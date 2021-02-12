«В завещании напишу цену платьев»: коллекционер показала роскошные платья дизайнеров, которые одевали звезд Голливуда

Наталья Костина — бижутерный стилист, эксперт и историк моды в области бижутерии. Родилась в Новосибирске, окончила факультет иностранных языков НГПУ и обучалась по программе «Ландшафтный дизайн» на факультете дополнительного профессионального образования НГУАДИ. Четверо детей, какое-то время была замужем за актером театра Афанасьева, сейчас в разводе.

Наталья Костина встречает журналистов на втором этаже музея. Подготовка к выставке уже окончена. Седовласая статная женщина говорит, что одета сегодня строго — на ней французская винтажная рубашка и брюки от новосибирского дизайнера Ольги Бузыцкой. Наталья сама носит многие вещи из своей коллекции, которую собирала 15 лет . На тему с ценой платьев и бижутерии сразу ставит табу, но несколько раз подчеркивает, что деньги на свое хобби она заработала сама.