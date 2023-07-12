Красную молнию заметили в небе над Новосибирском — смотрим впечатляющее видео

В Новосибирске ночью с 11 на 12 июля в небе было видно красные вспышки молнии. Как рассказала читательница НГС Татьяна, она наблюдала за ними около получаса.
— Я минут 30 на балконе стояла, а это не прекращалось. Причем раскатов слышно не было, — добавила жительница Новосибирска.
Как объяснили в «Западно-Сибирском УГМС», вчера в небе была кучево-дождевая мощная облачность.
— Это должны физики объяснить. Это связано со спектральным анализом света. Скорее всего, за счет мощности заряда, — сообщили в метеоцентре.
Как добавили синоптики, красную молнию на фотографиях с длинной выдержкой можно увидеть часто.
С сегодняшнего дня, 12 июля, над Новосибирском будет пролетать метеорный поток Южных дельта-Акварид. Это явление можно наблюдать до 23 августа.