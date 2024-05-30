«Давайте ему напинывать»: в Горном загнали в угол подростка, которого обвинили в насилии над второклассником

Подросток до сих пор остается с матерью Источник: читательница НГС, Андрей Бортко / NGS.RU











Предполагаемого зачинщика насилия над второклассником в Горном заставили извиняться на камеру. Видео разлетелось по местным чатам в WhatsApp вчера вечером, 29 мая.

В ролике, который имеется в распоряжении редакции НГС, подросток с рюкзаком сидит на корточках в углу подъезда и просит его не бить.

— А что, пожалуйста? Малой во втором классе был. Ты что [ненормальный]? — спрашивает снимающий. — Давайте ему напинывать, чтобы ты больше не додумался куда-то что-то совать.

Дальше на видео слышны крики. Редакция не публикует ролик из этических соображений.

— Да, на видео это он. Только слезы высохли сразу, как он вышел. Стал говорить, что ему всё равно ничего не будет, — отметила одна из местных жительниц.

Подросток до сих пор остается с матерью. Местные жители боятся, что он продолжит собирать других мальчиков и заниматься кражами с насилием.

В чатах поселка Горный после сообщения о насилии над второклассником группой 12-летних подростков начали распространять еще одно видео. Как утверждают жители, это запись издевательств над третьеклассником ранней весной этой же компанией беспредельщиков.

