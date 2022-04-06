Ученые воссоздали облик «алтайской принцессы» с помощью технологий 3D-моделирования

«Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН воссоздали скульптурный портрет «принцессы Укока». Бюст презентовали в Национальном музее Республики Алтай», — сообщили в ТАСС. Бюст был создан с помощью технологии 3D-сканирования.
— Создание бюста стало возможным благодаря 3D-модели, созданной путем трехмерного сканирования черепа мумии. Полученный скульптурный портрет отражает бестекстурную трехмерную модель черепа, полностью соответствующую оригиналу. Бюст был создан с соблюдением всех метрических и материаловедческих параметров. Научная реконструкция образа женщины пазырыкской культуры положит конец разным фальсификациям и домыслам относительно ее происхождения. Теперь посетители музея смогут увидеть, как выглядела уже ставшая легендой молодая пазырыкская женщина с плато Укок, — передают слова музея ТАСС.
Молодая женщина, мумифицированное тело которой было обнаружено на плато Укок в 1993 году в погребении пазырыкской культуры, при жизни болела раком груди и имела особый статус среди соплеменников. Это в 2014 году обнаружили ученые новосибирского Академгородка.
Экспедиция Натальи Полосьмак нашла мумию древней женщины в 1993 году в скифском кургане на алтайском плато Укок. Возраст мумии составляет более 2,5 тысячи лет. До 2012 года «алтайская принцесса» находилась в музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии СО РАН, а в начале 2012 года ее передали в Национальный музей им. А.В. Анохина Республики Алтай.