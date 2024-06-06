«Обвинять «Слово пацана» — пустая затея»: школьники сбиваются в стаи и творят беспредел — дикие случаи и разбор причин

Подростки действительно склонны объединяться в группы — и порой внутри этой группы совершают правонарушения и преступления. Но у них на это есть ряд причин, часть из которых зависит от природы, а часть — от родителей и окружения Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











В апреле-мае 2024 года в СМИ и пабликах, освещающих происшествия в Новосибирске, регулярно появлялись новости о том, как в очередном районе города или области группа подростков пристает к прохожему, избивает сверстника, а то и издевается над более маленьким ребенком. Подчас вообще происходит насилие с сексуальным подтекстом. Журналист НГС Анна Скок решила узнать, действительно ли подростки стали более жестокими или это только кажется. Мы изучили резонансные случаи агресии и задали вопросы руководителю подросткового центра, где, в том числе, оказывают психологическую помощь и полицейским.



Стайные и пугающие

28 мая 2024 года тихий поселок Горный в Тогучинском районе Новосибирской области содрогнулся: четверо двенадцатилеток поиздевались над второклассником: сняли штаны и заставили ребенка встать на колени. Будь парни чуть старше, их обвинили бы по статье 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего. Но четверка еще не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, так что с тремя подростками полицейские поговорили и отпустили их восвояси, а четвертого, по словам местных жителей, даже распрашивать не стали.



Жители поселка буквально в один голос рассказывали: зачинщик издевательств над младшеклассником — не просто трудный подросток, а неуправляемый малолетний беспредельщик, которого уже неоднократно ловили на драках и кражах из магазинов. В защиту мальчика выступила только его мама, которая заметила, что инициатором вопиющего инцидента с насильственным сексуальным контактом мог быть не ее сын, а его друг.



Каким бы шокирующим ни был инцидент, он наверняка бы скоро забылся — во всяком случае, за пределами поселка и уж района точно. Но есть один нюанс:



Только в мае в Новосибирске и окрестностях произошел почти десяток происшествий с участием подростков.



В пятницу, 24 мая, толпа подростков напала на пятерых 13-летних детей, гулявших во дворе на МЖК. По словам мамы одного из пострадавших ребятишек, агрессоры вели себя дерзко, оскорбляли школьников и вымогали у них ценные вещи. По факту произошедшего местный отдел СК начал доследственную проверку.

В какой-то момент у горожан стало складываться впечатление, что подростковых группировок в городе стало гораздо больше Источник: телеграм-канал «Новосибирский паблик» / t.me/nskpub

За 10 дней до этого источником криминальных новостей неожиданно стал тихий наукоград Кольцово: там компания подростков распылила газовый баллончик в лицо взрослому мужчине, который сделал им замечание из-за оставленного на газоне питбайка, а затем попытался переставить его на асфальт.



Примерно в то же время другая компания юношей использовала газ на Юго-Западном жилмассиве. Подростки пристали к прохожему, снимали разговор с ним на видео, а затем распылили мужчине в лицо содержимое баллончика и разбежались.



— Мы на своей земле находимся. Как вы относитесь к перцовым баллончикам? Как вы относитесь к скинхедам? Мы ребята правые, мы скинхеды, — комментировали приятели происходящее.



24 апреля компания младших подростков на МЖК угрожала сверстнице электрошокером, а в ночь на 14 апреля на Затулинке компания подростков и подавно устроила драку со стрельбой, в ходе которой, к счастью, никто не пострадал.



И это только те происшествия, которые попали в зону внимания правоохранителей и журналистов за последний месяц — вполне вероятно, на самом деле подростковых правонарушений в городе и его окрестностях было гораздо больше.



«Обвинительная позиция не помогает»

О том, почему дети неожиданно сбились в настоящие группировки (и внезапно ли это произошло), мы спросили руководителя новосибирского центра для подростков «Тут поймут» благотворительного фонда «Солнечный город» Анастасию Королеву. По мнению специалиста, причин здесь сразу несколько, и одна из них — сезонная.



— Весной и осенью действительно больше различных кризисных, сложных ситуаций […]: в целом, это время некоторого обострения сложных состояний, а иногда и заболеваний. Вдобавок у ребят весной очень нервное время, связанное с окончанием года и экзаменами, — говорит Анастасия Королева. — Все это факторы, которые влияют на усиление разного рода девиаций.



Сложнее становится всем юношам и девушкам, а не только тем, кто пытается проявляться через противоправное поведение. Просто последних виднее.



Еще один важный момент — среда, в которой они находятся: исследуя собственную идентичность, вчерашний ребенок ищет группу, где его примут, поймут, а он сам почувствует себя замеченным и нужным.



— Все подростки проживают опыт неблагополучия по-разному: кто-то может пойти совершать преступления и жить на улице, кто-то — с крыши прыгать, кто-то уйдет в зависимость, а на ком-то травматичный опыт в таком кризисном ключе не скажется, — говорит Анастасия Королева. — Но любое жестокое обращение, неблагополучие, насилие сказывается на человеке и на его социализации не в лучшую сторону. Подростки более восприимчивы к этому. Также на поведение и выборы молодых людей в этот период может влиять дебютирование некоторых расстройств и заболеваний, связанных или не связанных с пережитым опытом, это нельзя игнорировать и обесценивать.

В группу сверстников и старших товарищей, практикующих ненормативное поведение, подросток идет не просто так, а за принятием — там его легче всего получить Источник: Алексанр Ощепков / NGS.ru











По словам специалиста, предвидеть последствия своих действий малолетние беспредельщики зачастую попросту неспособны, а если понимают, что то или иное действие вызовет плачевный результат, все равно не могут удержаться от него. Просто потому, что у них, если говорить обывательским языком, еще мозг не вырос. В прямом смысле.



— В подростковом возрасте еще не до конца развились лобные доли — часть мозга, которая отвечает за регуляцию поведения и за анализ. То самое «сначала думай, а потом делай», — объясняет специалист. — Параллельно происходит гормональный всплеск, всплеск различных эмоций. Те эмоции, которые они испытывают, в 10–20 раз интенсивнее того, что чувствует взрослый человек. И это тоже ведет к рискованному поведению, не всегда оправданному и не всегда безопасному.



При этом, подчеркивает Анастасия Королева, обвинять в противоправном поведении подростков компьютерные игры, анимэ или прогремевший в конце 2023 года сериал «Слово пацана» — пустая затея. В худшем случае они могут сработать как катализатор противоправного поведения, но никогда — как его основная причина.



— Если у подростка все в порядке, у него есть хобби, хороший контакт с родителями, нет никаких ментальных особенностей, даже посмотрев то же «Слово пацана», он не пойдет на улицу, чтобы крушить все направо и налево, — говорит Анастасия Королева.



На запрос журналиста НГС в полиции ответили, что статистику именно групповых подростковых правонарушений не ведут, поэтому точно ответить на вопрос, стало ли таковых больше, в МВД не могут. Что касается непосредственно преступлений, совершенных подростками, то их весной 2024 года произошло примерно столько же, сколько и в соответствуюший период 2023 года. Не увеличились показатели даже по сравнению с ковидным 20 годом, когда новосибирцы сидели по домам (во всяком случае, теоретически).



Кроме того, в полиции заявили, что постоянно занимаются профилактикой подростковой преступности, как сами, так и вместе с другими органами и ведомствами:



— Основной целью является отработка мест концентрации подростков, в том числе мест, где наиболее часто совершаются преступления и правонарушения, увеличение количества посещения по месту жительства семей и несовершеннолетних, состоящих на учете, выявление законных представителей ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию детей, а также выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, — отчитались в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Если верить полицейской статистике, жестоких подростков больше не стало, но профилактикой правонарушений и преступлений органы регулярно занимаются Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Основной причиной, по которой мальчишки, а порой и девочки сбиваются в группы, полицейские полагают незанятость: мол, только на улице стало теплее, подростки вышли погулять. А значит, нужно просто занять их чем-нибудь более полезным:



— Основной упор в нейтрализации криминальных проявлений несовершеннолетних делается на их переориентацию и позитивно направленную занятость. Во время летних каникул сотрудниками полиции запланированы профилактические мероприятия в детских оздоровительных организациях и лагерях, — ответили на запрос журналистов НГС в полиции. — Кроме того, будут проверяться места массового скопления, в том числе несовершеннолетних, а также места, представляющие опасность: заброшенные и строящиеся объекты, водные объекты и лесные массивы.



Анастасия Королева добавляет, что занимать время важно, но первое, на что должны обратить внимание родители подростка, попавшего в дурную компанию — это отношения. И здесь есть сразу несколько моментов: во-первых, признать, что помощь специалиста нужна не только подростку, но и маме с папой. Второе — признать, что чадо выросло, и теперь действительно имеет право на собственные границы и частную жизнь.



— Хотя вот такие группы с подростковым противоправным поведением — это история, которая требует включения иногда и правоохранительных органов, но методы работы с ним примерно те же самые, хоть подросток испытывает сложности от невзаимной любви, хоть он оказался вовлечён в какую-то преступную группировку. Потребность-то все равно одна и та же (быть понятым — прим.ред.), различаются только сложности и интенсивности ситуации. — Уверена руководитель центра.

Психологи уверены: если подходить к провинившемуся подростку с позиции прокурора в суде, можно добиться лишь эскалации конфликта и нового витка насилия Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Время ребенка действительно можно и нужно занять, но тем, к чему у него есть желание и склонность: хоть спортом, хоть подработкой, за которую школьник еще и получит собственные деньги.



А вот если относиться к ребенку как к преступнику, даже если он совершил ужасные вещи, маховик насилия точно раскрутится.



— Обвинительная позиция не помогает нам выяснить с подростком, в чем причина его поведения и как мы (психологи, родители) можем на нее повлиять, — утверждает Анастасия Королева. — Что касается других людей, окружающих подростка в такой ситуации… травля никогда не несет позитивных последствий. Они могут быть только негативными. Например, в случае с историей в поселке Горный квалифицированная помощь психологов нужна не только семье пострадавшего мальчика, но и тем детям, которые над ним издевались, и их семьям.

