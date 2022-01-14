Чиполлино из Японии: как сын почтальона стал солистом НОВАТа — самого большого театра России

— Я начал заниматься балетом в 2 года. Моя старшая сестра ходила в студию. И однажды мама спросила меня: «Ты тоже хочешь?» Мне же 2 года только было, я всё не понимал, поэтому, конечно, сказал да. (Смеется.) И вот так у меня началась моя балетная жизнь.

Помню свое первое выступление. Раз в год в студии был отчетный концерт. Мне как раз три года было. Я вышел на сцену, забыл про танцы совсем и смотрел в зал. В зрителях увидел свою бабушку и просто махал ей рукой.



— Был ли момент, когда вы хотели бросить балет?

— Когда мне было лет 10 — было такое. Я учился в обычной школе. Дети спокойно играли после учебы, а мне надо было ехать в студию и заниматься. Тогда мне это не очень нравилось. Просто хотел с друзьями играть. Думал бросить балет. Но все-таки не стал.

— Когда вы поняли, что хотите связать всю свою жизнь с балетом?

— В 13 лет я участвовал в профессиональной постановке «Щелкунчика», а в 15 — в спектакле «Спящая красавица». Тогда приехали ведущие солисты из России — это были Светлана Захарова и Денис Матвиенко. Я был так заворожен и очень захотел учиться именно в России. Появилась возможность поступить в Московскую государственную академию хореографии.