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В торговых центрах Новосибирска усилили меры безопасности после сходки «ЧВК Рёдан» в «Галерее»

Ранее по всей стране прокатилась волна столкновений подростковых группировок и задержаний

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26 февраля полицейские ожидали увидеть сходку представителей «ЧВК Рёдан» и предприняли превентивные меры

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После сходки «ЧВК Рёдан» в «Галерее» и задержаний подростков полицейскими в торговых и развлекательных центрах Новосибирска усилены меры безопасности.

— Для комфорта гостей в ТРЦ «Аура» были усилены меры безопасности, при этом ТРЦ продолжает работу в обычном режиме, — сообщили НГС в «Ауре».

С сотрудниками охранного предприятия, обслуживающего торговый центр «Сан-Сити», провели дополнительные инструктажи.

— Инструктажи посвящены внештатным ситуациям со скоплением большого количества представителей молодежных субкультур, — пояснили НГС в «Сан-Сити».

В торговых центрах «Сибмолл» и «Галерея» с НГС отказались общаться на тему обеспечения безопасности.

В региональном управлении Росгвардии заверили НГС, что охраняют ТЦ в штатном режиме.

— Объекты торговых центров, находящиеся под охраной Росгвардии в Новосибирской области, охраняются в обычном режиме, — заявили в Росгвардии.

Напомним, 26 февраля в торговом центре «Галерея» заметили толпу полицейских. Они разогнали собравшихся на сходку подростков и задержали нескольких человек.

В минувшие выходные в московских и петербуржских торговых центах представителей молодежных субкультур задерживали сотнями, завязывались потасовки. Речь о «ЧВК Рёдан» — движения, связанного с японскими аниме. В обзорном материале НГС разобрался, откуда у молодежи появилась своя ЧВК и почему новосибирское движение «Рёдан» прекратило свое существование, едва зародившись.

СубкультураЧВК РёданРёдан
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