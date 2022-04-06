Ученые воссоздали облик «алтайской принцессы» с помощью технологий 3D-моделирования

Молодая женщина, мумифицированное тело которой было обнаружено на плато Укок в 1993 году в погребении пазырыкской культуры, при жизни болела раком груди и имела особый статус среди соплеменников. Это в 2014 году обнаружили ученые новосибирского Академгородка.



Экспедиция Натальи Полосьмак нашла мумию древней женщины в 1993 году в скифском кургане на алтайском плато Укок. Возраст мумии составляет более 2,5 тысячи лет. До 2012 года «алтайская принцесса» находилась в музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии СО РАН, а в начале 2012 года ее передали в Национальный музей им. А.В. Анохина Республики Алтай.