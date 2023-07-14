В селе Александровка Болотнинского района от удара молнии погиб 16-летний подросток. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам подписчиков, два подростка пасли коров. Начался ливень с громом и молнией. Парни спрятались под деревом, после этого в него ударила молния. 16-летний парень якобы погиб, а 15-летний пострадавший находится в местной ЦРБ в реанимации. НГС факт подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.
— Инцидент был, выясняем, что там произошло, — сообщили корреспонденту.
В Министерстве здравоохранения региона не смогли прокомментировать произошедшее.
— За подтверждением и комментарием, пожалуйста, обратитесь в правоохранительные органы. В ситуации, когда пострадавших в происшествии несколько и можно хоть как-то соблюсти анонимность, врачи могут прокомментировать их состояние в самых общих чертах. Пострадавший один, тем более несовершеннолетний. Врачебная тайна, — сообщили в министерстве.
В администрации Болотнинского района также не смогли ничего сообщить.
— Мы не можем это комментировать, обращайтесь в СК, — пояснили в администрации.
НГС обратился за подтверждением в Следственный комитет по Новосибирской области. Там ответили, что уточняют информацию.
Ранее НГС писал, что красную молнию заметили в небе над городом. Она была необычного цвета из-за мощности заряда.