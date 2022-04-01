Джим Керри объявил, что уходит из кино

Джим Керри решил завершить актерскую карьеру и уйти на пенсию. Об этом он сообщил в интервью Access Hollywood во время беседы о новом фильме « Соник 2 в кино», где он сыграл одну из главных ролей. Похоже, что теперь эту роль можно считать еще и завершающей в его карьере.

— Я ухожу на пенсию. Я серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно увидеть это, может, я и вернусь, — сказал актер.