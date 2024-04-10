Рухнул сук на голову: во время работ в новосибирском лесу погиб 14-летний мальчик — как наказали дровосека

Подростка не удалось спасти. Удар по голове был слишком сильным Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Черепановский районный суд Новосибирской области вынес приговор Константину Скляру, из-за действий которого погиб 14-летний мальчик. В сентябре прошлого года Константин взял подростка, который приходится ему дальним родственником, на заготовку дров.

Как мы сообщали ранее, мужчина пилил деревья, а мальчик их укладывал. В один момент подростку на голову рухнул огромный сук, и он погиб.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Он был приговорен к ограничению свободы на 1 год 8 месяцев. Ему запрещено выезжать за пределы территории муниципального образования по месту жительства, а также изменять место жительства или пребывания без согласия государственного специализированного органа.

В суде Константин Скляр свою вину признал полностью.

— Претензий к подсудимому сторона потерпевших не имеет. Иск заявлять отказалась, — говорится в сообщении пресс-службы судов Новосибирской области.



Приговор в законную силу не вступил.

