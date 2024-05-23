Закрылись телеграм-каналы, вымогавшие деньги у новосибирских школьников — создатели заявили, что продали их

НГС выяснил, как работала группа администраторов телеграм-каналов, вымогавшая деньги у школьников Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











Администраторы телеграм-канала «Подземный НСК» и двух других, связанных с ним, удалили весь компромат на школьников и переименовали каналы. Ранее НГС узнал, что у подростков требовали деньги за удаление «сливов».



В одной из публикаций канала сказано, что создатели якобы продали площадки другим людям. В основном канале, который раньше назывался «Подземный НСК», сегодня публикуют только подборки музыки.

Теперь канал сменил название. В разговоре с журналистом НГС одна из жертв «слива» сообщила, что администратор извинился перед ней в личных сообщениях.



Ранее НГС писал, что у новосибирских школьников вымогали деньги за удаление компромата на них — «сливы» публиковали в нескольких телеграм-каналах. За деньги можно было купить не только защиту от распространения личной информации, но и интимные фото людей. Администраторы не стали отвечать на вопросы, а юрист предупредил — за подобные действия грозит уголовное преследование.