В торговых центрах Новосибирска усилили меры безопасности после сходки «ЧВК Рёдан» в «Галерее»

В минувшие выходные в московских и петербуржских торговых центах представителей молодежных субкультур задерживали сотнями, завязывались потасовки. Речь о «ЧВК Рёдан» — движения, связанного с японскими аниме. В обзорном материале НГС разобрался, откуда у молодежи появилась своя ЧВК и почему новосибирское движение «Рёдан» прекратило свое существование, едва зародившись.

