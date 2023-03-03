«Редан», спортики и дрейнеры: как узнать на улице представителей молодежных субкультур и кто из них опасен

В Сибири это понятие закрепилось за подростками, которые занимаются спортом, летом висят на турниках, стараются придерживаться здорового образа жизни, хоть и получается не всегда. Узнать спортика можно по спортивной одежде: кроссовки, по-футбольному зауженные штаны (чаще адидасовская классика), дутыш или парка. Спортики собираются на фудкортах в ТЦ, на спортивных площадках в спальных районах, реже делают вылазки в парки, центр города.

Офники мало чем отличаются от спортиков внешне, разве что некоторые из них могут позволить себе брендовую одежду. Они не против заняться спортом, но зачастую исключительно ради подготовки к массовой драке. Офники — это новое воплощение футбольного фанатского движения, его участники решают вопросы исключительно на кулаках. Поэтому их еще называют забивными.