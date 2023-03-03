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Обзор

«Редан», спортики и дрейнеры: как узнать на улице представителей молодежных субкультур и кто из них опасен

Изучаем представителей молодежных течений, которых можно встретить на новосибирских улицах

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Мы насчитали 10 субкультур, представители которых встречаются в Новосибирске

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На минувших выходных многие новосибирцы узнали о многообразии субкультур, которые представлены в городе. После конфликта анимешников из клана «Редан» со спортиками и офниками редакция НГС задалась вопросом, какие молодежные течения развиваются в Новосибирске и как их можно опознать, случайно встретив на улице. Нас проконсультировали представители разных субкультур (некоторые оказались прямо в редакции НГС). Всё, что узнали, мы прогнали через нейросеть, чтобы получить стандартный образ каждого течения.

Спортики, офники, забивные

Парни занимаются борьбой, ударными видами спорта — или делают вид

Парни занимаются борьбой, ударными видами спорта — или делают вид

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Спортики неслучайно ассоциируются со спортсменами. В большинстве случаев это физически подготовленные молодые люди, которые увлекаются единоборствами. В европейской части страны спортиками называют парней, которые физически наказывают закладчиков, решивших обмануть наркомагазины.

В Сибири это понятие закрепилось за подростками, которые занимаются спортом, летом висят на турниках, стараются придерживаться здорового образа жизни, хоть и получается не всегда. Узнать спортика можно по спортивной одежде: кроссовки, по-футбольному зауженные штаны (чаще адидасовская классика), дутыш или парка. Спортики собираются на фудкортах в ТЦ, на спортивных площадках в спальных районах, реже делают вылазки в парки, центр города.

Офники мало чем отличаются от спортиков внешне, разве что некоторые из них могут позволить себе брендовую одежду. Они не против заняться спортом, но зачастую исключительно ради подготовки к массовой драке. Офники — это новое воплощение футбольного фанатского движения, его участники решают вопросы исключительно на кулаках. Поэтому их еще называют забивными.

АУЕшники*, абу-бандиты (АУЕ — движение запрещено в России)

Зачастую за представителями этой субкультуры приглядывают «старшие товарищи»

Зачастую за представителями этой субкультуры приглядывают «старшие товарищи»

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Представителей этой субкультуры легко спутать со спортиками, поскольку зачастую они одеваются в одних местах. Внешний вид может отличаться дополнительными аксессуарами, например кепкой-хулиганкой (удивительно, но, похоже, они снова входят в моду). Да, и они сильно уступают спортикам в атлетизме.

Официально АУЕшники* сегодня преследуются по закону за популяризацию и продвижение идеалов преступного мира. В отношении них возбуждают уголовные дела по ст. 282 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Несмотря на то что сегодня очевидно опасно причислять себя к подобному движению, некоторые молодые новосибирцы ходят по краю.

Один из последних примеров — ашановские подростки. По словам потерпевших, они активно используют в разговоре блатные выражения, разъясняют своим жертвам понятия, ищут косяки, занимаются мелким вымогательством, кражами и т. д. По словам юристов, в их действиях есть все признаки АУЕ*-движения, и при желании силовики могут привлечь их к ответственности по экстремистской статье.

Место обитания представителей этой субкультуры — спальные районы, жилые дворы, торговые центры.

*АУЕ — движение запрещено в России.

Анимешники

Движение анимешников активно развивается в российских городах

Движение анимешников активно развивается в российских городах

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Анимешники — поклонники японской мультипликации и комиксов. Зачастую представители этой субкультуры общаются небольшими группами исходя из увлеченности конкретным мультфильмом или даже персонажем. Это обстоятельство наглядно показала ситуация с движением «Редан», о котором на днях узнала вся Россия.

Внешний вид анимешника зависит от направления, каким он увлекается. Например, участники «Редан» носят обычные кеды, укороченные клетчатые брюки и футболки или худи с изображением паука на спине (внутри паука — порядковый номер). Если подросток одет в обычную одежду, то распознать в нём анимешника можно по прическе — зачастую волосы длиннее, чем обычно, выкрашенные в большинстве случаев в черный или белый цвет.

Представители этой субкультуры собираются в основном на сходках, где фотографируются друг с другом, снимают видеоролики, общаются. В прошлом году одна из таких сходок на Михайловской набережной закончилась столкновением с офниками. Спортивные парни обвинили анимешников в пропаганде ЛГБТ-ценностей, указав на крашеные волосы и ногти. Споры переросли в потасовку, в результате которой пострадал молодой новосибирец. Агрессоры в итоге отделались условными сроками.

Дрейнеры

Это смесь эмо и готов

Это смесь эмо и готов

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Относительно новое молодежное движение, основанное на увлечении клауд-рэпом. Пик популярности субкультуры пришелся на 2021 год, после чего ее представители появились в Новосибирске.

Дрейнеры — это современный симбиоз эмо и готов. Они отличаются мрачным восприятием действительности, депрессивными состояниями, отстраненностью и необщительностью. Зачастую их можно встретить на фудкортах в больших ТЦ.

Типичный дрейнер одевается во всё черное, но в белые кроссовки. В Новосибирске от стандартного стиля молодежь отходит, предпочитая клетчатые штаны, футболки оверсайз, шарфы с тематическими узорами. Образ дополняется металлическими цепями, которые крепятся к одежде или надеваются на шею.

Альтушки

Сегодня слово «альтушка» приобретает пренебрежительное значение из-за стремления выделиться

Сегодня слово «альтушка» приобретает пренебрежительное значение из-за стремления выделиться

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Альтушки — девушки с предельно яркой внешностью. Изначально это движение сторонников «альтернативного "ТикТока"», которые решили выделяться на фоне серой массы, когда соцсеть набрала огромную популярность.

Стиль альтушки в одежде — это смесь элементов одежды эмо, панков, готов: всё самое яркое и вычурное. Типичная представительница этой субкультуры носит одежду оверсайз, волосы обязательно выкрашены в кислотно-яркий цвет, на лице — выразительный макияж.

Для альтушки не существует таких понятий, как минимализм или умеренность. Поэтому в ярком образе ее можно увидеть как на тематической вечеринке, так и просто разгуливающей по площади Ленина.

Фурри

Самая оригинальная субкультура

Самая оригинальная субкультура

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«Фурри» в переводе с английского означает «покрытый мехом». Эти люди очень увлечены идеей очеловечивания животных, и такие есть в Новосибирске.

Они интересуются фэнтезийными животными с человеческими чертами — представляют себя с четырьмя лапами, хвостом, но при этом носят обычную одежду. Единственный доступный способ соотнести себя с любимым образом — это надеть ростовой костюм понравившегося зверя. Поэтому если вдруг на улице вам встретятся люди в подобном образе, не спешите относить их к детским аниматорам: может быть, это сходка фурри.

Они встречаются крайне редко и малочисленными группами, поскольку многие просто стесняются своего увлечения.

Ролевики

Их сложно выделить из толпы, потому что они открываются только на своих мероприятиях

Их сложно выделить из толпы, потому что они открываются только на своих мероприятиях

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Ролевики — люди, увлекающиеся ролевыми тематическими играми: они разыгрывают быт целых поселений и битвы зачастую Средневековья. Их движение сложно назвать молодежным, поскольку его активные участники могут быть среднего и даже старшего возраста.

Узнать ролевика в толпе невозможно, если только он не несет с собой меч или лук, чтобы потренироваться. Ролевики постарше устраивают себе двух-трехдневные туры где-нибудь в лесистой местности: сначала бьются на мечах, секирах, копьях, а потом отмечают успешное сражение львиной порцией алкоголя. Ролевики помладше встречаются в парках и скверах, хвастаются друг перед другом оружием, учатся им пользоваться.

Движение ролевиков в Новосибирске крайне малочисленное, в конфликтах с другими субкультурами замечены не были.

Скинхеды

Скины измельчали, но еще держатся

Скины измельчали, но еще держатся

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В начале-середине 2000-х скинхедов можно было встретить большими группами разгуливающими по площади Ленина. Сегодня это явление скорее единичного характера. В 2023 году скинов можно встретить в отдаленных от центра районах: в Левобережье, на Первомайке, в Академгородке.

Представители этой субкультуры ведут себя крайне смирно: возможно, сказались многочисленные рейды по националистам в начале-середине 2010-х. При этом скины-современники стараются придерживаться старых традиций. По крайней мере в одежде: это по-прежнему берцы, закатанные джинсы на подтяжках, бомберы. Отличительным признаком скинхеда сегодня является клетчатый шарф светлого цвета. Предельно короткая стрижка или вовсе бритый затылок прилагаются.

Отголоски старого, агрессивного движения в последний раз доносились в Новосибирске в 2020 году, когда на шесть лет осудили Максима Карцева. Парень в несовершеннолетнем возрасте убил мигранта ради того, чтобы заполучить право носить белые шнурки на ботинках — признак «настоящего скинхеда».

Панки

Панков всё меньше, но они еще есть

Панков всё меньше, но они еще есть

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Нас заверили, что панки существуют в Новосибирске, и они, как и их предшественники, стараются придерживаться отрицания общественных устоев, нигилизма и всякого рода протестов. При этом ярко себя не проявляют.

Одеваются в рваные джинсы и футболки, косухи со множеством заклепок, на голове — чаще всего ирокезы. Панков зачастую можно встретить на выступлениях панк-рок-групп или в пивбарах. Их излюбленное место — крафтовый бар на улице Ядринцевской.

Если раньше панки часто конфликтовали со скинами, то сегодня эти споры сошли на нет. Собеседники НГС не смогли вспомнить ни одной драки, в которой бы поучаствовали панки.

Рокеры

Настоящие рокеры — это мужчины в возрасте за 40, молодежи очень мало

Настоящие рокеры — это мужчины в возрасте за 40, молодежи очень мало

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Вымирающий вид среди молодежи, но, как и панки, еще встречается в Новосибирске. Основа единения рокеров — музыка, поэтому их можно встретить на концертах, рокерских квартирниках, в крафтовых барах с живой музыкой, на фестивалях, летом на сходках байкеров.

Стиль в одежде у них практически не изменился — кожа, джинсы, цепи. На голове — длинные волосы, на лице или в ушах — пирсинг.

Эксперты — о субкультурах: почему они конфликтуют?

Конфликтолог, доцент Казанского федерального университета Андрей Иванов пояснил, что молодые люди увлекаются субкультурами, когда традиционные способы социализации дают сбой. В первую очередь речь о недоработках в семье и школе. Обычно подростки проявляют активность как представители различных субкультур 4–5 лет, но сегодня, в эпоху цифровой революции, этот срок может сильно растягиваться.

— В виртуальном пространстве увеличивается возраст детства, возраст инфантильности. Люди, которые уже должны быть взрослыми, в возрасте 20+ и 30+ могут находиться в тех или иных субкультурных формациях.

Соцсети в частности дают возможность выражать себя в полной мере. В результате взгляды на жизнь представителей разных субкультур сталкиваются, зарождаются конфликты, которые легко выливаются в реальную жизнь. Ситуация с «ЧВК Редан» — яркое тому подтверждение, отметила глава информационно-аналитического центра «Граница настоящего», эксперт по деструктивным субкультурам Яна Амелина.

— Запрос на агрессию в молодежной среде имеется, и он очень велик. У огромной массы подростков слишком много свободного времени. Воспитательная работа и вовлечение их в социально приемлемые формы досуга провалены, и общество, как всегда, оказалось к этому неготово. Свойственная молодежи здоровая агрессия должна быть направлена в правильное русло, иначе они находят такие хорошие, как им кажется, варианты, — заявила эксперт.

Иванов, в свою очередь, добавил, что ситуация с «ЧВК Редан» продемонстрировала, как ранее аполитичные молодежные движения (анимешники) могут быть вовлечены в политику буквально за считаные дни.

Развитие молодежных субкультур заставляет взрослых новосибирцев принимать усиленные меры безопасности. Из-за нашумевшего столкновения «ЧВК Редан» со спортиками и офниками, например, пришлось усиливать охрану в торговых центрах. Во многих ТЦ сегодня дежурят полицейские.

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АУЕНовосибирскПанкиРокерыСубкультурыСкинхедыАнимешники
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