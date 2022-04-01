Ассоциация театральных критиков попросила Минкульт вернуть Чурилову на пост директора «Первого театра»

Под этим обращением подписались члены координационной группы Ассоциации театральных критиков Нина Агишева-Николаевич, Лариса Барыкина, Владислава Куприна, Оксана Кушляева, Павел Руднев, Евгения Тропп, Ольга Федянина, Анна Шавгарова и Марина Шимадина.

Корреспондент НГС связалась с одним из членов этой группы, Мариной Шимадиной. Она объяснила, чего этим хотела добиться АТК:

— Хотелось бы, чтобы она продолжала работать, потому что она очень хороший менеджер, грамотный директор и прогрессивно мыслящий человек. Мне кажется, это вообще большая потеря для Новосибирской области, если Юля куда-то уйдет. Потому что она как раз развивает современный театр. Очень важно таких специалистов не терять. Таких нужно всячески притягивать к себе, потому что не так много у нас в России хороших театральных менеджеров. А Новосибирская область, можно сказать, сейчас в топе благодаря тому, что там работают такие люди.



Шимадина также уточнила, что письмо уже отправили в электронную приемную новосибирского Минкульта. По ее словам, оно не предназначалось для публикации в Сети и было «закрытым».

