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Умер Юрий Шатунов Эксклюзив

«Он долго обижался на тетку, которая не взяла его после смерти матери»: репортаж с малой родины Юрия Шатунова

Неизвестные факты биографии солиста «Ласкового мая»

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Юра Шатунов учился в Старой Отраде в 1980–1984 годы

Юра Шатунов учился в Старой Отраде в 1980–1984 годы

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23 июня не стало исполнителя хита «Белые розы» Юрия Шатунова. Детские годы его связаны с двумя соседними селами в Башкирии. Семья жила в Савельевке, а учился Юра в Старой Отраде. UFA1.RU съездил туда, чтобы узнать, каким было детство певца и помнят ли его на малой родине.

— Он тут был в феврале, заезжал, когда ехал на гастроли в Оренбург, — говорит сотрудница местного кафе. — Возле входа фотографировался с братом.

О том, что певец умер, она, конечно же, знает, все тут обсуждают это между собой. Юрия тут видели нечасто, обычно брат к нему ездил.

С двоюродным братом Шатунова Александром Долгушиным нам поговорить не удалось. Он, судя по всему, уехал на похороны в Москву, жену его дома мы не застали. Накануне в телефонном разговоре она призналась: сейчас не до журналистов.

— Если честно, мы все в шоке. Нам всем очень больно. Для всей страны это шок, а для нас? — сказала Надежда Долгушина.

В этом доме живет двоюродный брат Шатунова с женой и сыном

В этом доме живет двоюродный брат Шатунова с женой и сыном

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Прогуливал русский и выступал на свадьбах


В последнее время имя Шатунова мелькало чаще всего в скандалах из-за судебных разбирательств с продюсером Андреем Разиным. Бывшие коллеги не могли поделить права на культовые песни «Ласкового мая»: Юрий хотел переиздать их, активно занимался сольным творчеством, однако судебные тяжбы, вероятно, отнимали много сил. Неспроста же на одном из недавних концертов артист признался — он только выглядит радостным, а на самом деле устал.

— Он всегда был такой, улыбался, действительно всех привлекала его улыбка, — рассказывает классная руководительница Юрия Галина Вагапова. — Он с детства такой простой парень, с одноклассниками со всеми дружил, был обычный озорной ребенок.

Первая учительница вспоминает Юру с улыбкой

Первая учительница вспоминает Юру с улыбкой

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Старые фотографии всегда у нее под рукой

Старые фотографии всегда у нее под рукой

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Работать в школу в Старой Отраде Галина Вагапова пришла в 1983 году после института. Класс Юры Шатунова был у нее самым первым — потому запомнился особенно хорошо. Учительница отработала в сельской школе 35 лет. Сейчас она на пенсии, но до сих пор бережно хранит общую фотографию со своими воспитанниками — вот на фото рядом Юра и его двоюродный брат Саша.

В верхнем ряду третий слева — брат Юры, пятый слева — он сам

В верхнем ряду третий слева — брат Юры, пятый слева — он сам

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— На русский и математику он больно и не ходил, гулял тут под окнами, — вспоминает учительница. — Но на музыку всегда приходил, он уже тогда творческий был. Все свадьбы были его — он на гармошке хорошо играл, его всегда приглашали их проводить. Давали ему там покушать или еще что, может, он и закурил там — Юра начал курить очень рано.

Как говорят, играть Шатунова научил его дядя Николай — он был гармонист-самоучка. Будущий кумир миллионов тогда жил с мамой Верой и бабушкой Екатериной в соседней Савельевке. Вагапова бывала у них дома и удивилась тому, как бедно жили Шатуновы.

Сейчас школа, где учился Шатунов, выглядит так

Сейчас школа, где учился Шатунов, выглядит так

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— Что меня поразило: у них в передней полы, а в задней — нет, земля, там куры ходили, — вспоминает она. — Они очень бедно жили, еще и выпивали. Баба Катя так вообще употребляла хорошо.

Мать Юры к тому моменту уже развелась с его отцом, он сыном не интересовался. С отчимом отношения у него тоже не заладились. Мальчик успел отучиться один учебный год, когда не стало матери. Как рассказывает Галина Вагапова, у нее была парализована рука, она скончалась от обострения болезни.

— И он остался один, — вспоминает учительница. — Его собралась взять [под опеку] тетка, моя одноклассница Люба Макарова с Тюльгана, но у нее такая обстановка была: муж попал в аварию со смертельным исходом, грозила тюрьма, у нее еще и двое маленьких детей своих. А здесь была еще одна тетя его родная [Нина Долгушина, мама Александра Долгушина], но ее муж сказал нет. Так Юра оказался в Оренбурге [в интернате]. Оттуда его уже Разин забрал.

Галина Вагапова гордится учеником, но признается, что тогда трудно было представить, что он так далеко пойдет

Галина Вагапова гордится учеником, но признается, что тогда трудно было представить, что он так далеко пойдет

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Впрочем, какое-то время Юра успел пожить у Любови, она даже купила ему гитару, рассказывает Вагапова. Однако что-то в семье не сложились, а долгие годы певец был обижен на родственницу и не поддерживал с ней контактов. Все это время он активно общался лишь с двоюродным братом Александром Долгушиным.

В 2019 году Галина Вагапова побывала со снохой на концерте Шатунова в Новороссийске.

— И он тогда еще со сцены сказал, что я, мол, прошлого не знаю, у меня есть только настоящее, — вспоминает она. — Немножко неприятно было от его этих слов.

Дружбу с братом пронес через годы

Дождливым вечером осенью 1983 года семья Грековых, ехавшая из Старой Отрады в направлении Савельевки, заметила идущего вдоль дороги мальчика. Выглядел он, как бродяга, — в рваной синей куртке, один-одинешенек. Отец семейства по просьбе супруги остановился рядом с ним и посадил его в машину. Их сын Александр хорошо запомнил диалог между мамой и этим мальчиком. Она спросила у него: «А ты чей?» Тот ответил: «Шатунов».

— В Савельевку шел пешком из школы, — с улыбкой вспоминает этот эпизод уже 54-летний Александр Греков. Это была его единственная встреча с мальчиком, который через несколько лет станет всенародным любимцем.

Раньше в этом кабинете учился Юра

Раньше в этом кабинете учился Юра

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В те годы Юрий Шатунов как раз учился в староотрадской школе — Александр Иванович сейчас в ней замдиректора. Мы беседуем с ним в коридоре у кабинета русского языка. Сейчас школа совсем не такая, как раньше, рассказывает он. В 2007 году тут провели грандиозный ремонт — по сути, сломали всё и отстроили заново.

В школе меньше пятидесяти учеников — часть из них привозят сюда из соседнего села

В школе меньше пятидесяти учеников — часть из них привозят сюда из соседнего села

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Директор школы Марсель Псянчин вспоминает, что в годы, когда тут учился Шатунов, туалет был на улице — зимой приходилось немножко покопать. В коридоре стояла бочка с питьевой водой, ее накрывали простыней и перевязывали тесемкой, чтобы «кто-нибудь крышку не открыл и туда не плюнул». И кружка была одна.

— А сейчас вот кулер стоит, сертификат [нужен], — улыбается Псянчин. — Не сделаешь — штраф.

Шатунова он помнит: говорит, петь тот начал уже после того, как попал в интернат. Он приезжал сюда, рассказывает директор, пацаны в клубе сажали его за пианино, и Юра исполнял свои знаменитые «Белые розы». В дальнейшем Псянчин много общался с двоюродным братом Шатунова Александром Долгушиным — директор школы живет с ним по соседству.

— Шурик — он худющий, а Юрка пониже, покоренастее, но внешне они всё же похожи, — рассказывает Марсель Сынтимерович. — [Александр] работает в охранном агентстве, жена домохозяйка. Общий ребенок у них Валерка. У Надьки свои двое, оба студенты. А у него от первой жены уже большой, ему 23–24.

То самое февральское фото Шатунова с семьей брата

То самое февральское фото Шатунова с семьей брата

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Когда Юрий навещал брата, часто вручал тому билеты на свои концерты, рассказывает Псянчин. Долгушин бывал на концертах Шатунова в Уфе, в Оренбурге.

— А когда [Шатунов] приезжал в феврале [в Старую Отраду], сюда и его фанатки поехали, — добавляет Александр Греков.

— На кладбище [в Савельевке] мама его похоронена, молодая, красивая на памятнике, Шатунова Вера Гавриловна, — рассказал Александр Греков. — Стоит памятник, довольно-таки хороший. Сашка ухаживает, а до этого сестра ее, Нина Гавриловна, живая была, ухаживала.

Нина Гавриловна тоже была не чужда творчеству — пела в местном хоре. Несколько лет назад она умерла недалеко от своего дома, рассказывают местные. Не успела даже дверь открыть, ее так и нашли замерзшей — на дворе была зима. Как говорят, было что-то с сердцем.

СЮЖЕТ

Умер Юрий Шатунов Умер Юрий Шатунов

Помнят здесь и его бабушку Екатерину — по словам жителей села, вскоре после того, как Юра попал в интернат, она попала за решетку — варила самогон. После вернулась и жила здесь до самой смерти.

Прощание с артистом для поклонников пройдет 26 июня в зале Троекуровского кладбища в Москве, похороны в закрытом для публики режиме состоятся на следующий день.

Читайте полную биографию Юрия Шатунова в отдельном материале по ссылке. Всё, что известно о смерти солиста «Ласкового мая», мы рассказывали в нашей текстовой трансляции.

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