«Прятались под деревом в шалаше»: появились кадры с места, где подросток погиб от удара молнии в НСО

Появились кадры с места трагедии, где 16-летний подросток погиб от удара молнии в Новосибирской области. Как сообщают в официальном паблике «Наши Новости Болотное», два мальчика спрятались под деревом в шалаше.
Согласно публикации «Наши Новости Болотное», два подростка 16 и 13 лет пасли коров в районе села Александровка. Когда начался ливень с громом и молнией, мальчики спрятались под деревом в шалаше, но в него ударила молния.
Как ранее писал НГС, 16-летний мальчик погиб, 13-летний подросток находится в местной ЦРБ в реанимации. После случившегося следователи начали проверку, установили, что 13 июля днем двое несовершеннолетних в лесу поселка Александровка спрятались под дерево во время дождя и грозы. Позже на месте обнаружили тело 16-летнего подростка с признаками поражения электрическим током. 13-летнего мальчика госпитализировали в районную больницу с такими же травмами.
В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды на 15 и 16 июля. В регионе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.