«Лежи ровно!» ФСБ задержала двух новосибирцев за легализацию 50 мигрантов — оперативные кадры

Жители Новосибирска оформляли поддельные документы для иностранцев Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Силовики задержали двух жителей Новосибирска, которых подозревают в легализации мигрантов по поддельным документам. Об этом НГС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

По данным ведомства, 51-летний и 39-летний мужчины организовали незаконное проживание более чем для 50 иностранцев.



— Подозреваемые занимались изготовлением поддельных бланков постановки на миграционный учет, оформляли фиктивные патенты на работу, документы о регистрации, гражданско-правовые договоры, трудовую деятельность по которым иностранцы фактически не осуществляли, — уточнили в ФСБ.

На видео силовики спрашивают у подозреваемого им и просят его лежать ровно во время оперативных мероприятий Источник: УФСБ России по Новосибирской области

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

