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Ассоциация театральных критиков попросила Минкульт вернуть Чурилову на пост директора «Первого театра»

Что о нем говорят в министерстве

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Юлию Чурилову уволили 17 марта без объяснения причин

Юлию Чурилову уволили 17 марта без объяснения причин

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Ассоциация театральных критиков (АТК) написала письмо на имя министра культуры НСО Натальи Ярославцевой в поддержку уволенного директора «Первого театра» в Новосибирске Юлии Чуриловой. Как уточняла сама Юлия, ее уволили 17 марта, но причин не объяснили.

Письмо АТК опубликовали в телеграм-канале «Подковёрка». В нем перечисляются достижения «Первого театра» в то время, когда им руководила Юлия. Отмечается, что за 14 лет своего существования лишь при ее руководстве театр «по-настоящему заявил о себе на российском уровне».

Под этим обращением подписались члены координационной группы Ассоциации театральных критиков Нина Агишева-Николаевич, Лариса Барыкина, Владислава Куприна, Оксана Кушляева, Павел Руднев, Евгения Тропп, Ольга Федянина, Анна Шавгарова и Марина Шимадина.

Корреспондент НГС связалась с одним из членов этой группы, Мариной Шимадиной. Она объяснила, чего этим хотела добиться АТК:

— Хотелось бы, чтобы она продолжала работать, потому что она очень хороший менеджер, грамотный директор и прогрессивно мыслящий человек. Мне кажется, это вообще большая потеря для Новосибирской области, если Юля куда-то уйдет. Потому что она как раз развивает современный театр. Очень важно таких специалистов не терять. Таких нужно всячески притягивать к себе, потому что не так много у нас в России хороших театральных менеджеров. А Новосибирская область, можно сказать, сейчас в топе благодаря тому, что там работают такие люди.

Шимадина также уточнила, что письмо уже отправили в электронную приемную новосибирского Минкульта. По ее словам, оно не предназначалось для публикации в Сети и было «закрытым».

В Минкульте подтвердили НГС получение письма АТК. В запросе НГС также была просьба назвать причину увольнения Юлии Чуриловой.

— Основанием стало решение учредителя (Минкульта НСО) в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса РФ, — сообщили в ведомстве.

Яснее от этого ответа не стало: в правовой норме, на которую ссылаются чиновники, указано лишь, что основанием для увольнения является решение собственника. Это была уже не первая попытка НГС узнать мотивацию Минкульта по снятию с должности директора «Первого театра». В анонимных телеграм-каналах за неделю до увольнения появилась критика гражданской позиции Чуриловой на происходящее в стране и готовящейся постановки «Юдифь» на украинском языке. Спектакль должны были показать в рамках отмененного в марте театрального фестиваля «Один. Два. Три».

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