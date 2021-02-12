«В завещании напишу цену платьев»: коллекционер показала роскошные платья дизайнеров, которые одевали звезд Голливуда

В Новосибирске открыли выставку известных американских дизайнеров, которые одевали звезд Голливуда
11 февраля в новосибирском краеведческом музее открылась выставка частной коллекции нарядов
Наталья Костина — бижутерный стилист, эксперт и историк моды в области бижутерии. Родилась в Новосибирске, окончила факультет иностранных языков НГПУ и обучалась по программе «Ландшафтный дизайн» на факультете дополнительного профессионального образования НГУАДИ. Четверо детей, какое-то время была замужем за актером театра Афанасьева, сейчас в разводе.
Наталья Костина встречает журналистов на втором этаже музея. Подготовка к выставке уже окончена. Седовласая статная женщина говорит, что одета сегодня строго — на ней французская винтажная рубашка и брюки от новосибирского дизайнера Ольги Бузыцкой. Наталья сама носит многие вещи из своей коллекции, которую собирала
— Моя история началась с бижутерии костюма. Просто бижутерия — это то, что лежит в тумбочках у обычных женщин. А бижутерия костюма — это то, что сочетали кутюрье с одеждами, которые они создавали для женщин. И любая брошь или колье были неотъемлемой частью гардероба.
Тут бижутерия редкого дизайнера, который сотрудничал с домом Кристиана Диора в самые ранние годы, когда сам кутюрье решал, какой деталью дополнять или украшать свои костюмы, платья. Украшения Макса Мюллера — это большая редкость даже для Европы. В его украшениях ходили звезды кино.
Моя коллекция связана с женской темой, с красотой. Так вышло, что в Новосибирске ничего не известно об американской моде. Это первая подобная выставка, и тут только американские дизайнеры. Хотя у меня есть и Франция, и Италия, и этническая одежда, Афганистан, Пакистан.
Голливуд и кино — это законодатели моды. До сих пор идут споры, что влияет больше — кино на моду или мода на кино. Все дизайнеры этой выставки так или иначе имели отношение к киноиндустрии. Например, Дональд Брукс, который был художником по костюмам нескольких телекомпаний. Человек успевал одевать актеров театра на Бродвее и выпускать свою линию одежды.
Для меня коллекция бесценна. Платья я покупаю за деньги, мне их никто не дарит. Я покупаю то, что мне нравится. Таким образом я просто выражаю свой вкус. Поэтому тут нет никакого маркетинга, может, я и делаю инвестиции. Но это такое вложение в артефакт, который никогда не повторится. Сейчас такого текстиля, трикотажа просто нет.
Для меня это всё бесценные вещи, это мои дети. Как я могу говорить о любви, оценивая ее в денежном эквиваленте? Я не готова с ними расставаться. Мне кажется, цена возникает, когда есть желание продать, а у меня есть желание показать, это немаловажно. Не каждый коллекционер готов выставить свою коллекцию напоказ.
Помимо того что это красиво, тут еще важен исторический контекст. Это идеал женщины, как ее видели дизайнеры. Платье создается для тела прежде всего.
Было колье, которое оказалось у меня случайно. А спустя какое-то время выяснилось, что в нем была Софи Лорен на Каннском фестивале. Тут еще не только коллекционирование, но и исследовательская работа. Не всегда на бижутерии есть имя автора.
Настоящую цену вещам делает история. Конечно, я назову автора любого украшения, даже если оно будет без марки.
Я формирую коллекцию из своих потребностей. Вопрос эстетики — это вопрос очень широкий. Люди часто относятся к вещам, как к ненужной тряпке, поэтому тот бэкграунд, который в них вкладывается именно коллекционерами, людьми, которые ищут эти подробности, эту историю, которая стоит за каждым украшением, и тот смысл, который ему придается, — он, безусловно, еще добавляется нашей работой. Если я не скажу, что это ценно, люди могут пройти мимо этой одежды.
Я в этих платьях вижу свои девичьи мечты. Они дают мне необходимую энергию в плане созерцания. Я ношу не все платья. Например, шифон, которому больше
Я выкладываю эти платья для людей, вдруг кому-то захочется примерить, исследовать эти вещи. Это же некое путешествие в другое время. Костюмы добавляют эмоций в нашу женскую суть. Они же создавались для женщин.
У меня часто спрашивают, можно ли приобрести что-то из одежды. Я отвечаю: либо можно, либо нельзя. Цену за платье, как правило, назначаю я сама.
Мы создаем пространство вокруг человека, а модельеры и дизайнеры создают пространство на человеке. Если вы знаете и понимаете, как должны выглядеть, в чем ваш стиль, то вы найдете себе одежду в любом мешке, в любом секонд-хенде. И будете выглядеть девушкой на миллион. Здесь вопрос вкуса, та же бижутерия — для кого-то это стекляшки, для кого-то арт-объект.
В моде есть знания, которые скрыты для большинства людей. Это всё равно что плащаница Христа — это же простая тряпка, а сколько людей приходит на нее посмотреть. Они идут за информацией, за историей.
Мы каждый день думаем, что надеть. У нас с чего всё началось? Бог предложил Адаму и Еве фиговые листочки, чтобы прикрыться. История одежды началась с рождением мира. И до сих пор она продолжается.
Мода меняется, и для того, чтобы понять, куда она идет, есть прекрасная возможность сравнить, посмотреть, как это делалось, какие женщины были.
Эта выставка позволяет женщинам научиться быть женственными, потому что сейчас в мире очень много либерализма и тенденций к размытию гендерных различий. Не скрою, многие кутюрье, создававшие эту одежду, имели нетрадиционную ориентацию, но они обожествляли женщину как идола, как идеал. Искусство — это божественный дар нам, людям. Женщина в преставлении модельеров была недосягаемой, идеализированной, с уникальным телом, до которого они не могли дотронуться.
Всё, что вы тут видите, куплено с особым подходом, а не потому, что я жена олигарха, хожу по магазинам и думаю, какое платье купить. Идет обмен энергией, обмен деньгами. Я что-то продаю, что-то покупаю. У меня есть клиенты в Санкт-Петербурге, Москве, есть любители и тонкие ценители винтажных вещей в Новосибирске, но их меньше. Благодаря этой деятельности я имею возможность пополнять коллекцию.
Эта коллекция — мой путь к идеалу. А ведь был опыт ошибок, неправильного выбора. Чтобы собрать такую коллекцию, необходим не только вкус, но и опыт. Это всё собиралось долгие годы. Любая женщина, имея возможность, могла бы сделать то же самое.
Чего-то горячего, чтобы что-то было украдено или подарено мне богатым любовником — такого нет. Всё достаточно прозаично. Я женщина, которая просто взяла и решила создать себе свой мир. Да, это странно для многих людей. Хотя я говорю: что тут странного? Я же не стала собирать оружие, пистолеты, сабли. Я стала собирать платья. Что тут может быть странного? То, что они не новые, что они старые? Но я художник, я могу носить всё что угодно. Хоть голой ходить. Это мой выбор, в конце концов. И по сути я не обязана объяснять мотивацию моего выбора.
В это вбухано, поверьте мне, немало. Но на НГС я об этом не хочу говорить. Знаете, как профессор Преображенский про газету: не хочу, и всё.
Когда я умру, я оставлю завещание, в котором укажу, за сколько каждое платье можно продать. Думаю, у меня еще есть время.
Что еще интересно почитать про моду
Известный стилист Александр Рогов посетил Новосибирск и посоветовал универсальную вещь для худеющих и составил гардероб, который сделает из любой женщины стильную диву.
Парикмахер с левого берега попала в Vogue — она создает сумасшедшие прически из еды, стекла и старых коряг. Экспериментальные идеи Дарьи Севастьяновой покорили не только столицу, но и Европу.