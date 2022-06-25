«Он долго обижался на тетку, которая не взяла его после смерти матери»: репортаж с малой родины Юрия Шатунова

23 июня не стало исполнителя хита «Белые розы» Юрия Шатунова. Детские годы его связаны с двумя соседними селами в Башкирии. Семья жила в Савельевке, а учился Юра в Старой Отраде. UFA1.RU съездил туда, чтобы узнать, каким было детство певца и помнят ли его на малой родине.

— Он тут был в феврале, заезжал, когда ехал на гастроли в Оренбург, — говорит сотрудница местного кафе. — Возле входа фотографировался с братом.

