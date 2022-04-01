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Джим Керри объявил, что уходит из кино

И это не первоапрельская шутка

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Сериал «Шучу» — одна из последних работ американского комика

Сериал «Шучу» — одна из последних работ американского комика

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Джим Керри решил завершить актерскую карьеру и уйти на пенсию. Об этом он сообщил в интервью Access Hollywood во время беседы о новом фильме «Соник 2 в кино», где он сыграл одну из главных ролей. Похоже, что теперь эту роль можно считать еще и завершающей в его карьере.

— Я ухожу на пенсию. Я серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно увидеть это, может, я и вернусь, — сказал актер.

Комик объяснил, что с него уже достаточно актерских работ, на этом поприще он сделал всё, что мог, и теперь хотел бы отдохнуть и посвятить свое время «спокойной и духовной жизни».

В начале этого года актеру стукнуло 60 лет. За время своей кинокарьеры он снялся в десятках популярных фильмов. Наиболее известные из них — «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Тупой и еще тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума», «Гринч — похититель Рождества». На счету Джима Керри два «Золотых глобуса» и несколько премий MTV Movie Awards, жюри которого неоднократно признавало его лучшим комедийным актером.

На этой неделе Джим Керри — уже второй известный американский актер, который ушел из кино. Ранее стало известно, что Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру.

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