«Фанат — не преступник»: на ограждении здания в Центральном парке появилась странная надпись. Что она означает?

Новосибирцы заметили необычное граффити на ограждении здания театра
«Фанат — не преступник»: надпись белым по черному недавно заметили на ограждении заброшенного помещения в Центральном парке. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, который работает в НГУЭУ — в здании напротив, за окнами которого теперь неоднозначная картинка. Дискомфорт у прохожих от агрессивных ноток новоиспеченного граффити объясним, ведь акция «Фанат — не преступник» началась после массовой драки футбольных фанатов двух популярных клубов, их конфликтов с полицией. Футбольные фанаты — особая категория спортивных болельщиков. Их любовь к команде, жажда победы, горечь разочарований и ненависть к «чужакам» — чувства, которые порой так зашкаливают, что далеким от футбола людям хочется держаться подальше. Рассказываем, что значит граффити и почему оно появилось в Новосибирске.
Странная картинка
Каменская — центр города, поэтому признаки неухоженности здесь выглядят особенно болезненными для горожан. Например, заброшенные хозкорпуса на территории Центрального парка, заржавевший киоск-пункт полиции — даже шарм золотых листьев не спасает картинку.
Примерно с таким посылом в редакцию НГС обратился Михаил Никитин, который работает на Каменской, 56 и каждый день видит, как улица в центре города приходит в запустение.
— Я работаю в Нархозе (теперь НГУЭУ), на первом этаже здания, у меня как раз окна выходят на здание Музкомедии. Много лет здесь стоит это полуразрушенное здание, — рассказал он. — Знаете, как-то обидно, центр города, Центральный парк. А тут такое ужасное разрушенное здание, убитый забор, а сейчас тут какие-то дикие надписи появляются. Приезжают же туристы в город.
Новосибирец возмутился тем, что никому нет дела, а ведь нужно торопиться готовить знаковые места к молодежному чемпионату мира по хоккею. Три недели назад здесь появилась надпись на всю стену «Фанат — не преступник». Кроме высказывания изображен человек, футбольные ворота и указана дата 25.04.2021 года. По мнению прохожих, надпись не вызывает однозначных ассоциаций с футболом и выглядит агрессивно.
В пресс-службе новосибирского футбольного клуба ФК «Сибирь» воздержались от комментариев по этому поводу, однако уточнили, что к футболу это граффити всё же отношение имеет.
Фанат — не преступник
Акция «Фанат — не преступник» стала знаковой страничкой в истории российского спорта. Ее суть заключается в том, что болельщики покидают трибуны в середине матча в знак протеста против полицейского произвола по отношению к футбольным фанатам.
Всё началось с массового задержания болельщиков «Спартака» накануне игры сборной в Санкт-Петербурге. Их задерживали в барах, возле станций метро, на улице. В общей сложности в полиции оказались около 200 человек. Формальной претензией к спартаковским болельщикам было агрессивное отношение к Артему Дзюбе, который перешел в «Зенит». Однако дело было не только в этом.
Чтобы вызвать резонанс в обществе, объединение спартаковских фанатов «Фратрия» выступило с заявлением. Фанаты призвали болельщиков других клубов покидать трибуны в середине матча. В этом заявлении они напомнили о том, что подверглись массовым задержаниям и болельщики «Локомотива», а фанаты «Зенита» столкнулись с необоснованной жестокостью со стороны полицейских в Казани и Екатеринбурге.
— 1 декабря мы, болельщики «Спартака», столкнулись с необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка Петербурга, куда прибыли поддержать свою команду, — говорится в тексте заявления, опубликованном в инстаграм-аккаунте сообщества. — Сотни болельщиков без объяснения причин, без разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам, трое из них до сих пор не вернулись домой, а одного из лидеров движения лишили права посещать матчи в ближайшие 1,5 года!
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Мы, болельщики «Спартака», обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России. Мы не можем закрывать глаза на события, которые ранее произошли с нами в Ростове, где мы столкнулись с агрессией со стороны сотрудников местного ОМОНа. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что в подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, регулярно попадают болельщики и других команд.
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В итоге акцию поддержали болельщики главных российских футбольных клубов. Фанаты оставили банер и ушли с матча «Зенит-Динамо» — в ответ на этот жест тренер питерской команды Сергей Семак констатировал, что проблема, о которой трубят фанаты, действительно есть.
— Без болельщиков футбола нет, — также высказался тренер «Локомотива» Юрий Семин после того, как фанаты его команды покинули матч с тульским «Арсеналом».
Тогда, в 2019 году издание Sports.ru процитировало высказывание объединения футбольных болельщиков ЦСКА «Люди в черном»: «Правоохранители, зачастую диктуя свою волю судам, стали активно пользоваться опцией «запрет на посещение спортивных мероприятий», тем самым разлучая фаната на срок от одного до нескольких лет с одним из главных источников его вдохновения — любимым клубом. Чтобы лишить тебя права поддерживать команду, суду достаточно ничем не подтвержденных показаний полицейских, а любые контраргументы обвиняемых гарантируют отнюдь не оправдание».
Речь шла о том, что провинившимся фанатам запрещают ходить на матчи своей команды, тем самым лишают его эмоций.
Известный спортивный журналист Василий Уткин, кстати, поддержал заявление Фратрии. В своем телеграм-канале он называл протест выраженным, недвусмысленным и мирным во всех смыслах.
— Форма выбрана удачно, потому что вы — те, кто принимает такие решения, кто считает нормальным беспричинные задержания «профилактические» и т.д. — ну вот, посмотрите, как выглядит футбол БЕЗ фанатской трибуны. Вы же к этому ведете, — заявил Василий Уткин. — Я считаю «профилактические» задержания профанацией. Лично я много работаю и много зарабатываю, и я хочу, чтобы за мои налоги полиция в моей стране задерживала реальных правонарушителей, а не...мела первых попавшихся.
25 апреля 2021
Кроме надписи «Фанат — не преступник» на граффити указана дата 25.04.2021 года.
В этот день в Москве произошел очередной конфликт между болельщиками. В массовой драке между фанатами «Спартака» и ЦСКА участвовали около 150 человек. По данным ТАСС, в пресс-службе московского ГУ МВД тогда сообщили, что серьезных нарушений общественного порядка в Нижегородском районе Москвы не зафиксировано, заявлений и телефонограмм о получении телесных повреждений не поступало, а информация о массовой драке не соответствует действительности.
Сайт Sport-express.ru, ссылаясь на телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что причиной драки стало граффити спартаковцев, которое не понравилось болельщикам ЦСКА и те решили его «исправить». На граффити были изображены гробы с фамилиями и оскорбительные надписи.
Послание от Туков
Еще один штрих к граффити — это хэштег #туки. Кстати, в одной из групп спортивных болельщиков в социальной сети «ВКонтакте» идентичное граффити охарактеризовали так:
«Граффити от Туков, посвященное событиям перед дерби в апреле этого года, а точнее их последствиям. Серые прессуют некоторых парней уже четвертый месяц».
Тук — главный фанат «Спартака» Максим Серёгин. В 2017 году его арестовали на 10 суток после участия в драке на матче чемпионата Болгарии «Локомотив» (Пловдив) — ЦСКА (София).
— Суд арестовал 9 из 11 задержанных, среди которых и гражданин России Максим Серёгин, более известный как Максим Тук — болельщик московского «Спартака». Россиянина приговорили к 10 дням ареста и запрету на посещение спортивных событий в Болгарии в течение одного года, — сообщило издание Sports.ru. — Двоих футбольных хулиганов приговорили к 20 дням ареста и запрету на посещение спортивных событий в течение двух лет. Еще одного участника арестовали на 15 дней, а других шестерых — на 10 дней. Всех их лишили права посещать спортивные события в течение одного года.
Кстати, буквально на днях, 25 октября, после матча «Спартак» — «Зенит» пятерых болельщиков «Спартака» доставили в отдел полиции, пишет Fontanka.ru. Двоим вручили протоколы о мелком хулиганстве и отпустили, в отношении остальных проводится административное разбирательство.
Фанат и правила
Правила поведения зрителей на спортивных мероприятиях утверждены постановлением правительства РФ от 16 декабря 2013 года. Например, там прописано, что «зрителям в местах проведения спортивных мероприятий запрещается: находиться в состоянии опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность»; «осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории».
Это 14-страничный документ, в котором, наверное, продумано всё, но вряд ли его зубрят болельщики, прежде чем идти на матч. К тому же некоторые пункты этого постановления звучат абстрактно и трактовать их можно по-разному.
Фандвижение — это драйв, эмоции и поддержка. Без них футбол не будет футболом, повторяют тренеры. И фанат — действительно не преступник, пока не совершит преступление.
Футбольные фанаты в Сибири
Новосибирские болельщики не жаждут высказываться на тему акции «Фанат — не преступник», лишь констатируют, что у нас, вероятно, есть болельщики московских клубов. Сибирь — не Москва, но накал страстей среди болельщиков тоже иногда зашкаливает и, к сожалению, приводит к трагедиям.
18 ноября 2017 года на спортивной площадке в Заельцовском районе подрались фанаты футбольных клубов из Новосибирска и Красноярска. Во время потасовки погиб Эдуард Самышкин. Ему пробили висок и сломали шейные позвонки. Вскоре полиция задержала подозреваемого — 24-летнего Виктора Афанасьева. Ему дали восемь с половиной лет колонии строгого режима. В заключении Виктор Афанасьев провел больше двух лет и вышел на свободу раньше назначенного срока. Новосибирский областной суд отменил обвинительный приговор, признал молодого человека невиновным и вернул дело на доследование. Недавно он рассказал НГС о том, как изменилась его жизнь и с какими проблемами он столкнулся после того, как вышел из заключения.