«Он долго обижался на тетку, которая не взяла его после смерти матери»: репортаж с малой родины Юрия Шатунова
Неизвестные факты биографии солиста «Ласкового мая»
23 июня не стало исполнителя хита «Белые розы» Юрия Шатунова. Детские годы его связаны с двумя соседними селами в Башкирии. Семья жила в Савельевке, а учился Юра в Старой Отраде. UFA1.RU съездил туда, чтобы узнать, каким было детство певца и помнят ли его на малой родине.
— Он тут был в феврале, заезжал, когда ехал на гастроли в Оренбург, — говорит сотрудница местного кафе. — Возле входа фотографировался с братом.
О том, что певец умер, она, конечно же, знает, все тут обсуждают это между собой. Юрия тут видели нечасто, обычно брат к нему ездил.
С двоюродным братом Шатунова Александром Долгушиным нам поговорить не удалось. Он, судя по всему, уехал на похороны в Москву, жену его дома мы не застали. Накануне в телефонном разговоре она призналась: сейчас не до журналистов.
— Если честно, мы все в шоке. Нам всем очень больно. Для всей страны это шок, а для нас? — сказала Надежда Долгушина.
Прогуливал русский и выступал на свадьбах
В последнее время имя Шатунова мелькало чаще всего в скандалах из-за судебных разбирательств с продюсером Андреем Разиным. Бывшие коллеги не могли поделить права на культовые песни «Ласкового мая»: Юрий хотел переиздать их, активно занимался сольным творчеством, однако судебные тяжбы, вероятно, отнимали много сил. Неспроста же на одном из недавних концертов артист признался — он только выглядит радостным, а на самом деле устал.
— Он всегда был такой, улыбался, действительно всех привлекала его улыбка, — рассказывает классная руководительница Юрия Галина Вагапова. — Он с детства такой простой парень, с одноклассниками со всеми дружил, был обычный озорной ребенок.
Работать в школу в Старой Отраде Галина Вагапова пришла в 1983 году после института. Класс Юры Шатунова был у нее самым первым — потому запомнился особенно хорошо. Учительница отработала в сельской школе 35 лет. Сейчас она на пенсии, но до сих пор бережно хранит общую фотографию со своими воспитанниками — вот на фото рядом Юра и его двоюродный брат Саша.
— На русский и математику он больно и не ходил, гулял тут под окнами, — вспоминает учительница. — Но на музыку всегда приходил, он уже тогда творческий был. Все свадьбы были его — он на гармошке хорошо играл, его всегда приглашали их проводить. Давали ему там покушать или еще что, может, он и закурил там — Юра начал курить очень рано.
Как говорят, играть Шатунова научил его дядя Николай — он был гармонист-самоучка. Будущий кумир миллионов тогда жил с мамой Верой и бабушкой Екатериной в соседней Савельевке. Вагапова бывала у них дома и удивилась тому, как бедно жили Шатуновы.
— Что меня поразило: у них в передней полы, а в задней — нет, земля, там куры ходили, — вспоминает она. — Они очень бедно жили, еще и выпивали. Баба Катя так вообще употребляла хорошо.
Мать Юры к тому моменту уже развелась с его отцом, он сыном не интересовался. С отчимом отношения у него тоже не заладились. Мальчик успел отучиться один учебный год, когда не стало матери. Как рассказывает Галина Вагапова, у нее была парализована рука, она скончалась от обострения болезни.
— И он остался один, — вспоминает учительница. — Его собралась взять [под опеку] тетка, моя одноклассница Люба Макарова с Тюльгана, но у нее такая обстановка была: муж попал в аварию со смертельным исходом, грозила тюрьма, у нее еще и двое маленьких детей своих. А здесь была еще одна тетя его родная [Нина Долгушина, мама Александра Долгушина], но ее муж сказал нет. Так Юра оказался в Оренбурге [в интернате]. Оттуда его уже Разин забрал.
Впрочем, какое-то время Юра успел пожить у Любови, она даже купила ему гитару, рассказывает Вагапова. Однако что-то в семье не сложились, а долгие годы певец был обижен на родственницу и не поддерживал с ней контактов. Все это время он активно общался лишь с двоюродным братом Александром Долгушиным.
В 2019 году Галина Вагапова побывала со снохой на концерте Шатунова в Новороссийске.
— И он тогда еще со сцены сказал, что я, мол, прошлого не знаю, у меня есть только настоящее, — вспоминает она. — Немножко неприятно было от его этих слов.
Дружбу с братом пронес через годы
Дождливым вечером осенью 1983 года семья Грековых, ехавшая из Старой Отрады в направлении Савельевки, заметила идущего вдоль дороги мальчика. Выглядел он, как бродяга, — в рваной синей куртке, один-одинешенек. Отец семейства по просьбе супруги остановился рядом с ним и посадил его в машину. Их сын Александр хорошо запомнил диалог между мамой и этим мальчиком. Она спросила у него: «А ты чей?» Тот ответил: «Шатунов».
— В Савельевку шел пешком из школы, — с улыбкой вспоминает этот эпизод уже 54-летний Александр Греков. Это была его единственная встреча с мальчиком, который через несколько лет станет всенародным любимцем.
В те годы Юрий Шатунов как раз учился в староотрадской школе — Александр Иванович сейчас в ней замдиректора. Мы беседуем с ним в коридоре у кабинета русского языка. Сейчас школа совсем не такая, как раньше, рассказывает он. В 2007 году тут провели грандиозный ремонт — по сути, сломали всё и отстроили заново.
Директор школы Марсель Псянчин вспоминает, что в годы, когда тут учился Шатунов, туалет был на улице — зимой приходилось немножко покопать. В коридоре стояла бочка с питьевой водой, ее накрывали простыней и перевязывали тесемкой, чтобы «кто-нибудь крышку не открыл и туда не плюнул». И кружка была одна.
— А сейчас вот кулер стоит, сертификат [нужен], — улыбается Псянчин. — Не сделаешь — штраф.
Шатунова он помнит: говорит, петь тот начал уже после того, как попал в интернат. Он приезжал сюда, рассказывает директор, пацаны в клубе сажали его за пианино, и Юра исполнял свои знаменитые «Белые розы». В дальнейшем Псянчин много общался с двоюродным братом Шатунова Александром Долгушиным — директор школы живет с ним по соседству.
— Шурик — он худющий, а Юрка пониже, покоренастее, но внешне они всё же похожи, — рассказывает Марсель Сынтимерович. — [Александр] работает в охранном агентстве, жена домохозяйка. Общий ребенок у них Валерка. У Надьки свои двое, оба студенты. А у него от первой жены уже большой, ему 23–24.
Когда Юрий навещал брата, часто вручал тому билеты на свои концерты, рассказывает Псянчин. Долгушин бывал на концертах Шатунова в Уфе, в Оренбурге.
— А когда [Шатунов] приезжал в феврале [в Старую Отраду], сюда и его фанатки поехали, — добавляет Александр Греков.
— На кладбище [в Савельевке] мама его похоронена, молодая, красивая на памятнике, Шатунова Вера Гавриловна, — рассказал Александр Греков. — Стоит памятник, довольно-таки хороший. Сашка ухаживает, а до этого сестра ее, Нина Гавриловна, живая была, ухаживала.
Нина Гавриловна тоже была не чужда творчеству — пела в местном хоре. Несколько лет назад она умерла недалеко от своего дома, рассказывают местные. Не успела даже дверь открыть, ее так и нашли замерзшей — на дворе была зима. Как говорят, было что-то с сердцем.
СЮЖЕТ
Помнят здесь и его бабушку Екатерину — по словам жителей села, вскоре после того, как Юра попал в интернат, она попала за решетку — варила самогон. После вернулась и жила здесь до самой смерти.
Прощание с артистом для поклонников пройдет 26 июня в зале Троекуровского кладбища в Москве, похороны в закрытом для публики режиме состоятся на следующий день.
Читайте полную биографию Юрия Шатунова в отдельном материале по ссылке. Всё, что известно о смерти солиста «Ласкового мая», мы рассказывали в нашей текстовой трансляции.