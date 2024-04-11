Суд арестовал недвижимость директора МУП «Спецавтохозяйство» и счета его гражданской жены

— Центральный районный суд г. Новосибирска ходатайство следователя удовлетворил и санкционировал арест на имущество обвиняемых. Прокурор области заявил гражданский иск о взыскании с последних в пользу муниципального образования г. Новосибирска 18,5 млн рублей, присвоенных посредством заключения фиктивных договоров, — сообщили в прокуратуре 11 апреля.

По данным источника НГС, в 2023 году Зыков заключил фиктивный договор с ИП, зарегистрированным на гражданскую супругу — Наталью Турок. Предметом договора стало перемещение грунта. Несмотря на то что в распоряжении МУП «САХ» имеется своя техника, согласно документам, директор нанял ее со стороны и перевел на счета ИП 8,6 млн рублей. По бумагам работа была выполнена, на самом деле, уверены силовики, машины даже не выезжали из гаража.

