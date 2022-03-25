У новосибирца аннулировали паспорт через 20 лет после получения и заключили в СИЗО до экстрадиции

На сегодня компании Виктора Штанько ликвидированы, сам он — на пенсии. 28 января 2022 года Виктор Штанько, обратившись в банк, узнал, что его российский паспорт недействителен. Пока мужчина разбирался с причинами этого, его задержали сотрудники полиции.



В отделении мужчине пояснили, что 19 января в ГУ МВД Новосибирской области рассмотрели запрос от силовиков Киргизии в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденном в 2017 году. Заявителем в нем значится бизнес-партнер Штанько, рассказавший о том, что его обманули почти на 2 миллиона долларов.



Из заключения главка полиции НСО (есть в распоряжении НГС) следует, что в консульском отделе архива внешней политики сведения о Викторе Штанько отсутствуют в списках лиц, оформивших российское гражданство в июле 1994 года. На основании проверки паспорт пенсионера признали недействительными, его изъяли и аннулировали. Отдельного внимания в документе заслуживает следующий тезис: «В действиях сотрудников отдела паспортно-визовой службы ОВД Заельцовского района отсутствуют нарушения при выдаче Штанько паспорта, так как на момент его документирования имелись сведения о приобретении им гражданства РФ в установленном порядке».

