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Криминал Беспредел в Горном эксклюзив «Давайте ему напинывать»: в Горном загнали в угол подростка, которого обвинили в насилии над второклассником

«Давайте ему напинывать»: в Горном загнали в угол подростка, которого обвинили в насилии над второклассником

По чатам разлетелось видео с наказанием мальчика, которого, предположительно, считают зачинщиком беспредела

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Подросток до сих пор остается с матерью

Предполагаемого зачинщика насилия над второклассником в Горном заставили извиняться на камеру. Видео разлетелось по местным чатам в WhatsApp вчера вечером, 29 мая.

В ролике, который имеется в распоряжении редакции НГС, подросток с рюкзаком сидит на корточках в углу подъезда и просит его не бить.

— А что, пожалуйста? Малой во втором классе был. Ты что [ненормальный]? — спрашивает снимающий. — Давайте ему напинывать, чтобы ты больше не додумался куда-то что-то совать.

Дальше на видео слышны крики. Редакция не публикует ролик из этических соображений.

— Да, на видео это он. Только слезы высохли сразу, как он вышел. Стал говорить, что ему всё равно ничего не будет, — отметила одна из местных жительниц.

Подросток до сих пор остается с матерью. Местные жители боятся, что он продолжит собирать других мальчиков и заниматься кражами с насилием.

В чатах поселка Горный после сообщения о насилии над второклассником группой 12-летних подростков начали распространять еще одно видео. Как утверждают жители, это запись издевательств над третьеклассником ранней весной этой же компанией беспредельщиков.

Мать подростка, которого называют зачинщиком беспредела, на звонки корреспондента на протяжении двух дней не ответила. Ранее она пыталась выгородить сына, обвинив в его поведении гены. Местные жители заявили, что управы на 12-летних подростков никто найти не может. Зачинщик, по их словам, заявляет, что раз ему 12 лет, то ответственности никакой не будет. Но это не совсем так.

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