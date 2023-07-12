Красную молнию заметили в небе над Новосибирском — смотрим впечатляющее видео

В Новосибирске ночью с 11 на 12 июля в небе было видно красные вспышки молнии. Как рассказала читательница НГС Татьяна, она наблюдала за ними около получаса.

— Я минут 30 на балконе стояла, а это не прекращалось. Причем раскатов слышно не было, — добавила жительница Новосибирска.