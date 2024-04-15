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Работа Иностранцам запретили работать в такси и продавать напитки по патентам в Новосибирской области — изучаем документ

Иностранцам запретили работать в такси и продавать напитки по патентам в Новосибирской области — изучаем документ

Постановление подписал губернатор региона

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Работодатель должен в течение двух месяцев уволить сотрудников, которые работают по патентам

Иностранным гражданам запретили работать по патентам в такси и некоторых магазинах на территории Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников, документ опубликован на сайте регионального правительства 15 апреля.

Согласно документу, компаниям в некоторых сферах запрещено нанимать иностранных граждан, которые работают по патенту. Запрет действует в розничной торговле табачными изделиями и напитками в специализированных магазинах, деятельность легковых такси и арендованных автомобилей с водителем.

Компаниям в течение двух месяцев необходимо уволить сотрудников, которые работают в указанных сферах. В документе указано, что ограничения вводят в целях безопасности жизни и здоровья населения региона, а также приоритетного трудоустройства российских граждан.

Когда опубликовали только проект постановления о запрете работы мигрантов в такси, НГС пообщался с экспертами, агрегаторами и водителями о том, как запрет может повлиять на рынок такси в Новосибирске. Горожанам придется готовиться к росту цен на поездки.

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Такси Магазин Торговля Табак Напитки Мигранты Работа Иностранные граждане
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