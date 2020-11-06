Вспоминаем приезд Жванецкого в Новосибирск 15 лет назад. Архивное интервью с человеком-легендой

Архивное Интервью с Михаилом Жванецким, когда он приезжал в Новосибирск
Сегодня стало известно о том, что известный писатель и сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. В марте этого года он принял решение уйти со сцены. И мало кто помнит, но 15 лет назад Михаил Михайлович приезжал в Новосибирск. Тогда в редакции НГС в ходе онлайн-конференции читатели могли поговорить с ним. Как это было — читайте в нашем архивном интервью.
— Михаил Михайлович! Я заметил, что по-настоящему остроумными и весело злыми юмористы бывают тогда, когда \«отражают\» то, что сильно их \«достает\». Так было и у Вас, когда вы описывали нашу прежнюю действительность. А что \«достает\» Вас сейчас?
— То же самое.
— Вы много путешествуете по стране. Что-то бросается в глаза в Новосибирске по сравнению с другими городами?
— В каждом городе, и в вашем, бросается в глаза большое количество автомобилей. Это вступает у меня в некоторое противоречие с разговорами о бедности, но я понимаю, что бедность касается, прежде всего, людей пожилых.
— Очень надеюсь, что прочитаете мой вопрос. Никогда не забуду, как вы в одном из своих выступлений в начале 90-х сказали — мы в ловушке... В Германии — как в аптеке, в Америке к человеку, пострадавшему в ДТП, нельзя подходить — могут засудить и т.п. Вы до сих пор такого мнения придерживаетесь? Объясню, почему я помню ваше высказывание — я собиралась тогда за границу и все, что касалось того \«как там и что там\» меня очень интересовало. А вы у меня всегда были и есть неприкасаемый авторитет в вопросах жизни… Спасибо за ответ и за то, что вы есть!!!
— Да, я и сейчас придерживаюсь этого высказывания. Жить негде.
— Уважаемый Михаил Михайлович, вы стали известным патриархом отечественной сатиры. Может быть, у Вас даже появились деньги. Так как насчет того, чтобы исполнить свою мечту и купить танк?
— Не все свои мечты осуществляю я — часть из них осуществляет публика. Танки уже раскуплены…
— Каждый день еду домой мимо большого стенда с лозунгом \«Да здравствует то, благодаря чему мы не смотря ни на что\». Это ваша фраза? (по крайней мере это все утверждают все у кого спрошу)... Что бы это значило?
— Нет, это фраза Юлия Кима.
— Михаил Михайлович, занимаетесь ли вы спортом? И если да, то каким и как часто?
— Я постоянно занимаюсь спортом, самым любимым спортом в нашей стране — плюю против ветра.
— Здравствуйте, уважаемый Жванецкий! Считаю, что сатира преподносится ТВ как шоу развлечений \«увидел и забыл\». А где же побудительный мотив к переменам? Или достаточно просто посмеяться?
— Не воспринимайте ТВ не просто всерьез, а вообще никак. Перестаньте верить печатному и произносимому слову. Столько лжи, сколько печатается и говорится сегодня, я еще не слышал. Государство врет из своих побуждений, журналисты из своих, рекламщики из своих — нам достается то, что достается.
— Билеты [на прошедший накануне концерт] дороговаты. Срабатывает старый подход — \«в зале не те, кто хочет, а те, кто может\»?
— Я думаю, что у меня билеты все равно дешевле, чем на кумиров современной молодежи — раза в три. И цену на билет, как и цену на бензин, устанавливает не водитель.
— Уважаемый Михаил Михайлович! Вопрос, что называется, за Одессу. Я в Одессе ни разу не был, но обязательно хотел бы побывать, в частности, посетить знаменитый бар Гамбринус. Правда ли, что в последние годы это заведение потеряло былую привлекательность — и пиво уже не то, и атмосфера другая?
— Да, это имело привлекательность тогда, когда пиво было одного сорта, а атмосфера была необходима для выживания. Сейчас пиво многих сортов, атмосфера не так важна, поэтому бар стал абсолютно рядовым.
— Здравствуйте, Михаил! Хочу задать Вам такой вопрос: правда ли, что портфель, в котором вы храните свои монологи, имеет богатую историю? Что вы его носите с собой уже 20 лет, и что однажды его у вас украли на гастролях, а потом вернули?..
— Главная забота писателя — это правдивость. Так вот, портфель не пропадал никогда, а ношу я его уже лет 50. Это портфель моего отца, он с ним ходил на вызовы — он был участковый врач.
— Михаил Михайлович, судя по отзывам на этом сайте, люди противопоставляют Вас и Петросяна. Как Вы сами к этому относитесь, ощущаете ли интеллектуальное превосходство над \«аншлаговцами\»?
— Мы с Петросяном играем совершенно в разные игры. Я его уважаю за то, что он уже столько лет и при разных режимах сохраняет популярность. Мне, чтобы быть столь же популярным, необходима диктатура.
— Михаил Михайлович, здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, в какой город России переехать? Здесь скучно....
— Скука — все-таки свидетельство благополучия. Когда очень плохо, то совсем не скучно.
— Скажите, а правда что вы состоите в масонской ложе, как пишет О. Платонов?
— Скажите, кто такой О. Платонов и где находится масонская ложа?
— Михаил Михайлович! Вы на заказ пишете, или это само наружу просится?
— Оно просится наружу само, я только собираю. Все, что другие выбрасывают, я собираю.
— Дорогой М.М.! Сначала хочу признаться Вам в любви. Вы абсолютно родной человек для всей моей семьи. Мне 36, я прекрасно помню времена, когда мы ловили каждое Ваше слово как атомы кислорода, эти магнитофонные пленки пере-пере-пере..., где было еле разобрать слова, Вы и Окуджава — два родных голоса. СПАСИБО! Хочется узнать, а что сейчас в этой жизни Вас радует, с чем связаны светлые надежды (должны же они быть)?
— Сейчас меня радует многое, мне эта жизнь нравится больше. Хотя бы потому, что мое слово перестало быть таким необходимым. Потому что раньше читать было интереснее, чем жить, а сейчас жить стало интереснее. Появись сейчас роман Булгакова \«Мастер и Маргарита\», он бы не вызвал такого перелома в жизни. Мне кажется, это хороший признак.
— Что первое скажет Св.Петр у врат рая, когда Михаил решит посетить его?
— Он скажет: \«Вот вам и покойничек!\»
— На мой взгляд, вам пришлось уйти от Аркадия Райкина потому, что мэтр позавидовал вам. Завидовали ли вы когда-нибудь чужому чувству юмора и умению это чувство применить?
— Конечно, завидовал. Не чувству юмора, а именно более ловкому умению его применить. Это относится и к Петросяну, и к Задорнову, и ко всему \«Аншлагу\».
— Михаил Михайлович, нужна ли России национальная идея?
— Мне кажется, не нужна, гораздо важнее обеспечить всех продовольствием. Важнее хороший обед каждый день.
— Скажите Михаил, просто из любопытства, Ваш \«Мерседес\» так и не нашли?
— Я думаю, что нашли, но не вернули. Или вернули, но не мне.
— Вы смотрите \«Ералаш\»? Находите что-то смешное? Если да, то что?
— Да, мордочки детей очень смешные. Мне \«Ералаш\» нравится. Я очень благодарен Хмелику, который придумал и основал этот журнал.
— Пользуясь случаем, хотелось бы, как знающему человеку, развеять раз и навсегда миф об авторстве фразы «Да здравствует то благодаря чему мы не смотря ни на что». Она принадлежит и ни Задорнову, и ни Киму. Родилась она в головах первых лиц райкома Кировского района — это исторический факт. Авторы живы и по сей день и могут подтвердить это.
Вопрос. Вы на самом деле считаете себя компетентным специалистом, чтобы давать оценки действиям сотрудников силовых служб при освобождении заложников. Я про одну из осенних программ \«Дежурный по стране\», где вы подвергли критики работу силовиков в Беслане.
— Я услышал эту фразу от Юлия Кима. По поводу Беслана. Вы знаете, когда меня спрашивают — а меня спрашивают, причем в прямом эфире — мне приходится отвечать. Мы все некомпетентны в действиях силовых служб, и нам все эти действия давно не нравятся. Но общество содержит армию, поэтому общество можно считать компетентным. А если их оставить без внимания, они всю страну разнесут, эти компетентные люди. Иногда достаточно одного взгляда на лицо человека из \«силовых структур\», чтобы понять всю силу его \«сообразительности\».