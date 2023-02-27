Они вам не «Вагнер»: что известно о «ЧВК Рёдан» в Новосибирске — «сходка», ОМОН и заявление их противников

Накануне в ТРЦ «Галерея Новосибирск» появились бойцы ОМОН, чтобы предотвратить возможные массовые драки между подростками. Силовики ожидали столкновение субкультур: с одной стороны неформалы и «боевые анимешники», с другой — спортсмены, оффники (футбольные фанаты). В результате задержали нескольких человек. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов разобрался, откуда у молодёжи появилась своя ЧВК, как в Сибири отозвалась московская драка в ТЦ «Авиапарк» и почему новосибирское движение «Рёдан» прекратило своё существование, едва зародившись. Также мы публикуем эксклюзивное обращение оппонентов анимешников — так называемых спортиков (поклонников здорового образа жизни и единоборств) из движения «Анти Редан». Именно они носят черные маски и балаклавы.
Галерея субкультур
26 февраля посетители ТРЦ «Галерея Новосибирск» сообщили о «толпе полицейских» в здании торгового центра. Следом в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что силовики «устроили облаву» на подростков, которые устроили «сходку» на первом этаже «Галереи».
Речь шла о представителях движения «ЧВК Рёдан», которые якобы провоцируют конфликты на межнациональной почве, устраивают драки с представителями других субкультур. Отличительный знак «Рёдан» — изображение паука на одежде. Очевидцы событий сообщили в редакцию НГС, что заметили только одного подростка «с пауком на спине», остальные были в чёрных масках или балаклавах, шапках — их лица практически не было видно.
Позже стало известно, что в ТРЦ собрались не только любители пауков, но и противники «ЧВК Рёдан». Всего в «Галерею» прибыли больше сотни подростков. Силовики, очевидно знающие о намерениях подростков, должны были предотвратить возможные конфликты.
По словам очевидца, полицейские окружили группу молодых людей на третьем этаже около магазина Befree и «отгоняли людей от толпы». Через полчаса из здания ТРЦ выбежали те, что были в окружении — с оскорблениями в адрес правоохранительных органов, сообщил собеседник.
В результате задержали несколько человек. Их поместили в автозак, отмечают очевидцы. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области факт задержания несовершеннолетних подтвердили, заявив, что это было сделано для обеспечения порядка в общественном месте. Затем мать одного из задержанных рассказала НГС, что ее несовершеннолетнего сына держали в полиции 2,5 часа, считая, что он может быть связан с ЧВК «Рёдан».
Что такое «Рёдан» и почему он — ЧВК?
«Рёдан» — относительно новое движение любителей аниме в России. Оно основано на манге (сборник японских комиксов) «Hunter x Hunter» («Охотник против охотника»), которая выходит с 1998 года. Авторы рассказывают о фантастическом мире, населенном волшебными животными и людьми, которые на них охотятся. Один из персонажей — главарь преступной группировки «Пауки» Геней Рёдане, члены его организации бьют себе татуировки в виде паука с порядковым номером. В 2020 году в Японии был выпущен мерч по мотивам манги с изображением паука.
Движение получило широкую известность после инцидента в столичном ТРЦ «Авиапарк» 22 февраля. На фудкорте у представителей «Рёдан», которые, по их словам, собрались, чтобы обсудить общие интересы», возник конфликт с группой парней, в том числе нерусской национальности: молодые люди не поделили стулья. В результате завязалась массовая драка, в которой анимешники дали оппонентам серьёзный отпор, кадры потасовки попали в Сеть.
После инцидента в соцсетях появилось сообщение о формировании новой ветки движения «Рёдан» — «ЧВК Рёдан», члены которой, как предполагалось, будут расправляться с мигрантами, а также представителями других субкультур: «спортиками», скинхедами, «оффниками», «забивными». Заявление было сделано в оскорбительной форме.
— Это было сделано по большей части на эмоциях. Человек, который делал это заявление, уже извинился за свои слова, высказанные в адрес других национальностей и субкультур. Но школьники, дети очень загорелись этой идеей, они всё это расфорсили до такой степени, что на «Рёдан» открыли охоту, — рассказал корреспонденту НГС представитель новосибирского движения «Рёдан» Андрей (имя изменено).
Он объяснил, что свою роль в ненужной популярности сыграло и название — «ЧВК Рёдан»: ЧВК — по примеру ЧВК «Вагнер», которая в общей информационной повестке ассоциируется с напором, силой, агрессией. Новость о появлении отрядов «боевых анимешников» с националистическими взглядами быстро дошла до силовиков. В результате столичные полицейские задержали десятки подростков. При этом большинство из них — прямые оппоненты «ЧВК Рёдан», то есть те, кого собирались бить любители японских комиксов. А сами оппоненты — пришли бить анимешников.
Сегодня в телеграм-каналах публикуются видео, на которых бьют анимешников, режут им волосы, заставляют извиняться на коленях. Аналогичных роликов, на которых бы унижали мигрантов или спортсменов, найти не удалось.
«Ради прикола пошли»
В Новосибирске движение просуществовало ровно до событий 26 февраля. По словам администратора телеграм-канала «Рёдан Новосибирск», зарегистрированного под ником ZXCFIEND, изначально в «Галерее» была запланирована встреча единомышленников: поклонников аниме, дотеров (любители компьютерной игры Dota2) и т.д. Но за несколько дней он попросил никого не приходить на «сходку».
— Возможно, кто-то и пошёл, но это были ЧВК. ЧВК — это огрязнители нашей субкультуры, которые оскорбляют другие национальности, другие субкультуры, — говорится в его видеообращении.
Собеседник НГС Андрей подтвердил, что 26 февраля действительно планировалась фан-встреча: любители аниме хотели познакомиться друг с другом вживую, погулять, пофотографироваться. При этом желающих «надавать лещей» анимешникам нашлось гораздо больше.
— Сегодня в Новосибирске «Рёдан» организовывать встречи не будет. Все сидят дома, потому что знают, что будет драка. 26 февраля в «Галерею» пришли только те, кто охотится на «Рёдан». Может кто-то и пришёл, но чисто ради прикола, посмотреть, что будет, поснимать, — отметил молодой человек.
Он также добавил, что за неимением участников «ЧВК Рёдан» в Новосибирске, «спортики» пристают ко всем, чей внешний вид считают неформальным. Многие, кого заставляют извиняться, по его словам, ничего не слышали о боевом анимешном движении.
После событий в ТРЦ администратор тг-канала «Рёдан Новосибирск» ZXCFIEND заявил о закрытии движения «Рёдан» в Новосибирске. В видеообращении он объяснил, что решение было принято после разговора с «большим человеком» по имени Салман. Мужчина заявил анимешнику, что «следит за молодёжью в Новосибирске». Кто такой Салман — мы пока выясняем.
— Мы пришли к мирному исходу, что ни нам, ни им, никому не нужна эта «война группировок», так скажем, — подчеркнул молодой человек.
«Анти-Редан»: заявление Джокера
Свою позицию в беседе с корреспондентом НГС объяснил администратор новосибирского тг-канала «Anti-Redan», называющий себя Джокером. Он пояснил, что представляет «спортиков» — молодёжь, увлекающуюся единоборствами. По его словам, они узнали, что в 16:00 в ТРЦ «Галерея» будет проходить «сходка неформалов ЧВК «Рёдан»».
— Как все знают, группировка занимается массовыми драками в ТЦ. Они против нерусских, скинхедов и так далее. Мы приехали, чтобы разогнать эту шайку, чтобы не произошло что-то плохое. Группировка («Рёдан», — прим., ред.) могла сделать все что угодно, — высказался Джокер.
Он добавил, что в «Галерею» приехали около 150 человек: через 10 минут после прибытия появились сотрудники полиции, еще через 10 — ОМОН. Силовики заставили «спортиков» ретироваться.
— Изначально, перед тем как ехать, мы провели инструктаж о том, что не нужно просто так кого-то трогать. Если мальчик стоит с девочкой, то его нужно обходить мимо. Все соблюдали данные правила и никто не пострадал. Из наших участников никого не поймали, поймали из других группировок. Мы «Анти-Редан», мы делаем работу свою, — сказал парень.
При этом Джокер затруднился привести пример «беспредела» участников «ЧВК Рёдан» в Новосибирске. Он сослался на события в московском ТЦ «Авиапарк».
— Мы не хотим, чтобы было также у нас, — резюмировал лидер «Анти-Редана».
26 февраля силовики устроили облавы на представителей молодёжных субкультур в нескольких российских городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Красноярске и Ярославле. Во всех случаях СМИ сообщают, что появление полицейских связно с «ЧВК Рёдан». Почему все сходки должны были пройти в разных городах в один день, 26 февраля, — остается загадкой, как и то, откуда координировалось мероприятие и кем. Бывший администратор «Рёдан Нск» ZXCFIEND заявил, что в Новосибирске мероприятие планировалось без оглядки на другие города. По его словам, то, что новосибирские события попали в общий информационный контекст — случайность.
Официальной информации о результатах полицейских операций и количестве задержанных нет.
Жители Калининского района в Новосибирске тем временем уже несколько лет жалуются на другую молодёжную группировку — «Ашановские». Вред от них кажется более реальным, чем от «боевых анимешников». «Ашановские» вымогают у школьников деньги, избивают, забирают телефоны. На прошлой неделе мы выяснили, кто может стоять за подростковым беспределом.