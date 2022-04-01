Джим Керри объявил, что уходит из кино

Джим Керри решил завершить актерскую карьеру и уйти на пенсию. Об этом он сообщил в интервью Access Hollywood во время беседы о новом фильме «
— Я ухожу на пенсию. Я серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно увидеть это, может, я и вернусь, — сказал актер.
Комик объяснил, что с него уже достаточно актерских работ, на этом поприще он сделал всё, что мог, и теперь хотел бы отдохнуть и посвятить свое время «спокойной и духовной жизни».
В начале этого года актеру стукнуло
На этой неделе Джим Керри — уже второй известный американский актер, который ушел из кино. Ранее стало известно, что Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру.