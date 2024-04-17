«Лежи ровно!» ФСБ задержала двух новосибирцев за легализацию 50 мигрантов — оперативные кадры

Силовики задержали двух жителей Новосибирска, которых подозревают в легализации мигрантов по поддельным документам. Об этом НГС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
По данным ведомства, 51-летний и 39-летний мужчины организовали незаконное проживание более чем для 50 иностранцев.
— Подозреваемые занимались изготовлением поддельных бланков постановки на миграционный учет, оформляли фиктивные патенты на работу, документы о регистрации, гражданско-правовые договоры, трудовую деятельность по которым иностранцы фактически не осуществляли, — уточнили в ФСБ.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Ранее НГС писал, что в Новосибирской области мигрантам запретили работать в такси и других местах — постановление подписал губернатор.