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Похитили почти 12 миллионов на «Пушкинских картах»

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Криминал Новосибирцев обвинили в хищении 11,6 млн по «Пушкинским картам» — они продавали билеты на несуществующие мероприятия

Новосибирцев обвинили в хищении 11,6 млн по «Пушкинским картам» — они продавали билеты на несуществующие мероприятия

Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве

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На время расследования обвиняемых отпустили под подписку о невыезде

Сотрудники ФСБ, полицейские и бойцы Росгвардии пресекли хищение бюджетных денег, выделенных по программе «Пушкинская карта». В мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обвиняют 20- и 24-летнего новосибирцев, сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

В 2020 году, по версии следствия, обвиняемые создали чаты в мессенджерах, через которые организовали предпродажу билетов на фейковые культурно-массовые мероприятия. Для оплаты билетов использовались купленные в интернете реквизиты персональных «Пушкинских карт».

— В результате противоправной деятельности Министерству культуры Российской Федерации причинен ущерб в сумме свыше 11,6 миллиона рублей, — сообщили в ФСБ.

«Пушкинская карта», как указано на сайте culture.ru, — это программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Это специально выпущенная карта «Мир» для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. По информации сайта «Госуслуги», на карте находится 5000 рублей, которые можно тратить на посещение культурных мероприятий.

Расследованием уголовного дела о крупном мошенничестве занимаются следователи полиции. Обвиняемые отпущены под подписку о невыезде.

В середине мая в Новосибирске задержали семь человек, которых обвиняют в мошенничестве с городской землей. В результате их действий могло быть похищено 9 участков в Калининском районе Новосибирска на сумму свыше 13 миллионов рублей.

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Мошенничество Пушкинская карта Новосибирск Задержание
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