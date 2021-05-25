В НОВАТе снова покажут «Тоску» — 15 атмосферных фото с генерального прогона

Фоторепортаж с генерального прогона оперы «Тоска» в НОВАТе
Сегодня, 25 мая, в НОВАТе прошел генеральный прогон оперы Джакомо Пуччини «Тоска». Мы побывали в театре, чтобы показать, как это будет на этот раз. Предыдущий раз эта опера на языке оригинала звучала со сцены в марте 2017 года. Оценить масштабы и красоту новой версии можно уже сейчас, за два дня до премьеры. Смотрите кадры, которые во время генерального прогона сделал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
— Главная премьера состоится 27 и 28 мая на Большой сцене. Новую постановку оперы «Тоска» представят дирижер Дмитрий Юровский, режиссер Иркин Габитов и художник Вячеслав Окунев. В спектакле постановщики отдают дань уважения классическим оперным традициям и воссоздают на сцене НОВАТа атмосферу «вечного города» эпохи наполеоновских войн — в декорациях узнаваемы архитектурные символы итальянской столицы, костюмы к спектаклю отражают веяния итальянской моды начала XIX века, — рассказала пресс-секретарь театра Марина Иванова.
— Музыка «Тоски» настолько экспрессивна, так переполнена эмоциями, что очень важно правильно всё рассчитать и просто вести слушателя в направлении, заданном композитором, чтобы музыкальная динамика развивалась по его логике, — говорит музыкальный руководитель и дирижер Дмитрий Юровский.
Режиссер-постановщик Иркин Габитов давно плодотворно сотрудничает с Новосибирским театром оперы и балета, эта постановка «Тоски» на сибирской сцене стала второй для него. Первая состоялась в 1991 году.
— Тридцать лет назад я поставил «Тоску» в этом театре. С тех пор я ставил «Тоску» в Мариинском театре, в Екатеринбурге, на фестивале в Савонлинне в Финляндии, и когда я смотрю на это произведение с позиции времени, задумываюсь — что я могу сказать нового? Но с каждой новой постановкой вслушиваясь в этот музыкальный язык, я понимаю, что эта музыка вечная и неисчерпаемая — достаточно только слушать композитора. И тогда каждый раз можно находить новые краски, новые эмоциональные оттенки и каждый раз восхищаться тем, насколько тонко Пуччини выстраивает характеры и психологию взаимоотношений героев в музыке, — поделился своими впечатлениями Иркин Габитов накануне премьеры.
В этом году НОВАТ дал несколько скандальных поводов говорить о себе. В январе театр расторг контракт с грузинской примой-балериной. А в мае балетная труппа НОВАТа осталась без руководителя. Фарух Рузиматов проработал в театре всего два месяца.