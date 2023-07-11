Над Новосибирском пройдет звездопад: когда наблюдать за падающими метеорами

С 12 июля по 23 августа в небе над Новосибирском можно будет наблюдать метеорный поток Южных дельта-Акварид.
— Данный поток сформировался при разрушении объекта, из которого образовались современные кометы Марсдена и Крахта. Метеорный поток получил свое название, поскольку радиант расположен в созвездии Водолея, вблизи Дельты Водолея, — сообщается на сайте СГУГиТ.
Дельта-Аквариды лучше всего наблюдать в утренние часы перед рассветом вдали от города.
Поток состоит из двух частей: Южных и Северных дельта-Акварид. Южные дельта-Аквариды — более сильный поток, можно будет наблюдать от 15 до 25 метеоров в час, пик активности приходится на
Недавно НГС писал, что в августе можно будет увидеть пик метеорного потока Персеиды.