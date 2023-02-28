В торговых центрах Новосибирска усилили меры безопасности после сходки «ЧВК Рёдан» в «Галерее»

После сходки «ЧВК Рёдан» в «Галерее» и задержаний подростков полицейскими в торговых и развлекательных центрах Новосибирска усилены меры безопасности.
— Для комфорта гостей в ТРЦ «Аура» были усилены меры безопасности, при этом ТРЦ продолжает работу в обычном режиме, — сообщили НГС в «Ауре».
С сотрудниками охранного предприятия, обслуживающего торговый центр «Сан-Сити», провели дополнительные инструктажи.
— Инструктажи посвящены внештатным ситуациям со скоплением большого количества представителей молодежных субкультур, — пояснили НГС в «Сан-Сити».
В торговых центрах «Сибмолл» и «Галерея» с НГС отказались общаться на тему обеспечения безопасности.
В региональном управлении Росгвардии заверили НГС, что охраняют ТЦ в штатном режиме.
— Объекты торговых центров, находящиеся под охраной Росгвардии в Новосибирской области, охраняются в обычном режиме, — заявили в Росгвардии.
Напомним, 26 февраля в торговом центре «Галерея» заметили толпу полицейских. Они разогнали собравшихся на сходку подростков и задержали нескольких человек.
В минувшие выходные в московских и петербуржских торговых центах представителей молодежных субкультур задерживали сотнями, завязывались потасовки. Речь о «ЧВК Рёдан» — движения, связанного с японскими аниме. В обзорном материале НГС разобрался, откуда у молодежи появилась своя ЧВК и почему новосибирское движение «Рёдан» прекратило свое существование, едва зародившись.