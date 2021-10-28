«Фанат — не преступник»: на ограждении здания в Центральном парке появилась странная надпись. Что она означает?

Странная картинка

Каменская — центр города, поэтому признаки неухоженности здесь выглядят особенно болезненными для горожан. Например, заброшенные хозкорпуса на территории Центрального парка, заржавевший киоск-пункт полиции — даже шарм золотых листьев не спасает картинку.

Примерно с таким посылом в редакцию НГС обратился Михаил Никитин, который работает на Каменской, 56 и каждый день видит, как улица в центре города приходит в запустение.



— Я работаю в Нархозе (теперь НГУЭУ), на первом этаже здания, у меня как раз окна выходят на здание Музкомедии. Много лет здесь стоит это полуразрушенное здание, — рассказал он. — Знаете, как-то обидно, центр города, Центральный парк. А тут такое ужасное разрушенное здание, убитый забор, а сейчас тут какие-то дикие надписи появляются. Приезжают же туристы в город.

Новосибирец возмутился тем, что никому нет дела, а ведь нужно торопиться готовить знаковые места к молодежному чемпионату мира по хоккею. Три недели назад здесь появилась надпись на всю стену «Фанат — не преступник». Кроме высказывания изображен человек, футбольные ворота и указана дата 25.04.2021 года. По мнению прохожих, надпись не вызывает однозначных ассоциаций с футболом и выглядит агрессивно.