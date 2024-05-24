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Криминал Руководителей новосибирского ДКЖ поймали на взятке — в здании прошли обыски

Руководителей новосибирского ДКЖ поймали на взятке — в здании прошли обыски

Следователи возбудили уголовное дело

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Сотрудники помогали одной из компаний по доставке еды

Двух руководителей новосибирского дворца культуры железнодорожников поймали на взятке. По данным пресс-службы транспортной полиции и восточного МСУТ СК директор и начальник отдела маркетинга получили 500 тысяч рублей от компании, которая доставляет еду.

По версии следователей, с июля 2019 года по май 2024 года руководители ДКЖ договорились с компанией по доставке еды и при обращении арендаторов помещений в доме культуры указывали организацию, как ту, с которой необходимо заключать договоры по питанию на банкетные мероприятия. Так руководители приносили прибыль компании, а за покровительство и представление получили от организации взятку не менее 500 тысяч рублей.

В деле, отмечает источник НГС, речь идет о директоре ДКЖ Елене Марченко и начальнике отдела маркетинга Ольги Болотиной.

Слева — Елена Марченко, справа — Ольга Болотина

По данным пресс-службы транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу, руководителям 38 и 35 лет. Обыски прошли по их месту жительства и в самом ДКЖ.

— Изъяты предметы и вещи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Также в рамках проведённого обыска на территории досугового центра изъят алкоголь, продажа которого осуществлялась без соответствующего разрешения, — сообщили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Максимальное наказание, которое им грозит — лишение свободы на 12 лет и штраф в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Недавно следователи пришли к и.о. руководителя департамента транспорта мэрии Олесе Богомазовой, ее обвиняют в получении крупной взятки.

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