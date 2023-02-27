Они вам не «Вагнер»: что известно о «ЧВК Рёдан» в Новосибирске — «сходка», ОМОН и заявление их противников

Галерея субкультур

26 февраля посетители ТРЦ «Галерея Новосибирск» сообщили о «толпе полицейских» в здании торгового центра. Следом в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что силовики «устроили облаву» на подростков, которые устроили «сходку» на первом этаже «Галереи».



Речь шла о представителях движения «ЧВК Рёдан», которые якобы провоцируют конфликты на межнациональной почве, устраивают драки с представителями других субкультур. Отличительный знак «Рёдан» — изображение паука на одежде. Очевидцы событий сообщили в редакцию НГС, что заметили только одного подростка «с пауком на спине», остальные были в чёрных масках или балаклавах, шапках — их лица практически не было видно.

