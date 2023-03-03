«Редан», спортики и дрейнеры: как узнать на улице представителей молодежных субкультур и кто из них опасен

На минувших выходных многие новосибирцы узнали о многообразии субкультур, которые представлены в городе. После конфликта анимешников из клана «Редан» со спортиками и офниками редакция НГС задалась вопросом, какие молодежные течения развиваются в Новосибирске и как их можно опознать, случайно встретив на улице. Нас проконсультировали представители разных субкультур (некоторые оказались прямо в редакции НГС). Всё, что узнали, мы прогнали через нейросеть, чтобы получить стандартный образ каждого течения.
Спортики, офники, забивные
Спортики неслучайно ассоциируются со спортсменами. В большинстве случаев это физически подготовленные молодые люди, которые увлекаются единоборствами. В европейской части страны спортиками называют парней, которые физически наказывают закладчиков, решивших обмануть наркомагазины.
В Сибири это понятие закрепилось за подростками, которые занимаются спортом, летом висят на турниках, стараются придерживаться здорового образа жизни, хоть и получается не всегда. Узнать спортика можно по спортивной одежде: кроссовки, по-футбольному зауженные штаны (чаще адидасовская классика), дутыш или парка. Спортики собираются на фудкортах в ТЦ, на спортивных площадках в спальных районах, реже делают вылазки в парки, центр города.
Офники мало чем отличаются от спортиков внешне, разве что некоторые из них могут позволить себе брендовую одежду. Они не против заняться спортом, но зачастую исключительно ради подготовки к массовой драке. Офники — это новое воплощение футбольного фанатского движения, его участники решают вопросы исключительно на кулаках. Поэтому их еще называют забивными.
АУЕшники*, абу-бандиты (АУЕ — движение запрещено в России)
Представителей этой субкультуры легко спутать со спортиками, поскольку зачастую они одеваются в одних местах. Внешний вид может отличаться дополнительными аксессуарами, например кепкой-хулиганкой (удивительно, но, похоже, они снова входят в моду). Да, и они сильно уступают спортикам в атлетизме.
Официально АУЕшники* сегодня преследуются по закону за популяризацию и продвижение идеалов преступного мира. В отношении них возбуждают уголовные дела по ст. 282 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Несмотря на то что сегодня очевидно опасно причислять себя к подобному движению, некоторые молодые новосибирцы ходят по краю.
Один из последних примеров — ашановские подростки. По словам потерпевших, они активно используют в разговоре блатные выражения, разъясняют своим жертвам понятия, ищут косяки, занимаются мелким вымогательством, кражами и т. д. По словам юристов, в их действиях есть все признаки АУЕ*-движения, и при желании силовики могут привлечь их к ответственности по экстремистской статье.
Место обитания представителей этой субкультуры — спальные районы, жилые дворы, торговые центры.
*АУЕ — движение запрещено в России.
Анимешники
Анимешники — поклонники японской мультипликации и комиксов. Зачастую представители этой субкультуры общаются небольшими группами исходя из увлеченности конкретным мультфильмом или даже персонажем. Это обстоятельство наглядно показала ситуация с движением «Редан», о котором на днях узнала вся Россия.
Внешний вид анимешника зависит от направления, каким он увлекается. Например, участники «Редан» носят обычные кеды, укороченные клетчатые брюки и футболки или худи с изображением паука на спине (внутри паука — порядковый номер). Если подросток одет в обычную одежду, то распознать в нём анимешника можно по прическе — зачастую волосы длиннее, чем обычно, выкрашенные в большинстве случаев в черный или белый цвет.
Представители этой субкультуры собираются в основном на сходках, где фотографируются друг с другом, снимают видеоролики, общаются. В прошлом году одна из таких сходок на Михайловской набережной закончилась столкновением с офниками. Спортивные парни обвинили анимешников в пропаганде ЛГБТ-ценностей, указав на крашеные волосы и ногти. Споры переросли в потасовку, в результате которой пострадал молодой новосибирец. Агрессоры в итоге отделались условными сроками.
Дрейнеры
Относительно новое молодежное движение, основанное на увлечении клауд-рэпом. Пик популярности субкультуры пришелся на 2021 год, после чего ее представители появились в Новосибирске.
Дрейнеры — это современный симбиоз эмо и готов. Они отличаются мрачным восприятием действительности, депрессивными состояниями, отстраненностью и необщительностью. Зачастую их можно встретить на фудкортах в больших ТЦ.
Типичный дрейнер одевается во всё черное, но в белые кроссовки. В Новосибирске от стандартного стиля молодежь отходит, предпочитая клетчатые штаны, футболки оверсайз, шарфы с тематическими узорами. Образ дополняется металлическими цепями, которые крепятся к одежде или надеваются на шею.
Альтушки
Альтушки — девушки с предельно яркой внешностью. Изначально это движение сторонников «альтернативного "ТикТока"», которые решили выделяться на фоне серой массы, когда соцсеть набрала огромную популярность.
Стиль альтушки в одежде — это смесь элементов одежды эмо, панков, готов: всё самое яркое и вычурное. Типичная представительница этой субкультуры носит одежду оверсайз, волосы обязательно выкрашены в кислотно-яркий цвет, на лице — выразительный макияж.
Для альтушки не существует таких понятий, как минимализм или умеренность. Поэтому в ярком образе ее можно увидеть как на тематической вечеринке, так и просто разгуливающей по площади Ленина.
Фурри
«Фурри» в переводе с английского означает «покрытый мехом». Эти люди очень увлечены идеей очеловечивания животных, и такие есть в Новосибирске.
Они интересуются фэнтезийными животными с человеческими чертами — представляют себя с четырьмя лапами, хвостом, но при этом носят обычную одежду. Единственный доступный способ соотнести себя с любимым образом — это надеть ростовой костюм понравившегося зверя. Поэтому если вдруг на улице вам встретятся люди в подобном образе, не спешите относить их к детским аниматорам: может быть, это сходка фурри.
Они встречаются крайне редко и малочисленными группами, поскольку многие просто стесняются своего увлечения.
Ролевики
Ролевики — люди, увлекающиеся ролевыми тематическими играми: они разыгрывают быт целых поселений и битвы зачастую Средневековья. Их движение сложно назвать молодежным, поскольку его активные участники могут быть среднего и даже старшего возраста.
Узнать ролевика в толпе невозможно, если только он не несет с собой меч или лук, чтобы потренироваться. Ролевики постарше устраивают себе двух-трехдневные туры где-нибудь в лесистой местности: сначала бьются на мечах, секирах, копьях, а потом отмечают успешное сражение львиной порцией алкоголя. Ролевики помладше встречаются в парках и скверах, хвастаются друг перед другом оружием, учатся им пользоваться.
Движение ролевиков в Новосибирске крайне малочисленное, в конфликтах с другими субкультурами замечены не были.
Скинхеды
В начале-середине 2000-х скинхедов можно было встретить большими группами разгуливающими по площади Ленина. Сегодня это явление скорее единичного характера. В 2023 году скинов можно встретить в отдаленных от центра районах: в Левобережье, на Первомайке, в Академгородке.
Представители этой субкультуры ведут себя крайне смирно: возможно, сказались многочисленные рейды по националистам в начале-середине 2010-х. При этом скины-современники стараются придерживаться старых традиций. По крайней мере в одежде: это по-прежнему берцы, закатанные джинсы на подтяжках, бомберы. Отличительным признаком скинхеда сегодня является клетчатый шарф светлого цвета. Предельно короткая стрижка или вовсе бритый затылок прилагаются.
Отголоски старого, агрессивного движения в последний раз доносились в Новосибирске в 2020 году, когда на шесть лет осудили Максима Карцева. Парень в несовершеннолетнем возрасте убил мигранта ради того, чтобы заполучить право носить белые шнурки на ботинках — признак «настоящего скинхеда».
Панки
Нас заверили, что панки существуют в Новосибирске, и они, как и их предшественники, стараются придерживаться отрицания общественных устоев, нигилизма и всякого рода протестов. При этом ярко себя не проявляют.
Одеваются в рваные джинсы и футболки, косухи со множеством заклепок, на голове — чаще всего ирокезы. Панков зачастую можно встретить на выступлениях панк-рок-групп или в пивбарах. Их излюбленное место — крафтовый бар на улице Ядринцевской.
Если раньше панки часто конфликтовали со скинами, то сегодня эти споры сошли на нет. Собеседники НГС не смогли вспомнить ни одной драки, в которой бы поучаствовали панки.
Рокеры
Вымирающий вид среди молодежи, но, как и панки, еще встречается в Новосибирске. Основа единения рокеров — музыка, поэтому их можно встретить на концертах, рокерских квартирниках, в крафтовых барах с живой музыкой, на фестивалях, летом на сходках байкеров.
Стиль в одежде у них практически не изменился — кожа, джинсы, цепи. На голове — длинные волосы, на лице или в ушах — пирсинг.
Эксперты — о субкультурах: почему они конфликтуют?
Конфликтолог, доцент Казанского федерального университета Андрей Иванов пояснил, что молодые люди увлекаются субкультурами, когда традиционные способы социализации дают сбой. В первую очередь речь о недоработках в семье и школе. Обычно подростки проявляют активность как представители различных субкультур 4–5 лет, но сегодня, в эпоху цифровой революции, этот срок может сильно растягиваться.
— В виртуальном пространстве увеличивается возраст детства, возраст инфантильности. Люди, которые уже должны быть взрослыми, в возрасте 20+ и 30+ могут находиться в тех или иных субкультурных формациях.
Соцсети в частности дают возможность выражать себя в полной мере. В результате взгляды на жизнь представителей разных субкультур сталкиваются, зарождаются конфликты, которые легко выливаются в реальную жизнь. Ситуация с «ЧВК Редан» — яркое тому подтверждение, отметила глава информационно-аналитического центра «Граница настоящего», эксперт по деструктивным субкультурам Яна Амелина.
— Запрос на агрессию в молодежной среде имеется, и он очень велик. У огромной массы подростков слишком много свободного времени. Воспитательная работа и вовлечение их в социально приемлемые формы досуга провалены, и общество, как всегда, оказалось к этому неготово. Свойственная молодежи здоровая агрессия должна быть направлена в правильное русло, иначе они находят такие хорошие, как им кажется, варианты, — заявила эксперт.
Иванов, в свою очередь, добавил, что ситуация с «ЧВК Редан» продемонстрировала, как ранее аполитичные молодежные движения (анимешники) могут быть вовлечены в политику буквально за считаные дни.
Развитие молодежных субкультур заставляет взрослых новосибирцев принимать усиленные меры безопасности. Из-за нашумевшего столкновения «ЧВК Редан» со спортиками и офниками, например, пришлось усиливать охрану в торговых центрах. Во многих ТЦ сегодня дежурят полицейские.