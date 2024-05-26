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Криминал Угрожали, вымогали вещи: банда подростков напала на детей на МЖК в Новосибирске

Угрожали, вымогали вещи: банда подростков напала на детей на МЖК в Новосибирске

Следственный комитет начал проверку

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Жизни и здоровью детей ничего не угрожает

Жительница Новосибирска Анастасия рассказала о банде подростков, которая напала на 13-летних детей в Октябрьском районе. Информация опубликована в сообществе «МЖК Восточный, Плющихинский» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел вечером в минувшую пятницу, 24 мая. Пятеро детей — четверо мальчиков и одна девочка — гуляли во дворе дома на улице Высоцкого, 10. К ним подошла группа агрессивных подростков примерно из 15 человек в возрасте от 15 до 18 лет.

— Начали привязываться, угрожать, вымогать личные вещи. Вели себя крайне агрессивно, — утверждает автор поста.

Анастасия сообщила, что дети очень испугались из-за преследования неизвестных. Теперь она просит у подписчиков сообщества записи с камер видеонаблюдения.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что по публикации в Сети будет проведена проверка.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что жизни и здоровью детей в настоящее время ничего не угрожает. Ведомство проводит доследственную проверку, по её итогам будет принято процессуальное решение

Ранее в Новосибирске завершили расследование уголовного дела о похищении подростка. Его затащили в машину угрозами, а затем забрали 250 тысяч рублей.

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