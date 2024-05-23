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Криминал эксклюзив Закрылись телеграм-каналы, вымогавшие деньги у новосибирских школьников — создатели заявили, что продали их

Закрылись телеграм-каналы, вымогавшие деньги у новосибирских школьников — создатели заявили, что продали их

В группах публиковали «сливы» на подростков

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НГС выяснил, как работала группа администраторов телеграм-каналов, вымогавшая деньги у школьников

Администраторы телеграм-канала «Подземный НСК» и двух других, связанных с ним, удалили весь компромат на школьников и переименовали каналы. Ранее НГС узнал, что у подростков требовали деньги за удаление «сливов».

В одной из публикаций канала сказано, что создатели якобы продали площадки другим людям. В основном канале, который раньше назывался «Подземный НСК», сегодня публикуют только подборки музыки.

Теперь канал сменил название. В разговоре с журналистом НГС одна из жертв «слива» сообщила, что администратор извинился перед ней в личных сообщениях.

Ранее НГС писал, что у новосибирских школьников вымогали деньги за удаление компромата на них — «сливы» публиковали в нескольких телеграм-каналах. За деньги можно было купить не только защиту от распространения личной информации, но и интимные фото людей. Администраторы не стали отвечать на вопросы, а юрист предупредил — за подобные действия грозит уголовное преследование.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

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