Сам Виктор Штанько через своего представителя рассказал НГС, что против него уже дважды возбуждали уголовные дела в Киргизии, однако оба закрывали за недоказанностью. Третье по счету, по мнению Штанько, сфабриковано, как и предыдущие.
— Удивляет, конечно, позиция новосибирских правоохранителей. Как налоги платить почти тридцать лет — так пожалуйста. А теперь на основании имущественного спора с партнером меня лишают гражданства. Мною подана жалоба в прокуратуру и в суд на решение ГУ МВД НСО, — рассказал через своего представителя Штанько.
В адрес уполномоченного по правам человека в Новосибирской области поступила жалоба дочери Виктора Николаевича.
— Знакомясь с материалами дела, адвокаты установили, что в карточке получения российского паспорта Штанько в 2002 году имеются отметка консула и справка Консульства РФ в Киргизской Республике. Из этих данных следует, что аннулирование паспорта моего отца незаконно, в его основе лежит или фальсификация, или халатность сотрудников архива, потерявших документы, — уверена дочь Штанько Инна Ильченко.
Адвокат пенсионера в Киргизии Татьяна Осипова обратились к прокурору Киргизской Республики, расценив попытки уголовного преследования Виктора Штанько как «планомерный рейдерский захват с участием действующих и отставных (уволенные) сотрудников правоохранительных органов Киргизской Республики».
24 марта в связи с поступившим обращением дочери Штанько СИЗО
— Мною инициирован запрос в миграционную службу РФ, чтобы выяснить обстоятельства получения Штанько российского паспорта. После этого уже можно будет делать какие-то выводы, — кратко прокомментировала НГС ситуацию Нина Шалабаева.
Получается, омбудсмен будет искать правду у той организации, на основании заключения которой Штанько лишили паспорта и поместили в СИЗО.
Дата рассмотрения жалобы пенсионера на аннулирование паспорта и заключение в СИЗО на момент публикации этого материала еще не назначена.
Ранее НГС рассказывал историю бизнесмена, который первым публично рассказал о коррупции в миграционном центре при МВД. В итоге в СИЗО угодил он сам, просидев под арестом год без предъявления обвинения.