Вспоминаем приезд Жванецкого в Новосибирск 15 лет назад. Архивное интервью с человеком-легендой

— То же самое.



— Вы много путешествуете по стране. Что-то бросается в глаза в Новосибирске по сравнению с другими городами?



— В каждом городе, и в вашем, бросается в глаза большое количество автомобилей. Это вступает у меня в некоторое противоречие с разговорами о бедности, но я понимаю, что бедность касается, прежде всего, людей пожилых.



— Очень надеюсь, что прочитаете мой вопрос. Никогда не забуду, как вы в одном из своих выступлений в начале 90-х сказали — мы в ловушке... В Германии — как в аптеке, в Америке к человеку, пострадавшему в ДТП, нельзя подходить — могут засудить и т.п. Вы до сих пор такого мнения придерживаетесь? Объясню, почему я помню ваше высказывание — я собиралась тогда за границу и все, что касалось того \«как там и что там\» меня очень интересовало. А вы у меня всегда были и есть неприкасаемый авторитет в вопросах жизни… Спасибо за ответ и за то, что вы есть!!!



— Да, я и сейчас придерживаюсь этого высказывания. Жить негде.



— Уважаемый Михаил Михайлович, вы стали известным патриархом отечественной сатиры. Может быть, у Вас даже появились деньги. Так как насчет того, чтобы исполнить свою мечту и купить танк?

