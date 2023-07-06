В небе над Новосибирском пронесется метеорный поток Персеиды — в час можно увидеть 60 падающих звезд

В Новосибирске в августе можно будет увидеть пик метеорного потока Персеиды. Количество падающих звезд в это время доходит до 60 в час.
Персеиды — это метеорный поток из созвездия Персея. Он образуется из кометы Свифта-Таттла. Когда Земля пересекает ее метеороидный рой, мельчайшие частицы сгорают в атмосфере, и так образуются «падающие звезды».
В этом году звездопад начнется 19 июля. Максимума своей активности он достигнет в середине августа. Об этом рассказал специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин:
— Звездопад может порадовать своим обилием — до 60 событий в час. Его максимум для нашего региона в этом году приходится на дневное время 13 августа. Это значит, что наибольшее число метеоров для нас разделится на две ночи: с 12 на 13 августа и с 13 на 14 августа.
Из-за продолжительности и обильности Персеид август называют месяцем звездопадов. В этом году созвездие Персея во время пика звездопада поднимется над горизонтом на юго-востоке. В течение ночи условия для наблюдения будут улучшаться. При этом Луна скроется и не будет мешать.
Лучше всего наблюдать за звездопадами за городом, где небо не засвечено.
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