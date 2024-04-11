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Криминал Суд арестовал недвижимость директора МУП «Спецавтохозяйство» и счета его гражданской жены

Суд арестовал недвижимость директора МУП «Спецавтохозяйство» и счета его гражданской жены

Андрей Зыков обвиняется в присвоении и растрате из бюджета суммы в 8,6 млн рублей

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Новость об аресте имущества застала Зыкова в СИЗО, где он проведет ближайшие пару месяцев

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество директора МУП «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова. Под ограничительные меры попали 11 объектов недвижимости общей стоимостью 17,5 миллионов. Аналогичное решение принято в отношении гражданской жены Зыкова Натальи Турок.

— Центральный районный суд г. Новосибирска ходатайство следователя удовлетворил и санкционировал арест на имущество обвиняемых. Прокурор области заявил гражданский иск о взыскании с последних в пользу муниципального образования г. Новосибирска 18,5 млн рублей, присвоенных посредством заключения фиктивных договоров, — сообщили в прокуратуре 11 апреля.

По данным ведомства, Зыкову инкриминируется присвоение муниципального имущества (ч.4 ст. 160 УК), а Наталье Турок — пособничество в присвоении (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК).

По данным источника НГС, в 2023 году Зыков заключил фиктивный договор с ИП, зарегистрированным на гражданскую супругу — Наталью Турок. Предметом договора стало перемещение грунта. Несмотря на то что в распоряжении МУП «САХ» имеется своя техника, согласно документам, директор нанял ее со стороны и перевел на счета ИП 8,6 млн рублей. По бумагам работа была выполнена, на самом деле, уверены силовики, машины даже не выезжали из гаража.

Ближайшие два месяца директор МУП «САХ» проведет в следственном изоляторе. Его гражданскую супругу, которая также проходит по делу обвиняемой, отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.
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Присвоение Спецавтохозяйство Андрей Зыков Арест имущества
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