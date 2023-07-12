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Красную молнию заметили в небе над Новосибирском — смотрим впечатляющее видео

Цвет связан с мощностью заряда

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Молния была ярко-насыщенного красного цвета

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В Новосибирске ночью с 11 на 12 июля в небе было видно красные вспышки молнии. Как рассказала читательница НГС Татьяна, она наблюдала за ними около получаса.

— Я минут 30 на балконе стояла, а это не прекращалось. Причем раскатов слышно не было, — добавила жительница Новосибирска.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Татьяна долго стояла на балконе, чтобы сделать видео

Видео: читательница НГС

Как объяснили в «Западно-Сибирском УГМС», вчера в небе была кучево-дождевая мощная облачность.

— Это должны физики объяснить. Это связано со спектральным анализом света. Скорее всего, за счет мощности заряда, — сообщили в метеоцентре.

Как добавили синоптики, красную молнию на фотографиях с длинной выдержкой можно увидеть часто.

С сегодняшнего дня, 12 июля, над Новосибирском будет пролетать метеорный поток Южных дельта-Акварид. Это явление можно наблюдать до 23 августа.

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