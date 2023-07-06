В небе над Новосибирском пронесется метеорный поток Персеиды — в час можно увидеть 60 падающих звезд

В Новосибирске в августе можно будет увидеть пик метеорного потока Персеиды. Количество падающих звезд в это время доходит до 60 в час.



Персеиды — это метеорный поток из созвездия Персея. Он образуется из кометы Свифта-Таттла. Когда Земля пересекает ее метеороидный рой, мельчайшие частицы сгорают в атмосфере, и так образуются «падающие звезды».

